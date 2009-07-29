Ющенко обеспокоен замедлением темпов переговоров с ЕК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен замедлением темпов переговоров с Европейской Комиссией относительно наполнения внешнеполитической инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство» реальным содержанием.

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.

Он отметил, что, по мнению главы государства, тяжело назвать удовлетворительным прогресс, достигнутый переговорными сторонами при проработке и рассмотрении конкретных проектов, которые должны реализовываться в рамках двустороннего и многостороннего измерений инициативы. «Президент считает достаточно низким уровень конкретики в дискуссиях между Украиной и ЕС по вопросам практической реализации проектов «Восточного партнерства», – сказал А.ГОНЧАРУК.

По его словам, В.ЮЩЕНКО убежден, что в рамках инициативы следует работать не только над проектами, но и над новыми механизмами, которые способствовали бы реальной интеграции между странами-партнерами и Европейским Союзом. «Президент уверен, что «Восточное партнерство» не должно заключаться в обеспечении дополнительных объемов «старых» механизмов, которые уже реализовывались между ЕС и странами-партнерами. Напротив, будущие проекты этой инициативы должны иметь новаторский характер и положительно повлиять на сферы, которых будут касаться, – в частности, институционное развитие, региональное развитие, создание интегрированной системы управления границами в соответствии с нормами ЕС, углубление сотрудничества в энергетической сфере», – сказал А.ГОНЧАРУК.

В этом контексте заместитель главы Секретариата высказал мнение, что рассмотрение проектов по основным тематическим платформам «Восточного партнерства» осложняется рядом объективных факторов, которые не зависят от украинской стороны. Речь идет, в частности, об отсутствии у представителей Еврокомиссии единого подхода и комплексного виденья будущего механизма взаимодействия в рамках Партнерства, отсутствие согласованного механизма оформления проектных заявок и унифицированной формы представления проектных предложений, а также продолжающуюся внутреннюю дискуссию в ЕС относительно концепции практической имплементации инициативы. В то же время А.ГОНЧАРУК выразил уверенность, что оперативное решение со стороны ЕС всех процедурных вопросов относительно рассмотрения и принятия проектов отвечает интересам как самого Евросоюза, так и государств - участниц инициативы. По этому поводу заместитель главы Секретариата напомнил, что «Восточное партнерство» содержит ряд концептуальных и практических принципов, которые полностью отвечают виденью Президента перспектив углубления евроинтеграции Украины и обретения нашей страной полноправного членства.