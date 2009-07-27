Курс НБУ на 28.07.09

Официальный курс НБУ на 28.07.09 100 USD США – 769.1500 (27 июля – 766.6100)100 EUR – 1097.5001 (27 июля – 1090.6560)10 RUR – 2.5017 (27 июля – 2.4620) Учетные курсы банковских металлов на 28.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-73530.74 (27 июля-72808.78)961 XAG 10 Серебро-1081.42 (27 июля-1056.39)962 XPT 10 Платина-92528.75 (27 июля-90459.98)964XPD10 Палладий-19920.99(27 июля-19701.88)

Официальный курс НБУ на 28.07.09 100 USD США – 769.1500 (27 июля – 766.6100) 100 EUR – 1097.5001 (27 июля – 1090.6560) 10 RUR – 2.5017 (27 июля – 2.4620) Учетные курсы банковских металлов на 28.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-73530.74 (27 июля-72808.78) 961 XAG 10 Серебро-1081.42 (27 июля-1056.39) 962 XPT 10 Платина-92528.75 (27 июля-90459.98) 964XPD10 Палладий-19920.99(27 июля-19701.88)

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