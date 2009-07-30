Главное на 30 июля (вечер)

Хроника дня

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Финансы

Нацбанк проведет спецаукцион по евро

Национальный банк Украины 31 июля проведет специальный аукцион по продаже евро.

Об этом говорится в сообщении НБУ, размещенном на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки составляет 10 тысяч евро. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. евро комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. евро может быть использован банком на другие цели.

Также указывается, что банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Кроме того, Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены принять участие в спецаукционе 31 июля, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», – отмечает НБУ.

В "Альфа-Банке" новый председатель правления

Андрей ВОЛКОВ уволен с должности председателя правления ЗАО "Альфа-Банк" (Украина). На должность и.о. председателя правления банка 30 июля 2009 года назначена Виктория МИХАЙЛЕ.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, А. ВОЛКОВ переведен на должность первого заместителя председателя правления "Альфа-Банка" (Украина). «Перевод позволит господину ВОЛКОВУ полностью сконцентрироваться на управлении стратегическими проектами Группы в Украине», - говорится в сообщении.

В.МИХАЙЛЕ более 14 лет занимала руководящие должности в компаниях финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп».

ТЭК

Тимошенко представила Еврокомиссии предложения по газовым реформа

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко представила международным финансовым институтам и Еврокомиссии обязательства Украины в отношении реформы газового сектора с целью получения международного кредита на реконструкцию инфраструктуры газохранилищ.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Марк ГРЕЙ.

«Премьер-министр ТИМОШЕНКО вчера предоставила как международным финансовым институтам, так и Европейской комиссии ряд обязательств с временными рамками по реформированию газового сектора», - сказал, в частности, М.ГРЕЙ.

«Во вторник МВФ выделил Украине третий транш кредита по программе stand-by в размере 3,3 млрд. долл., положения которого впервые позволяют использовать его для закупки газа. Это является важным элементом общего пакета», - добавил представитель ЕК.

Напомним, 28 июля с.г. Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Украине третьего транша кредита stand-by в размере 3,3 млрд. долл.

24 июля в Брюсселе представитель ЕК М.ГРЕЙ отметил прогресс на переговорах с Украиной, касающихся кредита на газ и осуществление реформ.

«Стороны близки к соглашению о необходимых кратко- и среднесрочных обязательств украинской власти относительно реформ украинского газового сектора, которые сделают возможными для международных финансовых институтов подготовить пакет поддержки для Украины», - отмечалось, в частности, в заявлении по итогам третьего раунда технических консультаций между Еврокомиссией, Украиной и международными финансовыми институтами, состоявшегося в Киеве.

М.ГРЕЙ отметил, что пакет поддержки будет направлен на помощь при решении сложностей с закачкой газа в подземные хранилища газа, а также на помощь в реформировании и модернизации газового сектора. “Партнеры продолжат интенсивно сотрудничать в ближайшие дни», - отметил тогда представитель Еврокомиссии.

Вчера, 29 июля, Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергобезопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что очередное выделение транша кредита Международного валютного фонда (МВФ), последние договоренности с Еврокомиссией и международными финансовыми институтами, а также реформы газового рынка Украины являются достаточными условиями для проведения расчетов за российский газ до конца этого года.

Кабмин передал «Нафтогазу» газораспределительные сети

Кабинет министров Украины постановлением передал на баланс дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины" государственные газораспределительные сети 43 региональных газоснабжающих компаний (обл- и горгазы).

Соответствующее Постановление Кабмина №775 от 10 июня 2009 г. опубликовано сегодня в газете "Урядовый курьер".

Газораспределительных сетей лишаются ОАО "Винницагаз", "Волыньгаз", "Гадячгаз", "Днепропетровскгаз", "Днепрогаз", "Донецкгоргаз", "Донецкоблгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запорожгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Кировоградгаз", "Коростышевгаз", "Кременчуггаз", "Криворожгаз", "Крымгаз", "Львовгаз", "Луганскгаз", "Лубныгаз" и "Макеевкагаз".

В список также вошли "Мариупольгаз", "Мелитопольгаз", "Николаевгаз", "Одессагаз", "Полтавагаз", "Ривнегаз", "Севастопольгаз", "Сумыгаз", "Тернопольгаз", "Тернопольгоргаз", "Тисменицагаз", "Уманьгаз", "Харьковгаз", "Харьковгоргаз", "Херсонгаз", "Хмельницкгаз", "Черновцыгаз", "Черкассыгаз", "Черниговгаз", "Шепетовкагаз", "Козовагаз” и "Киево-Святошинскгаз".

