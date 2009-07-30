США не откажутся от поддержки Украины и Грузии и подтверждают их право на членство в НАТО, заявила помощник министра обороны США по вопросам отношений с Россией Селест УОЛЛАНДЕР.

"США привержены признанию территориальной целостности и суверенитета Грузии и Украины, а также уважают их право выбирать членство в международных союзах, в том числе и НАТО", - сказала С.УОЛЛАНДЕР, выступая в среду в сенатском комитете по международным делам, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопросы сенаторов, помощник министра отметила, что Президент США Барак ОБАМА неоднократно заявлял о поддержке этих стран, в том числе и "подтвердил наши обязательства перед ними (Грузией и Украиной) России". "Встреча на высшем уровне (в июле в Москве) предоставила США возможность четко подтвердить наши обязательства по поддержке стабильности и безопасности в Европе и Евразии", - сказала С.УОЛЛАНДЕР.