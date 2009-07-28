Главное на 28 июля (вечер)

Хроника дня

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Общество

Тимошенко: выплата компенсаций по вкладам СССР возобновится

Выплаты по вкладам Сбербанка СССР в Украине будут возобновлены после ослабления кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО в ходе горячей телефонной линии с аграриями.

"Как только кризис пойдет на спад, мы вернемся к выплате тысячи гривень", - сказала премьер-министр. Она отметила, что на сегодняшний день уже получили выплаты по 1 тыс. грн. 6 млн. человек.

Напомним, что Ю.ТИМОШЕНКО в последнее время не раз заявляла, что экономическая ситуация в Украине постепенно стабилизируется.

В Украине долги по зарплате с начала года выросли на 37,9%

В Украине задолженность по выплате заработной платы с начала текущего года увеличилась на 37,9% или на 450,5 млн. грн., и на 1 апреля т.г. составила 1 млрд. 639 млн. 194 тыс. грн. (на 1 января т.г. задолженность составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн.).

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 июля т.г. зафиксирован в трех областях и г. Киеве: Донецкой – 356,456 млн. грн. (по сравнению с 1 января выросла на 35,2%), Луганской – 148,105 млн. грн. (рост – 60,1%), Харьковской - 136,061 млн. грн. (рост – 21,8%). На третьем месте по уровню задолженности среди регионов Украины находится г. Киев (после Донецкой и Луганской областей). На 1 июля т.г. задолженность по выплате зарплаты в столице составила 141,675 млн. грн. (рост с начала года на 45,4%).

Стоит отметить, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован во всех областях Украины.

В Севастополе и еще двух областях страны задолженность на 1 июля т.г. не превышала 10 млн. грн.: в Севастополе – 4,67 млн. грн. (рост с начала года – на 15,9%), Ивано-Франковской области – 8,287 млн. грн. (рост на 15,2%), в Черновицкой области – 6,281 млн. грн. (рост – 16,6%).

Если сравнивать показатели задолженности по зарплате за последний месяц, то по сравнению с 1 июня задолженность по Украине выросла на 8,8%. В 6 регионах в течение июля зафиксировано сокращение задолженности по выплате заработной платы. Наиболее существенное сокращение зафиксировано в Севастополе (на 21,3%), Волынской области (на 1,2%), Житомирской области (на 5,2%), Ивано-Франковской области (5,9%), Киевской области (на 6,%%), Николаевской области (на 1,6%).

Финансы

НБУ ввел ограничения для убыточных банков

Национальный банк Украины ввел ряд ограничений для банков, которые работают с убытком. Об этом говорится в постановлении НБУ (№421 от 22 июля т.г.).

В частности, убыточным коммерческим банкам Нацбанк запретил выдавать необеспеченные (бланковые) кредиты.

Кроме того, таким банкам запрещено предоставлять кредиты и гарантии связанным лицам (инсайдерам), выкупать свои акции и покупать не государственные ценные бумаги.

Кроме того, регулятор запретил убыточным банкам досрочно погашать выпущенные ними долговые ценные бумаги (кроме случаев, когда погашение осуществляется по цене ниже, чем 50% от номинала).

Финучреждения, которые работают с убытком, должны прекратить выплату дивидендов акционерам, бонусов, премий и вознаграждений своим работникам. Такие банки не могут увеличивать объемы капитальных инвестиций и нематериальных активов, не могут осуществлять затраты на консультационные услуги, а также не могут открывать новые филиалы и отделения.

Как сообщалось, украинские банки в январе-июне т.г. получили убыток 10,2 млрд. грн. против 5,3 млрд. грн. прибыли годом ранее.

По итогам работы в 1-м квартале 2009 года около 40 банков показали убытки.

Агро

Тимошенко поручила Госкомзему упростить процедуру выдачи актов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Государственному комитету по земельным ресурсам подготовить постановление относительно упрощения процедур выдачи актов на землепользование.

Соответствующее поручение премьер дала сегодня во время правительственной «горячей» телефонной линии, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

Это постановление, отметила премьер, будет рассмотрено на ближайшем заседании Кабмина.

