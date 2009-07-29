Главное на 29 июля (вечер)

Финансовый рынок

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Государственной налоговой администрации Украины провести проверку банков, которые могут быть причастны к спекулятивному обвалу национальной валюты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Наши эксперты проанализировали ситуацию на рынке валюты. Сегодня проводится абсолютно четко спланированная, при чем жестоко спланированная по отношению к Украине, операция уничтожения гривни через спекулятивные сделки. Сегодня зарабатываются огромнейшие деньги», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, оценивая ситуацию на валютном рынке страны.

В связи с этим глава правительства сообщила, что сегодня утром встречалась с руководителем налоговой администрации. «Я ему поручила выяснить, какие банки сегодня принимают участие в этой масштабной программе по зарабатыванию денег, которая приводит к уничтожению валюты (национальной). Я поручила налоговой администрации с завтрашнего дня тщательнейшим образом проверить деятельность тех банков, которые сегодня спланировано уничтожают национальную валюту, чтобы получить сверхприбыль», - уточнила она.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала падение курса нацвалюты операцией, которую «осуществляет организованная преступная группировка».

«На сегодняшний день не существует никаких оснований для падения национальной валюты. Я еще раз повторяю, что все расчеты тех людей, которые хорошо понимают экономическую финансовую ситуацию, это 6-6,50 (грн.). Все остальное – это жестокая и наглая спекуляция, которая не пресекается ни силовыми структурами, ни Национальным банком. Именно поэтому все, что я могу сделать вместе с налоговой администрацией, я сделаю, но это не инструмент правительства влиять на курс гривни, но публичную оценку этому явлению мы дадим в ближайшее время после проверки налоговой администрации», - заявила премьер-министр.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1240/8,1625, к 12:00 цены выросли до 8,1325/8,1715. К закрытию торгов ценовые уровни достигли уровня - 8,1870/8,2420 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:30 Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH – 7,7000.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2580/95, к 12:00 цены поднялись - 0,2585/0,2600. К закрытию цены достигли дневного максимума - 0,2610/25. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3480 (+0,6429).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4158/60, а к 15:20 снизились до 1,4107/09. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5080/11,5460, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вверх - 11,5190/11,5540. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли следующих значений - 11,5490/11,6315.

НБУ установил на 30 июля следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 29 июля – 769.0100)

100 EUR – 1086.0080 (на 29 июля – 1094.2243)

10 RUR – 2.4510 (на 29 июля – 2.5096)

Национальный банк Украины сегодня на специальном аукционе продал 23,681 млн. долл. по курсу 7,7 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие 55 банков.

Украина и ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен замедлением темпов переговоров с Европейской Комиссией относительно наполнения внешнеполитической инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство» реальным содержанием.

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.

Он отметил, что, по мнению главы государства, тяжело назвать удовлетворительным прогресс, достигнутый переговорными сторонами при проработке и рассмотрении конкретных проектов, которые должны реализовываться в рамках двустороннего и многостороннего измерений инициативы. «Президент считает достаточно низким уровень конкретики в дискуссиях между Украиной и ЕС по вопросам практической реализации проектов «Восточного партнерства», – сказал А.ГОНЧАРУК.

По его словам, В.ЮЩЕНКО убежден, что в рамках инициативы следует работать не только над проектами, но и над новыми механизмами, которые способствовали бы реальной интеграции между странами-партнерами и Европейским Союзом. «Президент уверен, что «Восточное партнерство» не должно заключаться в обеспечении дополнительных объемов «старых» механизмов, которые уже реализовывались между ЕС и странами-партнерами. Напротив, будущие проекты этой инициативы должны иметь новаторский характер и положительно повлиять на сферы, которых будут касаться, – в частности, институционное развитие, региональное развитие, создание интегрированной системы управления границами в соответствии с нормами ЕС, углубление сотрудничества в энергетической сфере», – сказал А.ГОНЧАРУК.

В этом контексте заместитель главы Секретариата высказал мнение, что рассмотрение проектов по основным тематическим платформам «Восточного партнерства» осложняется рядом объективных факторов, которые не зависят от украинской стороны. Речь идет, в частности, об отсутствии у представителей Еврокомиссии единого подхода и комплексного виденья будущего механизма взаимодействия в рамках Партнерства, отсутствие согласованного механизма оформления проектных заявок и унифицированной формы представления проектных предложений, а также продолжающуюся внутреннюю дискуссию в ЕС относительно концепции практической имплементации инициативы. В то же время А.ГОНЧАРУК выразил уверенность, что оперативное решение со стороны ЕС всех процедурных вопросов относительно рассмотрения и принятия проектов отвечает интересам как самого Евросоюза, так и государств - участниц инициативы. По этому поводу заместитель главы Секретариата напомнил, что «Восточное партнерство» содержит ряд концептуальных и практических принципов, которые полностью отвечают виденью Президента перспектив углубления евроинтеграции Украины и обретения нашей страной полноправного членства.

