ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 июля

Украинские СМИ «Дело» в материале “Украинские банки показали отрицательный результат” сообщает, что среди 16 крупнейших финучреждений страны 11 закончили ІІ квартал с убытком.

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«Дело» в публикации «Метинвест» наварился на трубах” рассказывает о том, что по итогам первого полугодия компания увеличила объемы реализации труб большого диаметра почти в два раза. Если в 2008 году компания продала 172 тыс. тонн этой продукции, то в 2009-м — 314 тыс. тонн...

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Издание «Коммерсант-Украина» в статье "Из связи в князи” пишет о том, что госоператор связи "Укртелеком" увеличил финансовые показатели во II квартале т.г. - впервые с 2007 года и получил прибыль в 57,46 млн грн. В основном за счет сокращения расходов и более агрессивной политики на рынке. Улучшение финансовых показателей «Укртелекома» связано с развитием перспективных технологий

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«Коммерсант-Украина» в публикации “Зарплаты растут навстречу выборам” отмечает, что средний уровень зарплат в июне вырос сразу на 7% и составил 1,98 тыс. грн. Эксперты объясняют это началом отпускного периода, совпавшего с предвыборным ростом государственной помощи работникам бюджетных отраслей.

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«Газета по-киевски» в материале “Гидропарк – зона без выхлопных газов” рассказывает о том, что вчера утром активисты общественных организаций и отдыхающие перекрыли движение по Венецианскому мосту, пытаясь таким образом привлечь внимание к проблеме загрязнения зоны отдыха большим количеством автомобилей.

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«Сегодня» в статье «Украина стала мировым лидером по инфляции» пишет, что в пятерку стран, где в июне темпы роста цен были наиболее значительными, вошли Украина, Россия, США, Норвегия и Люксембург. Об этом говорится в отчете Росстата, сравнившего динамику темпа роста цен в основных экономиках мира.

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Ликвидация «Авианта» и «Арсенала» - чисто украинский феномен» рассказывает о том, что факт поглощения производственных предприятий КБ можно назвать очередным украинским феноменом, так как во всем мире, да и у нас ранее, все происходило с точностью наоборот…

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Российские СМИ Издание «Ведомости» публикует интервью с Виталием Савельевым, генеральным директором «Аэрофлота». Первое, что он сделал, возглавив «Аэрофлот», — срезал бюджет компании почти на треть и дал всем пассажирам личный электронный адрес для жалоб.

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Издание «Известия» в статье «Казнотраты-3» сообщает, что никакого кризиса нет. Во всяком случае - для чиновников. Именно к такому выводу пришла газета, в очередной раз изучив ситуацию в сфере госзакупок. Бюджеты сокращены и "оптимизированы", а тяга к расточительству осталась прежней. Парадокс?

(УНИАН)