«Этот вопрос я взяла под свой контроль», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, премьер поручила Госкомзему осуществить проверку и анализ процедур оформления земельных паев и соглашений об аренде земли. «Мы на следующем заседании правительства примем постановление не только относительно упрощения процедуры получения актов на землепользование, но и относительно оформления аренды земли», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Украина экспортировала 1,5 млн. тонн зерна

Украина с начала текущего маркетингового года – с 1 июля – экспортировала 1,5 млн. тонн зерна и 79 тыс. тонн масличных. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом УНИАН министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

По словам министра, на 27 июля экспорт зерновых составил 1 млн. 458,9 тыс. тонн, в том числе, 582 тыс. тонны пшеницы, 575 тыс. тонн ячменя, 258 тыс. тонн кукурузы. Кроме того, экспортировано 18,2 тыс. тонн рапса и 60,3 тыс. тонн семян подсолнечника.

Ю.МЕЛЬНИК уточнил, что по итогам июля экспорт зерновых прогнозируется в объеме 1,65-1,7 млн. тонн.

Напомним, эксперты прогнозируют экспорт зерна урожая 2009 г. из Украины в объеме 17-18 млн. тонн.

Валовой сбор пшеницы в текущем году составит 18 млн. 430 тыс. тонн.

Такой прогноз озвучил директор информационной компании «ПроАгро» Николай ВЕРНИЦКИЙ сегодня во время агрофорума “Зерновой бизнес Украины: ценообразование и построение эффективной системы сбыта”.

По прогнозам компании, урожай озимой пшеницы в текущем году составит 17,9 млн. тонн, яровой – 520 тыс. тонн; валовой сбор ячменя – 10,4 млн. тонн (озимый – 2 млн. 580 тыс. тонн, яровой – 7 млн. 860 тыс. тонн). Урожай ржи прогнозируется на уровне 790 тыс. тонн, зерна кукурузы – 7 млн. 850 тыс. тонн, овса – 810 тыс. тонн, проса – 150 тыс. тонн. Валовой сбор гречихи ожидается на уровне 190 тыс. тонн, гороха – 380 тыс. тонн и риса – 190 тыс. тонн.

По прогнозам Министерства аграрной политики Украины, в текущем году урожай зерновых и зернобобовых культур ожидается на уровне 42-43 млн. тонн.

Стандарт на пшеницу разработают к 2010 г

Государственный центр сертификации и экспертизы зерна и продуктов его переработки планирует до января 2010 года разработать стандарт на пшеницу сроком действия на 5 лет.

Об этом сообщила директор центра Наталья ГРЮНВАЛЬД сегодня во время агрофорума на тему: “Зерновой бизнес Украины: ценообразование и построение эффективной системы сбыта”.

Она обратилась ко всем участникам рынка зерна с просьбой принимать активное участие в процессе разработки этого стандарта.

Напомним, с 2009 маркетингового года начал действовать новый стандарт на пшеницу, которым изменяется подход к классификации зерна и делению его на продовольственное и фуражное.

Евро-2012

Мэр Донецка написал экспертам УЕФА отчет Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО написал экспертам УЕФА отчет, касающийся нынешнего состояния подготовки города к проведению финального тура чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Вчера вечером, в десять минут двенадцатого, я подписал первый ответ на вопросы УЕФА, которые сегодня переданы в Киев для экспертов Европейского футбольного союза», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, уточнив, что его письмо содержит «часть гарантий» для УЕФА. В письме он охарактеризовал ход подготовки города к чемпионату по состоянию на конец июля. В следующем письме, которое должно быть отправлено до ноября, мэр должен будет «полностью ответить на все вопросы, которые поставил президент УЕФА».

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО напомнил, что для Донецка «остается серьезный вопрос размещения семьи и гостей УЕФА на территории города во время Евро-2012».

Поэтому город сегодня вплотную занят решением этой проблемы, заверил он. Так, уже возобновлено строительство второй очереди 5-звездочной гостиницы «Виктория», и в первом полугодии 2011 года она будет сдана в эксплуатацию со 139 номерами высокой комфортности. Также есть договоренность с инвестором о достройке к 8-ми действующим этажам гостиницы «Централь» еще 4-х этажей. Кроме того, торгово-офисный центр «Грин-Плаза» будет перепрофилирован в торгово-гостиничный центр.

«Мы решили с инвесторами перепрофилировать торгово-офисный центр «Грин-Плаза» в торгово-гостиничный центр с дополнительным количеством 190-200 номеров комфортностью 4 звезды, - сообщил мэр. - И сегодня уже гостиничная сеть Rixos приступила к проектным работам по перепланированию и перепроектированию этого объекта».

