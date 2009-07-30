Черновецкий ушел в отпуск

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ официально находится в краткосрочном отпуске и к своим служебным обязанностям возвратится на будущей неделе.

Об этом сообщает пресс-служба столичной горгосадминистрации.

В мэрии обращают внимание, что отпуск официально согласован с Секретариатом Президента и Кабинетом министров.

В пресс-службе КГГА также сообщили, что Киевский городской председатель находится в отпуске в пределах Украины.

В отсутствие городского председателя его обязанности исполняет первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня БЮТ в Киевском городском совете со ссылкой на соответствующее распоряжение самого же Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО сообщил утром, что мэр ушел в очередной отпуск. Согласно указанному распоряжению, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ будет отдыхать с 24 по 31 июля 2009 г., а затем еще раз с 15 по 22 августа 2009 г.

Депутаты БЮТ также отметили, что 4 последних месяца мэр почти все время отсутствовал в столице: “27 марта Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, заболел воспалением легких, из-за которого, вопреки ожиданиям, не смог выйти на работу даже 10 апреля. Правда, и после официального сообщения о его выздоровлении 12 апреля мэра никто не видел”.

Учитывая “халатное отношение” Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО к возложенным на него обязанностям городского председателя, БЮТ предложил ему добровольно подать в отставку “в связи с неспособностью работать”.