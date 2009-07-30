МИД РФ высылает двух украинских дипломатов из России

В связи с недружественными действиями украинских властей в отношении дипломатов России принято решение досрочно завершить миссию генерального консула Украины в Санкт-Петербурге и одного из советников посольства Украины в Москве.

Как пишет Gazeta.ru, об сообщает департамент информации и печати МИД России.

Так как украинская сторона «приостановила» действие в отношении российского консула, решение российской стороны в отношении консула Украины в Санкт-Петербурге с учетом принципа взаимности также будет приостановлено, отмечает МИД России.

МИД проинформировал Украину об этом решении в ходе встречи в Москве посла Украины Константина ГРИЩЕНКО и статс–секретаря – заместителя министра иностранных дел России Григория КАРАСИНА.

«Несмотря на то, что решение в отношении Генерального консула России украинская сторона «приостановила», российская сторона расценивает акцию официального Киева как откровенно антироссийский шаг, наносящий ущерб развитию отношений между Россией и Украиной», - говорится в сообщении МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, 24 июля министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил, что высылка российских дипломатов из Грузии и Украины не останется без ответа.

«Это чистой воды провокация, я просто сейчас не могу это по-другому охарактеризовать», - сказал С.ЛАВРОВ. По его словам, у Киева и Тбилиси «не было ни малейших оснований для того, чтобы эти меры применять». «Естественно, дипломатия - это искусство взаимное, поэтому без ответа подобные недружественные шаги остаться не могут», - отметил он.

Ранее УНИАН со ссылкой на газету «КоммерсантЪ» (№ 124 от 24 июля) сообщал, что Министерство иностранных дел Украины отозвало аккредитацию российского дипломата, сотрудника Посольства России в Украине, курировавшего деятельность Черноморского флота РФ. Советник посольства Владимир ЛЫСЕНКО в начале следующей недели покинет Украину, писала газета.

Сам В.ЛЫСЕНКО подтвердил изданию, что покидает Киев. При этом дипломат отказался уточнить причины отъезда, порекомендовав обратиться в МИД Украины, писала газета.

В МИД официально эти сведения не комментируют, но источник газеты подтвердил информацию о том, что В.ЛЫСЕНКО рекомендовано покинуть страну в недельный срок.

27 июля в СМИ появилась информация, что Киев высылает из страны еще одного российского дипломата, генерального консула РФ в Одессе А.ГРАЧЕВА.