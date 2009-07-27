МБРР поможет Украине реабилитировать финансовый сектор

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО распоряжением от 27 июля т.г. 160/2009-рп уполномочил министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА подписать Соглашение о займе (Первый программный заем на реабилитацию финансового сектора) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР), а также письма о финансовых и экономических данных.

Текст распоряжения размещен на официальном сайте Главы государства.

Согласно данному распоряжению, образована делегация Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения Соглашения о займе на реабилитацию финансового сектора. Главой делегации назначен первый заместитель министра экономики Украины Анатолий МАКСЮТА, в состав делегации также вошли представители Министерства финансов, Секретариата Кабмина, Госфинуслуг, НБУ, Секретариата Президента.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины признал целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития в рамках системного проекта «Первый программный заем на реабилитацию финансового сектора» в размере 400 млн. долл. США. Об этом сказано в распоряжении правительства от 24 июня 2009 г. №751-р.