Анонс на 29 июля

Заседание Кабинета министров Украины

***

Под председательством заместителя председателя КГГА Сергея Рудика состоится заседание комиссии по контролю за соблюдением лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности в сфере игорного бизнеса. Во время совещания будет обсуждаться ситуация выполнения Закона Украины «О запрещении игорного бизнеса в Украине» в г. Киеве.

***

Пресс-конференция на тему: “Рекапитализация банков: теперь „таки да”?” Приглашены: Эрик Найман, финансовый эксперт; Сергей Яременко, экс-заместитель главы Национального банка Украины; Борис Кушнир, независимый экономический эксперт; Сергей Новицкий, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины; Олег Иванов, эксперт школы политической аналитики Киево-Могилянской академии.

***

Пресс-конференция на тему: «Украинский бизнесмен Мстислав Скоробогатов, владелец компании «Даско» (совладелец ТЦ «Метрополис», ТЦ «Метроград», гостиница «Русь») обвиняет, президента компании «VS Energy», бизнесмена М.Спектра в распространении заведомо ложной информации о нем и его карьере». В работе примет участие Мстислав Скоробогатов - владелец ПП «Даско».

***

В Апелляционном суде г.Киева состоится пересмотр постановления Апелляционного суда по факту выявления поддельных документов ООО “БК “Елитбуд” на объекте по бульвару Леси Украинки, 7-9 (ул..Владимирская, 15).

***

14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Засилье секс-индустрии в сети Интернет: презентация электронной кампании гражданского противодействия БОРДЕЛЬ.NET". Цель кампании - установление контроля над сайтами, предлагающими секс-услуги, путем объединения усилий интернет-сообществ Украины, поисковых систем и хостинговых компаний. Участники: Анна Гуцол, лидер женского движения FEMEN; Дмитрий Голубов, всемирно известный хакер; Анна Мухина, активистка женского движения FEMEN. Во время пресс-конференции А.Гуцол обратится к поисковикам Google, Meta, Ukr.net и др. с требованиями разработать и имплементировать систему предупреждений о незаконности проституции, сутенерства и порнографии в Украине для пользователей Интернета. Д.Голубов раскроет секреты работы виртуальной секс-индустрии в Украине, обнародует «черный» список сайтов, подлежащих немедленной блокаде. Кульминация пресс-конференции - перформанс-обращение к поисковикам от эпатажных активисток FEMEN (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: +38(098)893 22 95, femen.ua@gmail.com, +38(097)967 17 53, anna.hutsol@gmail.com.

***

Состоится бизнес-семинар Европейского центра развития предпринимательства "Формула лидерства" . Участники: Евгений Зубрицкий, профессиональный бизнес тренер, маркетолог, предприниматель-импортер продуктов питания из Средней Азии и России; Юрий Гусев, предприниматель, успешно реализовавший не один десяток проектов в сферах продаж и консалтинга; Денис Приймяги, председатель торгово-экономической миссии Эстонии в Украине.

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98.