Социополис: киевляне поддерживают Тимошенко и Яценюка

Среди жителей Киева украинские политики Юлия ТИМОШЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК и их политические силы возглавляют электоральные рейтинги президентских и парламентских выборов.

Об этом идет речь в обнародованном сегодня на пресс-конференции в УНИАН социологическом исследовании “Электоральные настроения киевлян”, проведенном Центром социальных технологий “Социополис.”

Как сообщил заместитель председателя Центра Сергей ЛИТВИНОВ, в пятерку электоральных лидеров на выборах Президента Украины вошли почти все первые лица политических партий и блоков, которые имеют наивысшую поддержку киевлян.

Это Ю.ТИМОШЕНКО (26,6%), А.ЯЦЕНЮК (24,4%), Виктор ЯНУКОВИЧ (16,1%), Виктор ЮЩЕНКО (4,3%). В то же время, как показало исследование, в Киеве политик Анатолий ГРИЦЕНКО с рейтингом 4,5% несколько опережает действующего главу государства.

По выводам “Социополиса”, за Ю.ТИМОШЕНКО и А.ЯЦЕНЮКА на президентских выборах готовы голосовать больше опрошенных, чем за их блоки на парламентских выборах. “Это свидетельствует о том, что поддержка соответствующих политических сил среди киевлян держится преимущественно на харизме лидеров этих сил, а не на их политических программах”, - пояснил С.ЛИТВИНОВ.

Так же, как показало исследование, среди рейтинговых кандидатов наименее компромиссными, наименее приемлемыми фигурами для жителей столицы являются В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ. Эксперт объяснил, что это свидетельствует о разрушении привычной с 2004 года оппозиции “оранжевые – бело-голубые” в массовом сознании киевлян.

“Проведенный нами опрос позволил определить качества, которые, по мнению киевлян, должны быть присущи идеальному Президенту Украины. Это должен быть честный, сильный лидер, который в то же время с уважением относился бы к гражданам. Следовательно, киевляне в своей основной массе придерживают патерналистской концепции Президента Украины. Они тяготеют к образу Президента как традиционного лидера, “отца нации”, - сказал С.ЛИТВИНОВ.

Говоря о результатах исследования относительно рейтинга политических партий и блоков, социолог констатировал, что на первое место с результатом 21,9% вышел Блок Юлии Тимошенко. Но, отметил С.ЛИТВИНОВ, за «блок имени» действующего премьер-министра готов проголосовать лишь каждый пятый киевлянин. Каждый десятый не определился с ответом.

Вторую позицию электоральных симпатий киевлян занял условный блок А.ЯЦЕНЮКА (19,2%), третье место заняла Партия регионов (13%), а на четвертую позицию вышла политическая сила А.ГРИЦЕНКО (4,7%).

Пятерку электоральных симпатий жителей столицы замыкает Блок Литвина с результатом 4,4%.

Также, отмечают социологи, 8,5% респондентов еще не определилось со своими политическими симпатиями, но планируют принять участие в голосовании.

Исследование проводилось 11-16 июля 2009 года методом стандартизованного анкетного опроса по пропорциональной квотной выборке населения г. Киева. Случайная погрешность репрезентативности выборочной совокупности не превышает 3,6% с доверительной вероятностью 0,95.

Генеральная совокупность представляет население г. Киева, обладающее правом голоса. Объем выборочной совокупности – 794 респондента. Интервьюеры опрашивали людей в соответствии с квотными планами, построенными исходя из данных о разделении населения по полу и возрасту в конкретных районах Киева.