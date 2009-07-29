Главное на 29 июля (день)

Хроника дня

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Финансы

МВФ выделил Украине третий транш на 3,3 млрд долл.

Совет директоров МВФ во вторник принял решение выделить Украине 3,3 миллиарда долларов очередного, третьего транша стабилизационного кредита, общий размер которого составляет 16,43 миллиарда долларов, сообщает сайт фонда.

МВФ во второй раз пересмотрел условия выделения помощи Киеву, согласившись с увеличением бюджетного дефицита в связи с трудностями, испытываемыми государственной компанией Нафтогаз.

"Мы пересмотрели экономическую программу, допустив увеличение дефицита бюджета, чтобы смягчить последствия более резкого сокращения экономики и учесть трудности, с которыми пришлось столкнуться национальной газовой компании Нафтогаз", - говорится в пресс-релизе.

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Джон Липски отметил, что одной из первейших задач, стоящих перед Киевом, является восстановление доверия к банковской системе.

По его словам, более гибкая валютная политика поможет Украине справиться с экономическими шоками. Он счел "верной" денежно-кредитную политику Киева и отметил готовность центробанка ужесточить ее в случае необходимости.

Четвертый транш кредита должен составить 3,8 миллиарда долларов.

МВФ определится с четвертым траншем Украине в сентябре

Международный валютный фонд (МВФ) может приступить к третьему пересмотру программы сотрудничества с Украиной по предоставлению четвертого транша кредита stand-by не в ноябре, как планировалось ранее, а в сентябре.

Об этом заявил журналистам исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Насколько я знаю, МВФ рассматривает возможность и, скорее всего, такое решение может быть принято, что пересмотр будет приближен. Это, возможно, сентябрь – конец сентября. Я думаю, миссия может приехать в Украину», – сказал И.УМАНСКИЙ.

В банке «БИГ Энергия» новый временный администратор

Национальный банк Украины постановлением №430 от 27 июля прекратил полномочия временного администратора ОАО "Банк «БИГ Энергия» Владимира КЛИМЕНКО и назначил временным администратором банка Юрия ВАСИЛЬЧЕНКО.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

НБУ с 16 марта т.г. ввел временную администрацию в ОАО «Банк «БИГ Энергия». Тогда временным администратором был назначен независимый эксперт Владимир КЛИМЕНКО.

ТЭК

Третьего транша МВФ достаточно для расчетов за газ до конца года

Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергобезопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает очередное выделение транша кредита Международного валютного фонда (МВФ), последние договоренности с Еврокомиссией и международными финансовыми институтами, а также реформы газового рынка Украины достаточными условиями для проведения расчетов за российский газ до конца этого года.

Об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Это те три достаточных условия, чтобы до конца года решать все вопросы относительно расчетов за газ», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он отметил, что «хотелось бы верить, что правительство и НАК «Нафтогаз Украины» прекратят тайные переговоры с офшорными компаниями, такими как «Тройка-Диалог» и Squаre Capital, относительно многомиллиардных кредитов, которые лягут бременем на экономику Украины».

«Надеемся, что правительство одумается и прекратит такие переговоры», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Минфин намерен договариваться кредиторами «Нафтогаза»

Министерство финансов Украины планирует в самое ближайшее время начать переговоры с кредиторами НАК «Нафтогаз Украины» о реструктуризации долгов компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«В принципе, мы уже начинаем (переговоры – УНИАН)… Как они закончатся, будем смотреть», – сказал он.

И.УМАНСКИЙ подчеркнул, что закон Украины о госбюджете предусматривает пересмотр условий с кредиторами НАК «Нафтогаз Украины», которые действовали на 1 января текущего года.

Напомним, Кабинет Министров постановлением №764 от 22 июля т.г. поручил Министерству финансов принять меры по реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины» по внешним займам, а также по уменьшению стоимости их обслуживания за счет рефинансирования.

По информации Счетной палаты Украины, по состоянию на май т.г. задолженность по кредитам НАК «Нафтогаз Украины» превышала 35 млрд. грн.

Общество

Столичная власть отменила платные услуги ЖЭКов

Киевская городская госадминистрация своим распоряжением от 22 июля отменила введенные ею же в январе этого года платные услуги, которые предоставляются коммунальными предприятиями жилищного хозяйства города.

Текст распоряжения за №847 размещен на официальном вэб-портале столичной власти.

Как отмечается в документе, решение принято с учетом протеста Прокуратуры Киева от 22 июня с.г. и письма Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в г. Киеве.

Напомним, в 23 января власти киева приняли решение о введении платы за ряд услуг, которые ЖЭКи будут выполнять для жителей по их обращениям.

Оплата населением ЖКУ вырастет на 2 млрд. грн.

При повышении цены на газ на 20% для предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) дополнительная оплата населением страны за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги (тепло и горячую воду) на период следующего отопительного сезона возрастет приблизительно на 2 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Александр ПОПОВ.

По его словам, за прошедший календарный год тарифы на жилищно-коммунальные услуги возросли на 34,7%, что в абсолютных величинах составляет около 5 млрд. грн. «То есть это означает, что люди заплатят из своего кармана на 5 миллиардов больше, чем это было в прошлом году. Пять миллиардов раньше, плюс два миллиарда здесь… Не слишком рискуя ошибиться, можно утверждать, что мы имеем явную тенденцию к наступлению на социальные права жителей Украины», - добавил А.ПОПОВ.

По его мнению, в следующем году рост тарифов на коммунальные услуги продолжится, поскольку правительство направило письмо в адрес МВФ о намерениях украинской власти, в котором прямо говорится, что «с 1 января 2010 года правительство обязуется увеличивать поквартально плату для населения также на 20%».

24 июля т.г. НКРЭ официально подтвердила, что повысила цены на газ для населения и предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ). Комиссия, в частности, приняла решение о повышении на 20% розничных цен на природный газ для населения – с 1 сентября и предельного уровня цен на газ для ТКЭ – с 1 октября т.г.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,0322 грн./долл., что на 0,19% больше вчерашнего курса, продают – по 8,1867 грн./долл. (больше на 0,3%).

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-8,10 грн./долл., по продаже – 8,12-8,3 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках снизился на 0,06% по сравнению с 28 июля и составляет 11,3611 грн./евро, продажи – вырос на 0,25%, до 11,6827 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,18-11,47 грн./евро, по продаже – в пределах 11,50-11,85 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 28 июля вырос на 0,4% и составляет в среднем 0,2445 грн./рубль, курс продажи – вырос на 0,35%, до 0,2631 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2150-0,2540 грн./рубль, по продаже – 0,25-0,2950 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева снизился на 0,2% по сравнению с 28 июля и составляет 7,9960 грн./долл., продажи – на 0,13%, до 8,1635 грн./долл. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-8,10 грн./долл., по продаже – 8,11-8,3 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева снизился на 0,3% по сравнению с 28 июля и составляет 11,3486 грн./евро, продажи – на 0,1%, до 11,6386 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,18-11,45 грн./евро, по продаже – в пределах 11,52-11,73 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 28 июля снизился на 0,2% и составляет в среднем 0,2410 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2646 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2150-0,2540 грн./рубль, по продаже – 0,2580-0,2700 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 29 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,69, к евро – 10,94, к российскому рублю – 0,25.