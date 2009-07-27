Главное на 27 июля (вечер)

Новости ТЭК

Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов принять меры по реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины» по внешним займам, а также по уменьшению стоимости их обслуживания за счет рефинансирования.

Об этом сказано в постановлении КМУ (№764 от 22 июля т.г.), которым вносятся изменения в финплан НАКа и его дочерних компаний на текущий год.

Согласно документу, правительство поручило также Минтопэнерго направить дивиденды, полученные от ЗАО «Укргаз-Энерго» и ОАО «Укрнафта» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2006-2008 годы, на погашение кредиторской задолженности «Нафтогаза».

Кроме того, Кабмин разрешил НАКу самостоятельно согласовывать кредитные договоры его дочерних компаний на сумму, не превышающую 170 млн. грн., предоставляя по ним соответствующие гарантии.

Указанным документов также скорректированы показатели финпланов НАК «Нафтогаз Украины» и дочерних компаний «Укргазвыдобування» и «Укртрангаз» по статьям, связанным с закачкой газа в подземные хранилища, осуществлением капительных инвестиций, а также реализацией инвестиционных проектов за границей.

По информации Счетной палаты Украины, по состоянию на май т.г. задолженность по кредитам НАК «Нафтогаз Украины» превышала 35 млрд. грн.

Кабинет Министров Украины уточнил условия увеличения уставного фонда НАК "Нафтогаз Украины" на 18,6 млрд. грн. за счет средств, привлеченных в результате эмиссии облигаций государственного внутреннего займа.

Об этом сказано в постановлении Кабмина №765 от 22 июля т.г., текст которого размещен на правительственном портале.

Согласно документу, Минтопэнерго поручено провести закрытое (частное) размещение акций "Нафтогаза". При этом покупка акций допэмисии будет осуществляться путем их обмена на облигации внутреннего государственного займа.

Также правительство рекомендовало Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку рассмотреть до 27 июля т.г. заявление «Нафтогаза» о регистрации выпуска акций с продлением до 30 ноября т.г. срока представления компанией документов, необходимых для такой регистрации.

Министерству финансов поручено осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 18,6 млрд. грн. со сроком обращения 8-10 лет и процентной ставкой дохода на уровне 9,5% годовых.

НАК «Нафтогаз Украины» поручено обеспечить использование полученных облигаций в хозяйственной деятельности в соответствии с уставом компании.

Согласно постановлению правительства, на НАК «Нафтогаз Украины» при проведении финансовых и других связанных с ними услуг, которые закупаются компанией, не распространяется Положение о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства.

Текст соответствующего постановления Кабинета министров Украины от 22 июля 2009 г. № 767 размещен на сайте правительства.

Напомним, Положение о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства утверждено постановлением Кабмина от 17 октября 2008 г. № 921.

НАК «Нафтогаз Украины» по итогам июля планирует купить у российского «Газпрома» около 3 млрд. кубометров газа на общую сумму около 595 млн. долл. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря украинской компании Валентина ЗЕМЛЯНСКОГО.

Цена на импортный газ для Украины в июле, как в третьем квартале в целом, согласно заключенному в начале текущего года контракту снизится до 198,34 долл. за тысячу кубометров - с 270,95 долл. во втором квартале и 360 долл. в первом квартале 2009 года, подтвердил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Ранее премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что Украина в июне закупила около 1,1 миллиарда кубометров российского газа на сумму около 300 миллионов долл. 19 июня она заявила, что Украина должна будет заплатить за российский газ, потребленный в июне, 250 млн. долл., в июле - 1 млрд. долл.

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» январь-июнь текущего года завершила с чистым убытком 494,836 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года чистая прибыль составляла 938,812 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В январе-июне т.г. «Укрнафта» сократила чистый доход в 1,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 2 млрд. 743,224 млн. грн., и сократила валовой доход (выручку) от реализации почти в 2 раза - до 4 млрд. 701,439 млн. грн.

Энергогенерирующая компания ОАО «Центрэнерго» завершила первое полугодие т.г. с убытком 153,198 млн. грн., тогда как по итогам января-июня 2008 года прибыль компании составляла 100,559 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За указанный период компания сократила чистый доход на 7% - до 1 млрд. 836,24 млн. грн.

Валовой убыток компании по итогам первого полугодия т.г. составил 59,423 млн. грн., тогда как по итогам января-июня 2008 года валовая прибыль компании составляла 158,359 млн. грн.

Распоряжением Президента Украины № 159/2009-рп от 27 июля т.г. по вопросу заключения Соглашения о дополнительном финансировании Проекта реабилитации гидроэлектростанций между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) образована делегация Украины для участия в переговорах с МБРР.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, в состав делегации вошли: заместитель министра топлива и энергетики Украины, глава делегации Сергей ПАВЛУША, представители МИДа, «Укргидроэнерго», Национальной комиссии регулирования электроэнергетики, Министерства финансов, Министерства юстиции и пр.

