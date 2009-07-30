Советник Посольства Украины в Москве должен покинуть Россию

Советник Посольства Украины в Москве должен покинуть территорию Российской Федерации в течение 10 дней.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве иностранных дел Украины.

В то же время, собеседник агентства отказался назвать фамилию советника, поскольку «это может повредить его дальнейшей карьере».

По его словам, вопрос относительно генерального консула Украины в Санкт-Петербурге Натальи ПРОКОПОВИЧ окончательно не решен.

Собеседник агентства, отметил, что в соответствии с заявлениями МИД Украины и МИД России решение о досрочном прекращении работы консулов двух стран приостановлено, и если Украина откажется от высылки консула в Одессе, то соответственно будет снят вопрос относительно высылки украинского консула из Санкт-Петербурга.

Источник обратил внимание, Н.ПРОКОПОВИЧ работает в Санкт-Петербурге меньше года, и за это время ни разу не попадала в скандальные истории, к ней ни разу не было претензий со стороны российских властей.

Кроме этого, собеседник агентства подчеркнул, что российская сторона, в отличие от Украины, не представила аргументацию о причинах высылки украинских дипломатов, кроме как «принципа взаимности».

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 июля, Департамент печати и информации МИД РФ распространил сообщение, в котором говорится, что Посол Украины в Москве Константин ГРИЩЕНКО был приглашен в МИД России, где состоялась его беседа со статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Григорием КАРАСИНЫМ.

«Послу Украины было сообщено, что российская сторона предлагает украинской стороне досрочно завершить миссию генерального консула Украины в Санкт-Петербурге и одного из советников Посольства Украины в Москве. При этом решение российской стороны в отношении генерального консула Украины в Санкт-Петербурге с учетом принципа взаимности также будет приостановлено», - сообщал МИД.

Сегодня, 30 июля, исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО сообщил, что МИД Украины уже получил от России официальный документ, в котором идет речь о решении выслать из территории этого государства двух украинских дипломатов.

24 июля министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил, что высылка российских дипломатов из Грузии и Украины не останется без ответа.

Ранее УНИАН со ссылкой на газету «КоммерсантЪ» (№ 124 от 24 июля) сообщал, что Министерство иностранных дел Украины отозвало аккредитацию российского дипломата, сотрудника Посольства России в Украине, курировавшего деятельность Черноморского флота РФ. Советник посольства Владимир ЛЫСЕНКО в начале следующей недели покинет Украину, писала газета.

Сам В.ЛЫСЕНКО подтвердил изданию, что покидает Киев. При этом дипломат отказался уточнить причины отъезда, порекомендовав обратиться в МИД Украины, писала газета.

27 июля в СМИ появилась информация, что Киев высылает из страны еще одного российского дипломата, генерального консула РФ в Одессе А.ГРАЧЕВА.