Главное на 30 июля (день)

Финансы

Президент США Барак ОБАМА заявил, что предпринятые им энергичные меры по стимулированию национальной экономики помогли стране увидеть "начало конца рецессии", сообщает РИА Новости.

"Рынки растут, и финансовая система отошла от пропасти. Когда полгода назад я вступил в должность, безработица росла вдвое большими темпами. Возможно, мы видим начало конца рецессии", – сказал Б.ОБАМА, выступая на митинге в Роли (штат Северная Каролина).

Президент также выступил на защиту правительственного плана по финансовой поддержке обанкротившихся флагманов американского автопрома – компаний Chrysler и General Motors. По мнению Б.ОБАМЫ, вливание многомиллиардных государственных средств в эти компании спасло их от окончательного краха, за которым могло последовать крушение всей экономической системы США.

"В результате мы спасли сотни тысяч рабочих мест и надеемся получить деньги назад", – отметил он.

Б.ОБАМА подписал закон об антикризисных мерах в феврале этого года. Пакет мер предусматривал выделение 212 миллиардов долларов на налоговые субсидии для бизнеса и физических лиц, 267 миллиардов долларов в виде прямых бюджетных вливаний и 308 миллиардов долларов в виде бюджетных ассигнований, предназначенных на модернизацию инфраструктуры и научные разработки.

С тех пор Б.ОБАМА не раз объявлял о дополнительных вливаниях в экономику, что вызывало многочисленные критические замечания со стороны его политических противников.

Международный валютный фонд (МВФ) принял решение об обнулении ставок по антикризисным кредитам для беднейших стран мира.

Об этом сообщается на официальном сайте МВФ.

Нулевые процентные ставки будут действовать вплоть до конца 2011 года. Между тем, в сообщении не уточняется, о каких именно государствах идет речь.

По данным МВФ, спрос на кредиты со стороны бедных стран до 2014 года достигнет 17 млрд. дол., причем в 2009-2010 годах объем кредитования составит около 8 млрд. дол. Согласно принятому решению. МВФ удвоит предельные суммы, на которые могут претендовать небогатые государства. В сообщении также отмечается, что МВФ намерен получить часть средств для предоставления кредитов за счет продажи собственных запасов золота.

Кроме того, МВФ разработал три схемы кредитования бедных стран. Одна из них предполагает постепенную выдачу кредита государству по мере необходимости. При этом страна, получившая одобрение на кредит, может прекратить заимствование в любой момент. Согласно действовавшим ранее правилам, любое государство, получившее одобрение на кредит МВФ, должно было полностью забрать выделенную сумму. Это можно было сделать сразу или несколькими траншами.

Вторая схема предполагает максимально быстрое предоставление нуждающемуся государству заемных средств, а третья - предоставление стране возможности в любой момент пролонгировать кредит.

Генеральная прокуратура Украины во время проверки соблюдения Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины обнаружила нарушения требований законов по регулированию рынков финансовых услуг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, установлены нарушения Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг законов Украины “О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг”, “О страховании”, “О кредитных союзах”.

Проверкой обнаружены многочисленные нарушения при выдаче лицензий. Отдельным финучреждениям они выданы на основании документов, не отвечающим лицензионным условиям или с нарушением установленных сроков.

Учет инспекционных проверок, принятых мер влияния и контроль за реальным устранением обнаруженных нарушений в деятельности финансовых учреждений комиссия не обеспечивала. В результате нарушения финансовыми учреждениями и их должностными лицами сроков выполнения предписаний и распоряжений Держфинпослуг об устранении нарушений приобрели системный характер. Однако, вопреки ст. 41 и 43 Закону “О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг”, ст. 188-29 Кодекса об административных правонарушениях к предусмотренной законом ответственности их не привлекали.