Президент также утвердил Директивы делегации Украины на переговоры с Международным банком реконструкции и развития, которые официально не разглашаются.

Подписать Соглашение о займе с МБРР уполномочен министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

Финансовый рынок

Совет директоров Международного валютного фонда завтра, 28 июля, на своем заседании планирует рассмотреть вопрос о выделении Украине третьего транша кредита stаnd-by в размере 3,3 млрд. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в МВФ.

Как сообщал УНИАН, в правительстве Украины просили МВФ рассмотреть вопрос о выделении средств на текущей неделе.

На сегодняшний день в Украине практически выполнены основные требования для предоставления очередного транша согласно пересмотренной в начале июля программе сотрудничества: продолжается рекапитализация банков, принято решение о повышении тарифов на газ для населения на 20% с сентября 2009 года, принят закон, регулирующий вопросы по оздоровлению банковской системы в условиях кризиса.

Кроме того, Президент Украины, премьер-министр, председатель Национального банка и и.о. министра финансов подписали Письмо о намерениях по сотрудничеству, в котором высказали единую позицию о том, что вся сумма транша должна быть направлена на покрытие дефицита Госбюджета.

С текстом Письма о намерениях можно ознакомиться на сайте УНИАН-экономика: http://economics.unian.net/rus/detail/17786

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО распоряжением от 27 июля т.г. 160/2009-рп уполномочил министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА подписать Соглашение о займе (Первый программный заем на реабилитацию финансового сектора) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР), а также письма о финансовых и экономических данных.

Текст распоряжения размещен на официальном сайте Главы государства.

Согласно данному распоряжению, образована делегация Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения Соглашения о займе на реабилитацию финансового сектора. Главой делегации назначен первый заместитель министра экономики Украины Анатолий МАКСЮТА, в состав делегации также вошли представители Министерства финансов, Секретариата Кабмина, Госфинуслуг, НБУ, Секретариата Президента.

«УниКредит Банк» в первом полугодии т.г. получил убыток 53,511 млн. грн. по сравнению с прибылью в 21,678 млн. грн. годом ранее. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» (№137 от 25 июля т.г.).

Согласно сообщению, активы банка за отчетный период сократились на 15%, и на 1 июля т.г. составили 9,015 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 12%, до 8,089 млрд. грн., обязательства – на 16%, до 8,244 млрд. грн., собственный капитал сократился на 6%, до 771,197 млн. грн., уставный капитал остался на уровне 653,507 млн. грн.

Чистая прибыль «Банка Ренессанс Капитал» по итогам первого полугодия 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась в 9 раз – до 13,553 млн. грн. Об этом сообщается в газете «Голос Украины» (№137 от 25 июля т.г.).

Активы банка в январе-июне т.г. уменьшились на 36%, и на 1 июля составили 1,526 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 54% - до 0,594 млрд. грн., обязательства – на 42% - до 1,301 млрд. грн. Уставный капитал банка за указанный период увеличился на 40% - до 201,4 млн. грн., собственный капитал - на 47% - до 224,560 млн. грн.

АКИБ «УкрСиббанк» в январе-июне 2009 года получил убыток в 830,665 млн. грн. по сравнению с 184,604 млн. грн. чистой прибыли годом ранее.

Об этом говорится в финансовой отчетности банка, обнародованной в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

За январь-июнь т.г. активы банка уменьшились на 9% и на 1 июля составили 50,972 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 9% - до 46,834 млрд. грн., обязательства – на 10% – до 45,695 млрд. грн. За указанный период собственный капитал банка увеличился на 9% - до 5,27 млрд. грн., уставный капитал - на 32% - до 5,28 млрд. грн.

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) в январе-июне 2009 года получил убыток в 604,127 млн. грн. по сравнению с 62,011 млн. грн. чистой прибыли годом ранее.

Об этом сообщается в газете «Голос Украины», №137 от 25 июля 2009 года.

Согласно предоставленной информации, за январь-июнь т.г. активы банка уменьшились на 12% и на 1 июля составили 17,757 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 10% - до 9,951 млрд. грн., обязательства – на 11% – до 14,885 млрд. грн., собственный капитал - на 18% - до 2,871 млрд. грн.

Размер уставного капитала банка в первом полугодии т.г. не изменялся и на 1 июля составил 2,523 млрд. грн.

На должность вице-президента АО «Родовид Банк» назначен Владимир ГОРБУНЕНКО, который ранее занимал должность заместителя председателя правления этого банка.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение принято на основании приказа временного администратора банка от 20 июля 2009 года.

Также сообщается, что В.ГОРБУНЕНКО акциями финучреждения не владеет.

