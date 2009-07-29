Курс НБУ на 30.07.09

Официальный курс НБУ на 30.07.09100 USD США – 770.0000 (29 июля – 769.0100) 100 EUR – 1086.0080 (29 июля – 1094.2243) 10 RUR – 2.4510 (29 июля – 2.5096) Учетные курсы банковских металлов на 30.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-72033.50 (29 июля-73440.46) 961 XAG 10 Серебро-1047.20 (29 июля-1078.15) 962 XPT 10 Платина-91784.00 (29 июля-93204.01) 964XPD10 Палладий-19866.00(29 июля-20148.06)

Официальный курс НБУ на 30.07.09 100 USD США – 770.0000 (29 июля – 769.0100) 100 EUR – 1086.0080 (29 июля – 1094.2243) 10 RUR – 2.4510 (29 июля – 2.5096) Учетные курсы банковских металлов на 30.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-72033.50 (29 июля-73440.46) 961 XAG 10 Серебро-1047.20 (29 июля-1078.15) 962 XPT 10 Платина-91784.00 (29 июля-93204.01) 964XPD10 Палладий-19866.00(29 июля-20148.06)

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