Томенко: зарплату депутатам надо платить за посещаемость заседаний ВР

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО предлагает начислять народным депутатам заработную плату в зависимости от их активности и присутствия на пленарных заседаниях парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня в городе Переяслав-Хмельницкий, где находится с рабочей поездкой.

Говоря об актуальных вопросах упорядочения работы представителей депутатского корпуса, заместитель Председателя ВР сообщил, что планирует выступить с законодательной инициативой о начислении зарплаты народным депутатам в зависимости от их активности, присутствия на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов.

Н.ТОМЕНКО также высказался за то, чтобы публично объявлять фамилии депутатов, отсутствующих на пленарных заседаниях без уважительных причин.