Кроме того, по информации банка, председатель правления Дмитрий ЕГОРЕНКО переведен на должность заместителя председателя правления. Д.ЕГОРЕНКО акциями банка не владеет.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,9081 грн./долл., что на 0,04% больше вчерашнего курса, продают – по 7,9778 грн./долл. (больше на 0,3%).

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,82-7,95 грн./долл., по продаже – 7,95-8,00 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках снизился на 0,04% по сравнению с 26 июля и составляет 11,2096 грн./евро, продажи – вырос на 0,5%, до 11,3951 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,97-11,31 грн./евро, по продаже – в пределах 11,29-11,49 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 26 июля снизился на 1% и составляет в среднем 0,2401 грн./рубль, курс продажи – снизился на 0,02%, до 0,2557 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,1698-0,2557 грн./рубль, по продаже – 0,2460-0,2721 грн./рубль.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,80-7,92 грн./долл., по продаже – 7,96-8,03 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,5% по сравнению с 26 июля и составляет 11,26 грн./евро, продажи – на 0,09%, до 11,36 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,05-10,27 грн./евро, по продаже – в пределах 11,36-11,43 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы практически не изменился и составляет в среднем 0,2450 грн./рубль, курс продажи – снизился на 1,9%, до 0,2550 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,249 грн./рубль, по продаже – 0,25-0,26 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,86/7,98 грн., евро – 11,12/10,35 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,84/7,98 грн., евро – 11,00/11,60 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,87/7,90 грн., евро – 11,25/11,37 грн., рубль – 0,2450/0,2550 грн.

Сегодня на украинском межбанке торги по паре доллар США/гривня открылись на уровне 7,9200/7,9800, и к 11:00 котировки не изменились. К полудню цены составили 7,9188/8,0000 и на момент закрытия торговой сессии скорректировались на уровне 7,9300/8,0000 грн./долл. (максимальный средний уровень составил 7,9400/8,0000 в 14:16, минимальный средний – 7,9000/7,9800 в 11:06).

Как сообщает компания "Укрдилинг", сегодня на межбанковском валютном рынке Украины НБУ покупал доллары США по 7,6500 и продавал по 7,6700 грн.

Российский рубль котировался банками по 0,2569/0,2589. Колеблясь в течение дня, к закрытию курс составил 0,2575/0,2605.

Торги по евро стартовали с отметок 11,2939/11,3794. К 11:00 спрэд расширился (11,2319/11,3850), и на момент закрытия котировки увеличились и вышли на 11,3176/11,4176 (максимальный средний курс был зафиксирован в 14:56 - 11,3375/11,4400, а минимальный средний – в 12:23 - 11,2335/11,3470).

На Depo рынке гривня овернайт котируется банками по 0,5/1,5%, доллар – по 3,0/7,0%. Месячные ресурсы составляют: UAH - 7,0/11,0% и USD - 5,0/11,0%.

НБУ установил на 28 июля следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 769.1500 (на 27 июля – 766.6100)

100 EUR – 1097.5001 (на 27 июля – 1090.6560)

10 RUR – 2.5017 (на 27 июля – 2.4620)

Социальная политика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес изменения в свой указ от 12 мая 2009 года «О мерах по обеспечению предоставления информации по вопросам социально-экономической ситуации в Украине».

Текст соответствующего указа обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, Президент поручил Министерству финансов Украины ежеквартально информировать граждан через средства массовой информации о состоянии выполнения государственного бюджета Украины по доходам и расходам, финансировании госбюджета по типу долгового обязательства.

Министерство труда и социальной политики Украины должно ежемесячно информировать граждан через средства массовой информации о состоянии социальных выплат, в том числе выплат государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, государственной помощи семьям с детьми, в частности, помощи в связи с беременностью и родами, помощи при рождении ребенка; о расчетах ежемесячного фактического размера прожиточного минимума на одного человека, а также отдельно для основных социальных и демографических групп населения.

Рынок ценных бумаг

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) планирует провести 28 августа в ПФТС аукцион по размещению своих облигаций на 0,5 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

К размещению планируются облигации пятого выпуска (серии Y1, Z1, A2, B2, C2), шестого выпуска (серии D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2, L2, M2) и седьмого выпуска (серии N2, O2, P2, Q2, R2, S2, T2, U2, V2, W2). Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 19 июня в торговой системе PFTS NEXT уже был проведен аукцион по размещению облигаций Государственного ипотечного учреждения, в ходе которого было реализовано облигаций ГИУ на общую сумму 502 млн. 486 тыс. грн.

Руководителем аппарата Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) назначен Роман МАТВИЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госкомиссии, Р.МАТВИЕНКО назначен на основании приказа председателя ГКЦБФР от 24 июля этого года.

До него руководителем аппарата Госкомиссии был Юрий НАЗАРЕНКО, назначенный распоряжением Кабинета министров Украины членом ГКЦБФР с 13 июля 2009 года.