Рейтинги

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте Metinvest B.V. (далее – «Metinvest») на уровне «B» с «Негативным» прогнозом.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что в настоящее время рейтинг компании сдерживается суверенным потолком по Украине на уровне «B».

Также Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ компании в национальной валюте на уровне «B+» со «Стабильным» прогнозом. Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне «B».

Одновременно Fitch понизило национальный долгосрочный рейтинг компании с уровня «AA+(ukr)» до «AA-(ukr)» и национальный краткосрочный рейтинг с «F1+(ukr)» до «F1(ukr))» в связи с изменением калибровки в национальной рейтинговой шкале Fitch по Украине. Прогноз по национальному долгосрочному рейтингу – «Стабильный».

Проведенные рейтинговые действия отражают мнение Fitch, что кредитоспособность компании останется в пределах параметров, соответствующих существующим уровням рейтингов, несмотря на наблюдающуюся глобальную экономическую рецессию и связанное с этим снижение спроса и цен на сталь.

Fitch отмечает, что Metinvest испытал благоприятное воздействие от почти 50-процентного обесценивания гривни с сентября 2008 г. Экспорт составляет более 80% в объеме продаж компании, в то время как почти 70-80% затрат номинировано в гривнях. Ожидается, что компания продолжит получать твердую валюту для обслуживания долга, номинированного в долларах и евро. Девальвация валюты является положительным моментом для производственных расходов Metinvest, позволяя компании оставаться прибыльной даже при более низких ценах.

К факторам, сдерживающим рейтинги, относятся исторически более низкие расходы компании на модернизацию производства, которые за последние три года в среднем были ниже, чем у основных сопоставимых компаний в СНГ, таких как "Северсталь" («B+», «B», Rating Watch «Негативный») и ММК («BB», «B», прогноз «Стабильный»), по величине капвложений на тонну стали и на 1 долл. в объеме продаж. В результате сталелитейные предприятия Metinvest являются менее эффективными, чем у сопоставимых компаний в СНГ.

Среди других факторов, сдерживающих рейтинги, – подверженность Metinvest цикличности металлургической и горнодобывающей отраслей, которые в настоящее время испытывают серьезный, в историческом плане, спад, что приводит к низкой прибыльности производителей. «При сценарии, по которому рыночные условия остаются слабыми на протяжении оставшейся части 2009 г., Fitch ожидает, что, с учетом сфокусированности компании на товарной стали, объемы производства сократятся на 40%-30% в годовом выражении, выручка уменьшится примерно на 60%-70% в годовом выражении, а EBITDAR в годовом выражении снизится на 70-80%, - отмечается в сообщении. – Хотя руководство проводит значительное сокращение производства и реализует программу уменьшения расходов, эти меры недостаточны для компенсации снижения продажных цен, даже при девальвации гривни. В результате агентство также ожидает сокращения маржи EBITDAR компании до 20%-25% в 2009 г. с 35% в 2008 г».

«Негативный» прогноз по долгосрочному РДЭ в иностранной валюте соответствует суверенному рейтингу Украины. «Стабильный» прогноз по другим рейтингам Metinvest отражает мнение Fitch о том, что несмотря на текущий экономический спад компания сохранит сильные операционные показатели и адекватную позицию ликвидности. В то же время Fitch отмечает, что Metinvest подвержен рискам, свойственным экономике Украины и финансовому сектору, а также связанным с политической ситуацией. Fitch будет отслеживать влияние таких рисков на операционные и финансовые показатели компании и соответствующим образом пересматривать ее рейтинги.

Сельское хозяйство

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение, которым существенно упростил процедуру продажи сельхозпредприятиями зерна в Аграрный фонд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции.

Она сообщила, что количество документов, необходимых для оформления продажи зерна в АФ, с 16 сокращено до 4-х.

