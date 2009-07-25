Главное на 25 июля

Хроника дня

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Еврокомиссия отмечает прогресс в переговорах с Украиной о газовом кредите

Еврокомиссия отмечает прогресс на переговорах с Украиной, касающихся кредита на газ и осуществления реформ.

Об этом говорится в заявлении представителя Еврокомиссии Марка ГРЕЯ.

“Стороны близки к соглашению о необходимости краткосрочных и среднесрочных обязательств украинских властей относительно реформ украинского газового сектора, которые сделают возможным для международных финансовых институтов подготовить пакет поддержки для Украины”, - отмечается в заявлении по итогам третьего раунда технических консультаций между Еврокомиссией, Украиной и международными финансовыми институтами, состоявшегося сегодня в Киеве.

М.ГРЕЙ отмечает, что пакет поддержки будет направлен на помощь при решении сложностей с закачкой газа в подземные хранилища газа, а также на помощь в реформировании и модернизации газового сектора.

“Партнеры продолжат интенсивно сотрудничать в ближайшие дни”, - отмечает представитель Еврокомиссии.

М.ГРЕЙ также сообщил, что на будущей неделе Еврокомиссия направит в Украину группу технических версификаторов для оценки потребностей в закачивании газа в хранилища, которая будет работать в тесном контакте с подготовительной командой международных финансовых институтов.

Как сообщал УНИАН, 26 июня состоялся первый раунд технических консультаций, в ходе которого международные финансовые институты выразили готовность предоставить Украине кредит на закачку газа к подземные хранилища газа для обеспечения транзита российского газа в ЕС в зимний период в обмен на реформирование газового сектора.

После этого премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО направила письмо на имя Президента Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ, в котором заявила о готовности осуществить необходимые реформы.

Второй раунд консультаций состоялся в Брюсселе 17 июля. По его итогам международные финансовые институты попросили Украину назвать конкретные сроки реформ, которые Украина пообещала осуществить.

Украина обратилась в ЕС с просьбой предоставить кредит в 4,2 млрд. дол. в середине июня. Европейская сторона считает, что реальная сумма кредита может составить 1,7-2 млрд. долл.

МВФ приветствует решения ВР Украины о поддержке банков

Председатель миссии МВФ для Украины Сейла ПАЗАРБАЗИОГЛУ приветствует сегодняшние решения Верховной Рады о помощи банковской системе.

Об этом говорится в комментарии председателя миссии, текст которого передан УНИАН.

"Мы приветствуем ряд реформ, которые касаются законодательной базы для решения проблем банков, которые были приняты сегодня (24 июля) Верховной Радой Украины. Эти реформы знаменуют значительное продвижение в направлении к восстановлению финансовой стабильности, поскольку они создают прочный фундамент для решения проблем банков в соответствии с общепринятой международной практикой”, - отмечается в комментарии.

С.ПАЗАРБАЗИОГЛУ считает, что одобренные сегодня изменения в законодательство существенно расширят инструментарий решения проблем банков, будут способствовать решению вопросов с наименьшими затратами и будут стимулировать привлечение частных инвесторов, что соответствует основной цели обеспечения защиты вкладчиков.

“Принятие этих реформ поможет укрепить доверие и будет стимулировать стабильное развитие банковского сектора, что является залогом возвращения Украины на путь экономического роста и процветания", - отмечает председатель миссии МВФ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся особенностей проведения мер по финансовому оздоровлению банков».

Закон регулирует вопросы оздоровления банковской системы в условиях кризиса. Положения закона касаются, в частности, упрощенного порядка реорганизации банков, передачи их активов и пассивов, уменьшение уставного капитала банка при выполнении плана финансового оздоровления в рамках процедуры временной администрации, особенностей действия моратория на выполнение обязательств перед кредиторами.

Законом устанавливается особый порядок уменьшения уставного капитала банка, если размер капитала, определенный общепризнанной аудиторской компанией меньше уставного и в капитал банка планируется вхождение государства.

Законом уточняется перечень информации, которую должно содержать предложение Национального банка Украины относительно капитализации банков и заключение общепризнанной аудиторской компании.

Законом также до 1 января 2013 года продлено действие нормы о не обложении налогом вкладов физических лиц в банковских и небанковских финансовых учреждениях.

Правительство приняло концепцию развития трудового потенциала

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 22 июля 2009 г. № 851-р принял концепцию общегосударственной целевой социальной программы сохранения и развития трудового потенциала Украины на период до 2017 года.

Текст распоряжения обнародован на Правительственном портале.

Государственным заказчиком программы определено Министерство экономики Украины.

Этим документом Минэкономики вместе с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти и при участии сторон социального диалога поручено в шестимесячный срок разработать и подать на рассмотрение Кабмина проект Общегосударственной целевой социальной программы сохранения и развития трудового потенциала Украины на период до 2017 года.

Отмечается, что в настоящее время особенно острой является проблема несоответствия имеющегося трудового потенциала современным требованиям экономического и социального развития страны, что предопределяет необходимость принятия государством системных мер по поддержке, возобновлению и развитию трудового потенциала в условиях финансового кризиса и на этапе стабилизации экономики.

Целью программы является обеспечение поддержки, возобновления и развития трудового потенциала, воссоздания квалифицированной рабочей силы и повышения ее конкурентоспособности в соответствии с современными потребностями экономического и социального развития.

Финансирование программы планируется осуществлять за счет средств государственного и местных бюджетов, а также других источников. Для выполнения программы также будет привлекаться международная финансовая помощь.

Кабмин принял ряд кадровых решений Кабинет министров Украины своим распоряжением от 22 июля 2009 г. N 856-р назначил Юрия ЗОЦА заместителем председателя Государственного казначейства Украины.

Текст распоряжения размещен на сайте парламента.

Напомним, что Кабмин распоряжением от 8 июля 2009 г. №763 освободил Александра ДАНЕВИЧА от должности первого заместителя председателя Госказначейства Украины в связи с недобросовестным исполнением обязанностей – нарушением Присяги государственного служащего (п. 6 ч. I ст. 30 Закона Украины “О государственной службе”).

Кроме того, распоряжением правительства от 8 июля 2009 г. №764-р освобождена Елена ЧЕЧУЛИНА от должности заместителя председателя Госказначейства в связи с недобросовестным исполнением своих обязанностей – нарушением Присяги государственного служащего (п. 6 ч. I ст. 30 Закона Украины “О государственной службе”).

А.ДАНЕВИЧ и Е.ЧЕЧУЛИНА были назначены на должности в январе 2006 г.

Кабинет Министров освободил Игоря КВЯТКОВСКОГО от должности первого заместителя председателя правления национальной акционерной компании «Недра Украины» согласно поданному им заявлению.

Распоряжение от 22 июля в 2009 г. №854-р обнародовано на сайте парламента.

Напомним, Кабмин назначил И.КВЯТКОВСКОГО на должность первого заместителя председателя правления НАК «Недра Украины» в марте этого года.

Правительство назначило Константина КОСЯЧЕНКО заместителем председателя Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств.

Текст распоряжения от 22 июля 2009 г. N 855-р опубликован на сайте парламента.