Тимошенко считает, что победит на президентских выборах

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что после победы на президентских выборах ей никто не будет мешать воплощать мечты украинцев в жизнь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в эфире телеканала ICTV.

«Я могу точно сказать, что эту президентскую кампанию мы выиграем. Но после того, как выиграем, нам никто – мне лично – никто не будет больше мешать, никто не будет больше портить темп работы, динамику работы, результаты работы. И я попробую воплотить мечты украинцев в жизнь», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что точно знает, чего украинцы ожидают от власти, и так же точно знает, каким образом это можно сделать, но для этого, прежде всего, необходимо преодолеть хаос во власти.

«Я знаю, как это делать, но точно знаю, что если я одержу победу на президентских выборах, то страна сэкономит на содержании первой леди», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.