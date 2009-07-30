Кабмин наметил меры по развитию регионов

Кабинет Министров Украины одобрил план мероприятий на 2010 год по реализации Государственной стратегии регионального развития на период до 2015 года, разработанный Министерством экономики совместно с центральными органами исполнительной власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономики, соответствующее решение принято на заседании Кабмина 29 июля.

По словам министра экономики Богдана ДАНИШИШИНА, план мероприятий включает в себя разработку законопроектов “О территориальном устройстве Украины”; “О местных государственных администрациях” (новая редакция), “О местном самоуправлении общины”, “О службе в органах местного самоуправления” (новая редакция), “О принципах государственной региональной политики”.

Также планом предусматривается укрепление финансово-экономической основы территориальных общин, выполнение программ преодоления депрессивности территорий, продолжение разработки и заключение соглашений по региональному развитию, проведение мониторинга существующих инструментов стимулирования развития регионов, направление инвестиций на перестройку социально-экономической инфраструктуры регионов, содействие трудоустройству безработных граждан в условиях финансово-экономического кризиса, поддержка субъектов малого предпринимательства и др.

Напомним, 21 июля 2006 года постановлением Кабинета Министров Украины №1001 была утверждена Государственная стратегия регионального развития на период до 2015 года.