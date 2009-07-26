Размеры прожиточного минимума и минимальной зарплаты на 2009 г.

З А К О Н У К Р А Ї Н И

"Про Державний бюджет України на 2009 рік"

(окремі статті Закону, щодо розміру прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати)

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ

Стаття 46. Установити, що у 2009 році:

рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям" ( 1768-14 ) встановлюється:

- для працездатних осіб у сумі 133 гривні;

- для непрацездатних осіб - 187,5 гривні;

- для інвалідів - 200 гривень.

Для кожної дитини в малозабезпеченій багатодітній сім`ї, в якій виховується троє або більше дітей віком до 16 років (до 18 років, якщо дитина навчається), рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) становить:

- для дитини віком до 6 років - 278,5 гривні;

- для дитини віком від 6 до 18 років - 350,5 гривні;

розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім`ї.

Стаття 54. Установити у 2009 році прожитковий мінімум на одну особу та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, в розмірах, що діяли у грудні 2008 року.

Розміри державних соціальних гарантій на 2009 рік, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами України, цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

Законом України від 26 грудня 2008 року № 835-VІ “Про Державний бюджет України на 2009 рік” встановлено розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Так статтею 54 цього Закону встановлено на 2009 рік прожитковий мінімум на одну особу та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, в розмірах, що діяли у грудні 2008 року.

Таким чином з 1січня 2009 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі:

- дітей віком до 6 років – 557 грн.;

- дітей віком від 6 до 18 років – 701 грн.;

- працездатних осіб – 669 грн.;

- осіб, які втратили працездатність – 498 грн.

Розміри державних соціальних гарантій на 2009 рік, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами України, цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Стаття 55. Установити розмір мінімальної заробітної плати:

Дата підвищення Розмір МЗП з 1 січня 2009 р. 605 грн. з 1 квітня 2009 р. 625 грн. з 1 липня 2009 р. 630 грн. з 1 жовтня 2009 р. 650 грн. з 1 грудня 2009 р. 669 грн.

Розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних установ встановлюються Кабінетом Міністрів України виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду 545 гривень на місяць.

***