Таким образом, для продажи зерна необходимо будет подать выписку из единого государственного реестра юридических и физических лиц предпринимателей, копию свидетельства о регистрации плательщика НДС, простое и двойное свидетельство о наличии зерна (на складе) – складскую квитанцию, а также свидетельство о качестве зерна от хлебинспекции.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что узнала о сложностях с продажей зерна в Аграрный фонд лишь после общения с аграриями 28 июля в ходе горячей линии, а до этого времени получала, как оказалось, неправдивую информацию о том, что закупка зерна идет активно и успешно.

«Я смогла получить эту информацию об этой мощной бюрократической машине исключительно, когда общалась по телефону с людьми, потому что до этого все доклады, которые мне делали, они касались упрощенных процедур и были абсолютно оптимистически, что у аграриев есть доступ (к АФ – УНИАН). Когда я после звонков аграриев проверила эту ситуацию, она оказалась просто ужасной – чтобы продать сельхозпредприятиям зерно в Аграрный фонд, нужно было оформить 16 документов и собрать более 50 подписей. Я хочу сказать, что никто, в принципе, справиться с этой работой не мог», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил положение о государственных требованиях по организации деятельности продовольственных и непродовольственных, а также смешанных рынков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила глава Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству (Госкомпредпринимательства) Александра КУЖЕЛЬ.

Она подчеркнула, что эти требования должны будут обязательно соблюдаться органами местного самоуправления при открытии, а также контроле за работой рынков.

А.КУЖЕЛЬ подчеркнула, что в документе определено понятие рынка, поскольку на сегодняшний день хозяева рынков изыскивают способы уклоняться от установленных платежей в бюджет.

«Стали хитрить. Есть рынок, они (хозяева) называют уже не рынок, а торговый комплекс. И что происходит – они не платят рыночный сбор в местный бюджет, а как рынок стоял, так он и есть. Сейчас они уже этого делать не смогут», - сказала А.КУЖЕЛЬ.

Кроме того, она сообщила, что, согласно документу, хозяином рынка может быть исключительно юридическое лицо для того, чтобы были невозможны махинации с платой необходимых платежей в бюджет.

Кроме того, если наемные работники работают на рынке более 30 дней, то с ними в обязательном порядке необходимо заключать договоры.

Также документом определено, что при реконструкции рынка за год его хозяину необходимо согласовать этот вопрос с органами местного самоуправления.

«Когда хозяин рынка хочет делать реконструкцию, что он делает, он выгоняет людей с рынка, то есть лишает их рабочих мест. Мы написали, что реконструкция должна быть за год согласована, она должна дать возможность, чтобы местные органы власти предоставили новые торговые места – то есть мы даем защиту людям, чтобы он (хозяин) за один день не пришел и сказал, что он начинает реконструкцию и выгоняет людей», - сказала А.КУЖЕЛЬ.

Она также сообщила, что в случае сокращения рабочих мест на рынке через органы местной власти хозяин рынка должен находить новые рабочие места для людей.

Также, подчеркнула А.КУЖЕЛЬ, в документе содержатся нормы по недопущению несанкционированной торговли, которую зачастую «крышуют силовые структуры».

Документом также определяется возможность организации временных рынков.

А.КУЖЕЛЬ подчеркнула, что принятый сегодня документ очень ждут предприниматели и работники рынков, в чем она убедилась лично в ходе общения с ними в разных регионах Украины.

Кроме того, она сообщила, что на сегодняшнем заседании КМУ планируется принять еще несколько постановлений по усовершенствованию условий для ведения предпринимательской деятельности.

Она высказала свое огромное удовлетворение тем, что ей удалось подготовить все эти решения с учетом пожеланий предпринимателей.

Приватизация

Объявленный ФГИ повторный конкурс по продаже 73,37% государственного пакета акций ОАО “Макеевский коксохимический завод” не состоялся из-за отсутствия заявок.

Об этом сообщает официальное издание Фонда госимущества “Ведомости приватизации” от 29 июля т.г.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества объявил конкурс по продаже ОАО “Макеевский коксохимический завод” 27 мая 2009 года. Начальная стоимость пакета составляла 32 млн. 800 тыс. грн.

ФГИ принял решение о приватизации государственного предприятия «Керченский судоремонтный завод».

Об этом сообщает официальное издание ФГИ «Ведомости приватизации» от 29 июля т.г.

Согласно предоставленной информации, первичная стоимость основных активов Керченского судоремонтного завода на 31 декабря 2008 года составляла 43 млн. 46 тыс. грн., остаточная стоимость – 18 млн. 590 тыс. грн.

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