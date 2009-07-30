Москва предлагает досрочно завершить миссию советника посольства Украины

Москва предлагает Киеву в связи с «недружественными действиями украинских властей в отношении российских дипломатов» досрочно завершить миссию советника посольства Украины, и приостановила аналогичное решение в отношении генконсула Украины в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, сообщает РИА Новости.

"Послу Украины было сообщено, что российская сторона предлагает украинской стороне досрочно завершить миссию генерального консула Украины в Санкт-Петербурге и одного из советников посольства Украины в Москве. При этом решение российской стороны в отношении генерального консула Украины в Санкт-Петербурге с учетом принципа взаимности также будет приостановлено", - говорится в сообщении.

Как отмечает МИД, Украина была заранее предупреждена по дипломатическим каналам об ответственности за негативные последствия недружественных по отношению к России действий. "При этом российская сторона вновь подчеркивает заинтересованность в развитии отношений сотрудничества и добрососедства с Украиной, в чем заинтересованы народы наших двух стран", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 июля министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил, что высылка российских дипломатов из Грузии и Украины не останется без ответа.

«Это чистой воды провокация, я просто сейчас не могу это по-другому охарактеризовать», - сказал С.ЛАВРОВ. По его словам, у Киева и Тбилиси «не было ни малейших оснований для того, чтобы эти меры применять». «Естественно, дипломатия - это искусство взаимное, поэтому без ответа подобные недружественные шаги остаться не могут», - отметил он.

Ранее УНИАН со ссылкой на газету «КоммерсантЪ» (№ 124 от 24 июля) сообщал, что Министерство иностранных дел Украины отозвало аккредитацию российского дипломата, сотрудника Посольства России в Украине, курировавшего деятельность Черноморского флота РФ. Советник посольства Владимир ЛЫСЕНКО в начале следующей недели покинет Украину, писала газета.

Сам В.ЛЫСЕНКО подтвердил изданию, что покидает Киев. При этом дипломат отказался уточнить причины отъезда, порекомендовав обратиться в МИД Украины, писала газета.

В МИД официально эти сведения не комментируют, но источник газеты подтвердил информацию о том, что В.ЛЫСЕНКО рекомендовано покинуть страну в недельный срок.

27 июля в СМИ появилась информация, что Киев высылает из страны еще одного российского дипломата, генерального консула РФ в Одессе А.ГРАЧЕВА.