Также ГПУ установила, что Комиссия длительное время не заявляла иски о принудительном взыскании штрафов, не оплаченных финансовыми учреждениями в добровольном порядке. Контроль за реальным выполнением судебных решений о взыскании штрафов не ведется, материалы для их принудительного выполнения в государственную исполнительную службу не направляются.

Кроме того, обнаружены существенные нарушения положений Закона “Об обращениях граждан”, допущенные по вине должностных лиц Госфинуслуг.

По результатам этой проверки председателю Госфинуслуг выдано представление с требованием привлечь виновных к ответственности, внесены пять протестов, которые уже рассмотрены и удовлетворены, направлена информация премьер-министру Украины.

«ОТП Банк» в первом полугодии т.г. получил убыток в 565 млн. грн. по сравнению с прибылью 108 млн. грн. годом ранее. Об этом сообщается в газете «Голос Украины» (№140 от 30 июля т.г.).

За январь-июнь т.г. активы банка уменьшились на 12%, и на 1 июля составили 29,733 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 6% - до 29,606 млрд. грн., обязательства – на 11% – до 27,801 млрд. грн. За указанный период уставный капитал банка не изменялся и оставался на уровне 2,068 млрд. грн., собственный капитал уменьшился на 22% - до 1,933 млрд. грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 8,1265/8,1830, к 12:00 цены упали до 8,0860/8,1280 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2555/75, к 12:00 цены снизились - 0,2542/57. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 31,7600(+0,4120).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4046/48, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4240/11,4880, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз - 11,3540/11,4020.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,0655 грн./долл., что на 0,5% больше вчерашнего курса, продают – по 8,1836 грн./долл. (больше на 0,2%).

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,82-8,15 грн./долл., по продаже – 8,10-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках снизился на 0,05%, по сравнению с 29 июля, и составляет 11,2934 грн./евро, продажи – на 0,5%, до 11,5775 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,15-11,45 грн./евро, по продаже – в пределах 11,50-11,7 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 29 июля, снизился на 0,8% и составляет в среднем 0,2421 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2618 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2150-0,2520 грн./рубль, по продаже – 0,25-0,27 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева вырос на 0,6%, по сравнению с 29 июля, и составляет 8,0611 грн./долл., продажи – на 0,2%, до 8,1871 грн./долл. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,82-8,12 грн./долл., по продаже – 8,15-8,22 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева снизился на 0,4%, по сравнению с 29 июля, и составляет 11,3148 грн./евро, продажи – на 0,5%, до 11,5695 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,16-11,45 грн./евро, по продаже – в пределах 11,53-11,7 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 29 июля, снизился на 1,12% и составляет в среднем 0,2394 грн./рубль, курс продажи – на 0,5%, до 0,2638 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2150-0,25 грн./рубль, по продаже – 0,2570-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Правэкс-Банк»: доллар США – 8,05/8,24 грн., евро – 11,3/11,6 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,95/8,20 грн., евро – 11,10/11,80 грн., рубль – 0,24/0,27 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,00/8,14 грн., евро – 11,20/11,50 грн., рубль – 0,246/0,26 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 30 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,70, к евро – 10,86, к российскому рублю – 0,2451.

Агропром

Антимонопольный комитет Украины и Минагрополитики договорились способствовать развитию добросовестной конкуренции в АПК.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение о партнерстве между АМК и Министерством аграрной политики Украины относительно совместных действий по созданию благоприятной среды для развития добросовестной конкуренции в агропромышленной сфере подписали сегодня первый заместитель министра аграрной политики Юрий ЛУЗАН и и. о. председателя Антимонопольного комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Соглашение предусматривает создание постоянно действующей рабочей группы, которая будет проводить совместные консультации относительно развития аграрных рынков, обмениваться информацией о состоянии товарных рынков и предпринимать меры по реализации конкурентной политики в АПК, выполнения законодательства о защите экономической конкуренции.

