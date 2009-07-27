Главное на 27 июля (день)

Хроника дня

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Квартплату в Киеве повысят

Сегодня Киевский апелляционный административный суд принял определение об удовлетворении апелляционной жалобы Киевской городской государственной администрации на определение Шевченковского районного суда столицы от 6 июля, которым было остановлено действие распоряжений администрации о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, судом принято решение в пользу города и указанное определение Шевченковского райсуда Киева отменено.

Шевченковский райсуд Киева приостановил действие распоряжений КГГА от 29 апреля 2009 г. о повышении коммунальных тарифов. Суд принял это решение по иску правозащитника Виктора КУЛИ.

Этим распоряжением КГГА с 1 июня тарифы на воду и отопление в Киеве были увеличены приблизительно вдвое. Тарифы на услуги за содержание домов, сооружений и придомовых территорий, которые предоставляются ЖЭО, определены по каждому дому отдельно.

17 июля Кабинет Министров приостановил действие распоряжений Киевской городской государственной администрации о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Комментируя это решение правительства, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назвал действия правительства незаконными. “Приостановление Кабинетом Министров Украины действия новых тарифов исполнительного органа Киевсовета является незаконным и осуществлено накануне президентских выборов в Украине”, - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Финансы

Нацбанк продал 346 тыс. швейцарских франков и 67 тыс. евро Национальный банк Украины на специальном аукционе 24 июля продал 346 тыс. швейцарских франков по курсу 7,18 грн./франк и 67 тыс. евро по курсу 10,91 грн./евро.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Нацбанка, в ходе спецаукциона швейцарские франки покупали: АКБ «Укрсоцбанк», АКИБ «УкрСиббанк» и ПАО «Универсал Банк», евро покупали: АКБ «Укрсоцбанк», «АКИБ «УкрСиббанк», ОАО «Ощадбанк» и ООО «УКБ «Камбио».

НБУ начал ликвидацию «Одесса-банка»

Национальный банк Украины своим постановлением №420 от 22 июля 2009 года отозвал банковскую лицензию и открыл ликвидационную процедуру относительно ОАО «АКБ «Одесса-банк» (Одесса).

Об этом говорится в сообщении НБУ, опубликованном в газете «Урядовый курьер» №133 от 25 июля т.г.

Напомним, 23 февраля 2009 года Нацбанк ввел временную администрацию в ЗАО АКБ «Одесса-Банк». Временным администратором банка сроком на один год назначена Людмила ЗОЛОТЕЕВА.

ТЭК

Кабмин уточнил условия увеличения уставного фонда "Нафтогаза" Кабинет Министров Украины уточнил условия увеличения уставного фонда НАК "Нафтогаз Украины" на 18,6 млрд. грн. за счет средств Стабилизационного фонда, полученных в результате реализации облигаций государственного внутреннего займа.

Об этом сказано в постановлении Кабмина №765 от 22 июля т.г., текст которого размещен на правительственном портале.

Согласно документу, Минтопэнерго поручено провести закрытое (частное) размещение акций "Нафтогаза". При этом покупка акций допэмисии будет осуществляться путем их обмена на облигации внутреннего государственного займа.

Также правительство рекомендовало Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку рассмотреть до 27 июля т.г. заявление «Нафтогаза» о регистрации выпуска акций с продлением до 30 ноября т.г. срока представления компанией документов, необходимых для такой регистрации.

Министерству финансов поручено осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 18,6 млрд. грн. со сроком обращения 8-10 лет и процентной ставкой дохода на уровне 9,5% годовых.

НАК «Нафтогаз Украины» поручено обеспечить использование полученных облигаций в хозяйственной деятельности в соответствии с уставом компании.

8 июля т.г. Кабинет Министров решил увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд. грн. за счет средств стабилизационного фонда, полученных от реализации облигаций внутреннего государственного займа.

Промышленность

Семенюк-Самсоненко: продажа ОПЗ незаконна Проведение конкурса по продаже 99,567% госпакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» является незаконным и может быть обжаловано в суде.

Об этом сообщила сегодня журналистам экс-глава Фонда госимущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

В частности, по ее словам, относительно данного конкурса не соблюдена процедура изучения спроса, которая, в соответствии с государственной программой приватизации, является обязательной и занимает месяц. В это связи В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО напомнила, что данный аргумент был решающим при судебном решении по возвращению акций ОАО «Криворожсталь» в госсобственность после первой его продажи в 2004 году.

Она также отметила, что в конкурсных условиях продажи ОПЗ не содержится запрета на создание совместного предприятия на базе Одесского припортового завода. По словам экс-главы ФГИУ, отсутствие данного запрета позволит вывести в созданные на базе ОПЗ совместные предприятия наиболее ценные активы завода, в частности комплекс по перевалке аммиака.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО также напомнила, что, в соответствии с изданным в марте 2008 года указом Президента №200 введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 февраля 2008 года, в котором сказано о недопущении до утверждения государственной программы приватизации осуществлять приватизацию предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

В этой связи В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО отметила, что на сегодня не принята новая программа приватизации, а Одесский припортовый завод является стратегическим предприятием, которое, к тому же, имеет монопольное положение на рынке.

В связи с выше перечисленными фактами экс-глава ФГИУ не исключила, что проведение и результаты данного приватизационного конкурса могут быть оспорены в суде.

ФГИУ 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже госпакета акций в размере 99,567% ОАО «Одесский припортовый завод». Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней с момента его объявления.

Строительство

Коттеджи под Киевом за год подешевели на треть Средневзвешенная стоимость коттеджей в пригороде Киева с июня 2008 года по июнь 2009 года снизилась на 30,5%, сообщает портал «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, средневзвешенная цена предложений домовладений в июне т.г. по сравнению с маем т.г. снизилась на 6,7% и составила 1716 долл./кв. м. C начала года уровень цен на дома снизился на 25,2%.

При этом объем предложений коттеджей в пригороде Киева в июне к маю т.г. вырос на 1,4% – до 1934 объектов, а средняя площадь выставляемых на продажу домов и коттеджей увеличилась на 1,5% – до 355 кв. м.

По данным аналитиков портала, наибольшее количество домовладений на вторичном рынке купли-продажи предлагается в Киеве (34%), в Киево-Святошинском (23%), Обуховском (12%) и Бориспольском (9%) районах.

«При этом количество предложений в июне 2009 года относительно мая уменьшилось в Киеве на 5,5%, в Киево-Святошинском районе – на 7,5%, в Обуховском – на 0,9%, в Бориспольском – на 5,6%», – сообщили специалисты портала.

Аналитический отчет подготовлен на основе данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane. Специалисты портала проанализировали 1934 объекта.

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