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО также сообщил, что городские власти сегодня проводят переговоры со всеми имеющимися 16 гостиницами, «по которым мы должны определиться в подписании гарантий и договоров с фирмой TUI Travel, занимающейся размещением гостей и участников Евро-2012». Он уточнил, что фирма TUI Travel уполномочена руководством УЕФА представлять интересы Европейского футбольного союза в гостиничном бизнесе во время Евро-2012.

Мэры четырех городов обратились к руководству страны

Мэры четырех украинских городов подписали обращение к руководству страны с требованием принять эффективные меры в подготовке к предстоящему финальному туру Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

«Мы, четыре мэра (городов Донецка, Харькова, Киева и Львова – УНИАН) все вместе подписали обращение к руководству страны по поводу того, что истекает очень быстро время, - сказал мэр. - И необходимо сейчас принимать самые эффективные меры для того, чтобы подготовить города к Евро-2012». Он уточнил, что «такое обращение в очередной раз мы подписали в адрес Президента, премьера и руководителя Верховной Рады».

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО положительно оценил рабочее совещание по подготовке инфраструктуры принимающих городов Украины к проведению Евро-2012, которое прошло 24 июля в Харькове, и сказал, что такие встречи теперь будут регулярными.

«На мой взгляд, совещание проходило продуктивно», - отметил мэр, добавив, что «следующее совещание, мы договорились, пройдет в августе в Киеве, в сентябре – в Донецке и так будут ежемесячно подводиться итоги хода подготовки к чемпионату».

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО заверил журналистов, что «если будет жесткий контроль и единство всех ветвей власти, то мы сможем качественно подготовиться к Евро-2012, так как есть еще время, и есть возможности и желание это сделать».

Мэр отметил, что все упирается в своевременное финансирование государственной программы подготовки к предстоящему чемпионату. «Я почувствую, что проблема с мертвой точки сдвинется, когда начнется финансирование программ», - сказал он.

Валютный рынок

Сегодня на межбанке торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 7,9870/8,0445, к 12:00 цены начали расти – 8,0725/8,0975. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,1340/8,1750 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:15 Нацбанк объявил о проведении интервенции по покупке и продаже долларов по курсам – 7,7400/7,7500.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2601/23, к 12:00 цены поднялись - 0,2630/40. К закрытию цены установились на уровне - 0,2635/52. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7051 (+0,0451).

По данным Национального банка Украины, переданным агентству УНИАН, средневзвешенный курс сегодняшних торгов по доллару составил 780,96 грн. за 100 долл.

В Нацбанке также сообщили, что общий объем покупки валюты на межбанке в долларовом эквиваленте составил 328,354 млн. долл., продажи – 318,769 млн. долл., в т.ч.: покупка доллара – 193,717 млн. долл., продажа – 187,072 млн. долл. (курс – 7,8180/7,8008); покупка евро – 57,2877 млн. евро, продажа – 58,451 млн. евро (курс – 11,4972/11,5406); покупка английского фунта – 384,6 тыс. фунтов, продажа – 492,2 тыс. фунтов (курс – 12,8733/12,99); покупка рубля – 466,464 млн. руб., продажа – 496,172 млн. руб. (курс – 2,5999/2,623 грн. за 10 руб.).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4294/96, а к 15:20 упали до 1,4230/32. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4255/11,4880, к 12:00 цены ушли вверх - 11,5280/11,5520. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня - 11,5970/11,6560.

Валютный рынок будет ориентироваться на решение МВФ

Решение Совета директоров МВФ о выделении Украине транша в размере 3,315 млрд. долл. может стать ориентиром для дальнейшего движения валютного рынка в краткосрочной перспективе.

Такое мнение выказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, «сегодня на межбанке наблюдалось свободное падение гривни». Рынок закрылся на уровне 8,1340-8,17508 грн./долл., что соответствует девальвации на 2,5% по отношению к доллару, отметил А.БЛИНОВ. Экономист сообщил, что регулятор вышел на рынок с существенно пересмотренной политикой интервенций на уровне 7,74-7,758 грн./долл. «Но интервенция состоялась лишь перед закрытием торгов, и весь день рынок торговался так, как будто Нацбанка на нем не было», - подчеркнул А.БЛИНОВ.

Как сообщил экономист, НБУ прибегнул к административным мерам сразу после того, как обменный курс прошел отметку 8 грн./долл. По его информации, Центробанк ограничил доступ к интервенциям для банков, которые не следуют в выставляемых котировках средневзвешенному курсу от НБУ (который предвзят в сторону более сильной гривни) и не соблюдают лимиты по открытой валютной позиции.

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