В случае необходимости рабочая группа будет разрабатывать документы нормативного характера, а также организовывать совместные мероприятия, целью которых будет подготовка предложений относительно ограничения монополизма, развития предпринимательства и конкуренции, предупреждения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, а также прекращение действий или бездеятельности, которые могут негативно повлиять на конкуренцию в АПК.

По словам Ю.ЛУЗАНА, такая работа «будет способствовать решению болезненных проблем в аграрной отрасли».

Как отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО, Антимонопольный комитет и ранее сотрудничал с Министерством агрополитики, однако, эта работа носила эпизодический характер для решения конкретных проблем, которые появлялись, «а сейчас рабочая группа будет работать в постоянном режиме».

Кабинет министров Украины намерен с августа начать выделение средств из Стабилизационного фонда НАК «Украгролизинг" для закупки сельскохозяйственной техники для аграрных хозяйств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на совещании, посвященном вопросам обеспечения аграриев сельхозтехникой.

Она подчеркнула, что в Стабилизационном фонде для закупки сельхозтехники предусмотрено 390 млн. грн.

«Начиная с августа, мы можем осуществлять выделение средств через «Украгролизинг», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии в первом полугодии 2009 года получили на условиях финансового лизинга 183 единицы техники на общую сумму 47 млн. 214,64 тыс. грн.

По информации Министерства аграрной политики Украины, аграрии получили 89 тракторов, 36 комбайнов, а также 29 единиц техники для обработки почвы, 8 единиц посевной техники и 21 единицу другой техники.

Обеспечение сельскохозяйственных предприятий техникой и оборудованием отечественного производства за счет средств Государственного бюджета на условиях финансового лизинга осуществляется на основании договоров, заключенных между НАК “Украгролизинг” и лизингополучателями. Техника предоставляется в финансовый лизинг при условии внесения авансового платежа, который должен составлять не менее 10% стоимости техники.

НАК "Украгролизинг" создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия "Украгролизинг", созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.

Политика

Советник Посольства Украины в Москве должен покинуть территорию Российской Федерации в течение 10 дней.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве иностранных дел Украины.

В то же время, собеседник агентства отказался назвать фамилию советника, поскольку «это может повредить его дальнейшей карьере».

По его словам, вопрос относительно генерального консула Украины в Санкт-Петербурге Натальи ПРОКОПОВИЧ окончательно не решен.

Собеседник агентства, отметил, что в соответствии с заявлениями МИД Украины и МИД России решение о досрочном прекращении работы консулов двух стран приостановлено, и если Украина откажется от высылки консула в Одессе, то соответственно будет снят вопрос относительно высылки украинского консула из Санкт-Петербурга.

Источник обратил внимание, Н.ПРОКОПОВИЧ работает в Санкт-Петербурге меньше года, и за это время ни разу не попадала в скандальные истории, к ней ни разу не было претензий со стороны российских властей.

Кроме этого, собеседник агентства подчеркнул, что российская сторона, в отличие от Украины, не представила аргументацию о причинах высылки украинских дипломатов, кроме как «принципа взаимности».

США не откажутся от поддержки Украины и Грузии и подтверждают их право на членство в НАТО, заявила помощник министра обороны США по вопросам отношений с Россией Селест УОЛЛАНДЕР.

"США привержены признанию территориальной целостности и суверенитета Грузии и Украины, а также уважают их право выбирать членство в международных союзах, в том числе и НАТО", - сказала С.УОЛЛАНДЕР, выступая в среду в сенатском комитете по международным делам, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопросы сенаторов, помощник министра отметила, что Президент США Барак ОБАМА неоднократно заявлял о поддержке этих стран, в том числе и "подтвердил наши обязательства перед ними (Грузией и Украиной) России". "Встреча на высшем уровне (в июле в Москве) предоставила США возможность четко подтвердить наши обязательства по поддержке стабильности и безопасности в Европе и Евразии", - сказала С.УОЛЛАНДЕР.

(УНИАН)