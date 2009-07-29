ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 июля

Украинские СМИ «Дело» в материале “Тимошенко продлевает дорогу к льготному жилью” рассказывает о том, что постановлением правительства №768 от 17 июля, которое существенно расширяет функции Государстенного ипотечного учреждения, Кабмин фактически переписало устав ГИУ, а также принял новое положение о наблюдательном совете и изменило его состав. Внеся изменения в устав ГИУ, правительство перестраховалось, ведь нормы постановления дублируют положения другого правительственного документа — постановления №684 (от 17 июня). Действие последнего на прошлой неделе приостановил Президент.

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«Дело» в публикации «Нафтогаз» идет на консультацию» сообщает, что правительство разрешило НАК «Нафтогаз Украины» закупать услуги финансовых консультантов, игнорируя нормативные требования о госзакупках. Предположительно, такая помощь понадобится госкомпании при реструктуризации задолженности госхолдинга по внешним займам. Постановление, обязывающее НАК провести данные действия совместно с Минфином, было обнародовано Кабмином накануне.

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Издание «Коммерсант-Украина» в статье «Обвальное поручение” рассказывает о том, что поручение правительства провести реструктуризацию внешних долгов НАК "Нафтогаз Украины" привело к падению котировок его евробондов на 8%, до 82 пунктов. Реструктуризация задолженности «Нафтогаза» бросила тень на всех украинских заемщиков

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«Коммерсант-Украина» в публикации "Укрзализныця" теряет скорость» сообщает, что gроект внедрения скоростного движения в Украине провалился. Вчера в "Укрзализныце" признали, что при реализации проекта смогут рассчитывать лишь на собственные средства, поэтому вынуждены отказаться от разделения путей на пассажирские и грузовые. Скорость движения поездов будет составлять не более 200 км/ч, как планировалось, а до 160 км/ч. В результате стоимость проекта можно будет снизить вдвое – до 13-14 млрд грн.

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«Сегодня» в статье «Президентские выборы обойдутся Украине в 1,5 млрд гривен» сообщает, что сегодня Центральная избирательная комиссия Украины утвердит смету на проведение выборов в 2010 г., а также смету на обслуживание государственного реестра избирателей…

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Четвертая сессия ВРУ: локальные решения глобальных проблем» рассматривает итоги работы четвертой сессии ВР. С приближением президентских выборов, Верховная Рада все больше втягивается в политическое противостояние, что снижает и так невысокую эффективность ее работы.

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Российские СМИ Издание «Ведомости» публикует статью «ФТС спросит граждан, откуда у них деньги», где рассказывает что, Таможенная служба РФ предлагает обязать путешественников давать отчет о происхождении ввозимых сумм свыше 10 000 долларов и на что они собираются их потратить. Пострадают добропорядочные граждане, предупреждают эксперты.

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Издание «Известия» в статье «Обмен валют закрыт» сообщает, что торговать долларами и евро разрешат только в отделениях банков.

(УНИАН)