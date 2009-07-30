ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 июля

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал "Иран обошел эмбарго с помощью Украины", в котором пишет, что иранские авиакомпании нашли способ, как обойти запрет на покупку европейских и американских самолетов. Для этого иранцы используют компании, зарегистрированные в Украине...

http://delo.ua/news/110550/

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Также «Дело» в материале "Минфин выступает за ликвидацию Укрпромбанка" сообщает, что Министерство финансов Украины считает нецелесообразным вхождение в капитал Укрпромбанка и рассматривает возможность перевода его вкладчиков-физлиц в другой банк. Вчера данную информацию подтвердил и.о. министра финансов Игорь Уманский...

http://delo.ua/news/110552/

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«Дело» в публикации "Рынок АЗС готовится к массовым поглощениям" констатирует, что высокая финансовая нагрузка заставляет владельцев сетей АЗС искать покупателей для своего бизнеса. Рынок розничной торговли нефтепродуктами находится на пороге массовых сделок по слиянию и поглощению...

http://delo.ua/news/110547/

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«Газета по-киевски» в материале "Строй, где хочешь. Уплачено" пишет, что чиновники согласуют проекты, противоречащие действующим нормам, – и тем самым открывают шлюзы массового протеста. Ширится число строительных объектов, с которыми связаны шумные акции гражданского сопротивления...

http://mycityua.com/articles/country/2009/07/30/103210.html

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале "Деньги под обещания" сообщает, что добиться выделения третьего транша кредита МВФ Кабинету министров удалось путем взятия ряда обязательств, в том числе обещания повысить тарифы на коммунальные услуги и заморозить рост социальных выплат. Реализация этих планов позволит экономике выжить, но может ударить по имиджу правительства...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1212702

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации "Депутаты занялись коррупцией" пишет, что в распоряжении Ъ вчера оказался текст законопроекта о Национальном бюро антикоррупционных расследований (НБАР). Предполагается, что именно НБАР будет заниматься расследованием фактов коррупции в высших эшелонах власти...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1212729

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«Коммерсант-Украина» в материале "Счастливые тринадцать" сообщает, что Государственная таможенная служба вчера сообщила, что 13-процентная надбавка к ввозным пошлинам на товары некритического импорта, кроме автомобилей и холодильников, взиматься не будет. Данное заявление было сделано несмотря на противоположное решение Конституционного суда, принятое месяц назад. В Гостаможне говорят, что суд не рассматривал соответствующее постановление правительства, поэтому оно действует...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1212691

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации "100 рублей поворот" сообщает, что российские законодатели готовы пожизненно лишать водительских прав за нарушение правил дорожного движения. Осенью депутаты планируют ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/30/207527

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Издание «Известия» в статье "Лукашенко саммита не упустит" пишет, что в пятницу в киргизском курортном городке Чолпон-Ата начнется неформальный саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В отличие от июньской встречи, которая проходила в Москве, на берега Иссык-Куля приедут все главы государств-участников...

http://www.izvestia.ru/politic/article3131258/