Президент Туркмении уволил топ-менеджеров товарно-сырьевой биржи

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства в пятницу отправил в отставку председателя Государственной товарно-сырьевой биржи (ГТСБ) страны Ягмыргелди Мыратлыева и его заместителя Овездурды Бегенджова за серьезные недостатки в работе, сообщает Туркменское телевидение.

Решение об отставке было принято после того, как на заседании правительства были оглашены результаты проверок, проведенных на ГТСБ Высшей контрольной палатой и Генпрокуратурой страны.

«В ходе этих проверок были выявлены существенные недостатки, включая крайне непрофессиональный подход к делу, неэффективную кадровую политику, прямые нарушения установленного порядка работы биржи, а также вопиющие факты нарушения законности», - говорилось в телесообщении.

Бердымухамедов также распорядился передать материалы проверки в органы прокуратуры для дальнейшего тщательного расследования.

Исполняющим обязанности председателя ГТСБ назначен другой заместитель уволенного председателя биржи - Мырат Бердымырадов. РИА «Новости»