До своего назначения на пост руководителя аппарата Р.МАТВИЕНКО возглавлял департамент по вопросам контрольно-правовой работы.

Фондовая биржа ПФТС с 27 июля остановила торговлю с последующим исключением из биржевого списка процентных именных облигаций ОАО «КБ «Причерноморье» серий В и С, сообщили УНИАН в пресс-службе ПФТС.

Как отметили в пресс-службе, основанием для соответствующего решения стало распоряжение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 6 июля 2009 года.

Как сообщал УНИАН, с 30 января 2009 года в банке «Причерноморье» введена временная администрация.

22 мая 2009 года Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии банка «Причерноморье» и начале процедуры его ликвидации.

Подготовка к Евро-2012

Кабинет министров Украины поручил Министерству транспорта и связи, Министерству экономики и Министерству регионального строительства до 20 октября т.г. разработать и подать КМУ проект и титул строения нового пассажирского терминала в аэропорту «Львов».

Об этом говорится в дополнении к распоряжению Кабмина (от 24 июня т.г. №864-р) «План мероприятий по реконструкции Международного аэропорта “Львов” в рамках подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу», текст которого размещен на сайте правительства.

Проект и титул строения реконструкции существующего пассажирского терминала поручено разработать до 1 декабря т.г. до 20 ноября - проект и титул строения временного пассажирского терминала.

Документом поручено также МТСУ, Минрегионстрою, Госкомзему и Львовской облгосадминистрация до 22 сентября при участии самого аэропорта подать информацию о состоянии разработки проектной документации на строительство нового пассажирского терминала и проведения соответствующей экспертизы, решения вопроса относительно выделения земельных участков. До 30 ноября т.г. поручено подать аналогичную информацию относительно реконструкции существующего пассажирского терминала и проведения соответствующей экспертизы, до 1 ноября - на строительство временного пассажирского терминала и проведение соответствующей экспертизы.

Минтрансу при участии аэропорта до 5 августа т.г. поручено определить перечень подготовительных работ по строительству нового пассажирского терминала, которые будут финансироваться за счет бюджетных средств.

Кроме того, Минтранс и Минэкономики до 10 августа т.г. должны разработать и утвердить тендерную документацию для определения генерального подрядчика для выполнения подготовительных работ по строительству нового терминала, до 1 декабря - генерального подрядчика реконструкции существующего терминала.

Также Минтрансу до 10 октября т.г. поручено принять меры для подготовки и проведения аукциона на определение инвестора строительства нового терминала и заключения с победителем аукциона инвестиционного договора.

Кабинет министров также утвердил перечень земельных участков, которые выкупаются для общественных потребностей и предоставляются в постоянное пользование госпредприятию «Международный аэропорт «Львов».

Соответствующее распоряжение (от 22 июля т.г. №862-р) размещено на сайте Кабмина.

В соответствии с документом, будут выкуплены 30 участков общей площадью 17,2 га.

Агропром

Кабинет министров Украины опубликовал ставки акцизного сбора на табачные изделия, индексированные с учетом индекса потребительских цен, который составляет 115%.

Как говорится в распоряжении Кабмина от 24 июля 2009 г. № 861-р, обнародованном на правительственном портале, это осуществлено в соответствии с Законом Украины “О ставках акцизного сбора на табачные изделия”.

Таким образом, специфические ставки акцизного сбора на табачные изделия (которые вычисляются в твердых суммах с единицы реализованного товара) с учетом индекса потребительских цен составляют: на сигары, включая сигары с отрезными концами, и сигариллы (тонкие сигары) с содержанием табака - 69 грн. за 100 штук (ранее - 60 грн. за 100 шт.), сигареты без фильтра, папиросы - 40,25 грн. за 1 тыс. шт. (ранее - 35 грн. за 1 тыс. шт.), сигареты с фильтром - 69 грн. за 1 тыс. шт. (ранее - 60 грн. за 1 тыс. шт.), табак и заменители табака, другие продукты промышленного производства; табак “гомогенизированный” или “восстановленный”; табачные экстракты и эссенции - 28,75 грн. за 1 кг (ранее - 25 грн. за 1 кг), табак для курения, с содержанием или без содержания заменителей в какой-либо пропорции, - 40,25 грн. за 1 кг (ранее - 35 грн. за 1 кг), жевательный и нюхательный табак - 11,5 грн. за 1 кг (ранее - 10 грн. за 1 кг).

Таким образом, минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного сбора на табачные изделия, определенное с учетом индекса потребительских цен, не может быть меньше чем 57,5 грн. за 1 тыс. шт. (ранее - 50 грн. за 1 тыс. штук) на сигареты без фильтра, папиросы и 115 грн. за 1 тыс. шт. (ранее - 100 грн. за 1 тыс. шт.) на сигареты с фильтром.

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