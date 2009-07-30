Анонс на 30 июля

Под председательством Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко состоится совещание по вопросам сельскохозяйственного машиностроения.

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Состоится заседание НКРЭ

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Состоится публичное подписание соглашения о партнерстве между Антимонопольным комитетом и Министерством аграрной политики Украины относительно совместного урегулирования острых проблемных вопросов в агропромышленном комплексе. Соглашение подпишут: и.о.председателя Комитета Александр Мельниченко и министр АПК Юрий Мельник. После подписания состоится обсуждение конкретных примеров реализации сотрудничества и ситуаций в различных сферах агропромышленного комплекса.

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В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Ситуация на валютном рынке Украины: оценки и прогнозы». Участники: ведущий исследователь Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук; автор книги «Как поднять украинскую экономику», кандидат экономических наук Андрей Новак.

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Пресс-конференция на тему: “Состояние киевских пляжных зон отдыха и их влияние на здоровье отдыхающих”. Участники: Игорь Смыкун, ген.директор КП "Плесо"; Владимир Остапенко, коммерческий директор КП "Плесо"; Светлана Сидорец, финансовый директор КП "Плесо"; Владимир Баканов, начальник спасательно-водолазной службы КП "Плесо"; Владимир Матушевич, зам.директора по вопросам организации и развития рекреационных зон.

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Пресс-конференция на тему: «СНГ - новые возможности для инвестиций и инноваций». Будет предоставлена информация о новых государственно-частных механизмах кооперации в рамках СНГ, межгосударственных инновационных пилотных программах и проектах, структуре управления проектами, финансировании и т.д.Учасники: Валерий Мунтиян, председатель рабочей группы по выработке Стратегии экономического развития СНГ; зам.министра экономики Украины; Игорь Морозов, зам.руководителя Федерального Агентства по делам СНГ (Россия); Содик Согдиев, зам. министра экономического развития и торговли (Таджикистан); Александр Бойко, председатель Международного инновационного центра технологического и гуманитарного сотрудничества; представитель исполкома СНГ.

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Пресс-конференция на тему: "Изменение потребительских предпочтений украинцев в условиях экономического кризиса на примере железнодорожного транспорта". Участники: первый зам.главы Госпотребстандарта Украины Юрий Ширко; руководитель экспертной группы консорциума "Менеджмент Консалтинг Групп" Дмитрий Подтуркин; социолог консорциума "Менеджмент Консалтинг Групп" Оксана Коваленко.

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Відбудеться спільна прес-конференція керівників Фонду державного майна та Міністерства оборони України на тему: “Дії ФДМ та Міноборони з продажу військового майна на виконання відповідних рішень Кабінету Міністрів України.

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Под председательством Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко состоится совещание по решению проблемных вопросов химической отрасли.

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Завершится аккредитация на встречу Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко с вкладчиками РОДОВІД Банка.

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