Кроме того, дочернему предприятию "Нафтогаза Украины" будут переданы также газораспределительные сети, находящиеся на балансе других дочерних компаний НАК "Нафтогаз Украины": ДК "Газ Украины", ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргазвыдобування" и ОАО "Черноморнефтегаз".

Напомним, Кабмин неоднократно заявлял о планах передачи газораспределительных сетей, остающихся согласно украинскому законодательству в государственной собственности, на баланс НАК "Нафтогаза Украины" для улучшения его финансового состояния и повышения контроля за газоснабжением.

«Нафтогаз» создаст «дочку»

НАК «Нафтогаз Украины» решила создать дочернюю компанию «Нафтогазмережи» для передачи ей в управление государственных газораспределительных сетей, которые ранее эксплуатировались газоснабжающими компаниями (обл- и горгазами).

Об этом УНИАН сообщил источник в НАК «Нафтогаз Украины».

По информации собеседника агентства, правление НАК «Нафтогаз Украины» уже приняло решение о создании дочерней компании «Нафтогазмережи», которой будут переданы принадлежащие государству газораспределительные сети, эксплуатируемые сейчас облгазами.

По его словам, соответствующие документы НАК «Нафтогаз Украины» передал на согласование в Министерство топлива и энергетики.

Транспорт

«Укрзализныця» намерена внедрить скоростное движение к 2020 г

"Укрзализныця» сейчас разрабатывает Концепцию внедрения скоростного движения поездов до 160 км/ч на период до 2020 года. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на первого заместителя начальника Главного пассажирского управления ведомства Игоря БРЕУСА.

По мнению специалистов, такая скорость является оптимальной для внедрения дневного железнодорожного движения между столицей Украины и крупными областными центрами.

По словам И.БРЕУСА, Концепция была разработана на период до 2015 года, однако теперь необходимо учитывать изменения в экономике. Внедрение скоростного движения предусматривает обстоятельную модернизацию путевого хозяйства, энергоснабжения, связи и тому подобное. Кроме того, ведомство проводит ряд мероприятий с целью разделения пассажирского и грузового движения на преимущественно пассажирские и смешанные (грузовые и пассажирские) направления.

Для реализации Концепции внедрения скоростного движения необходим также подвижной состав высокого уровня. Такие поезда должны отвечать мировым стандартам, быстро набирать скорость после остановки, работать от постоянного и переменного электротока (двухсистемные). В "Укрзализныце" отмечают, что двухсистемность поездов важна, поскольку использование подвижного состава с распределенной тягой является более экономически целесообразным, чем обычных вагонов с локомотивной тягой. Такой подвижной состав, несмотря на достаточно высокую цену, более энергоэффективный, нуждается в меньших расходах на обслуживание в процессе эксплуатации. «Укрзализныця» уже разработала технические требования к таким поездам и передала их производителям.

«Наша главная цель - перевозка пассажиров в комфортных и современных условиях. Тем более, мы готовимся к Евро-2012. «Укрзализныця» изучала возможных поставщиков подвижного состава, ориентируясь на три основных параметра: качество подвижного состава, температурный режим, комфорт подвески. В частности, были изучены образцы техники производства Украины, Польши, Чехии, Франции, Кореи и других. Второй показатель - стоимость поездов. Третий показатель - финансовый механизм, по которому будет приобретена техника: то ли будет кредит, лизинг или другое. Что касается отечественных производителей, то кроме намерений, мы не имеем никаких конкретных предложений относительно производства такого подвижного состава», - сказал И.БРЕУС.

Рынки

ГИУ продало облигаций на 509 млн. грн.

Сегодня, 30 июля, в торговой системе PFTS NEXT был проведен аукцион по размещению облигаций Государственного ипотечного учреждения (ГИУ), в ходе которого было реализовано облигаций ГИУ на общую сумму 509 млн. 282 тыс. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

В ходе аукциона были заключены сделки с облигациями ГИУ пятого выпуска (серии Y1, Z1, A2, B2, C2), шестого выпуска (серии D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2, L2, M2) и седьмого выпуска (серии N2, O2, P2, Q2, R2, S2, T2, U2, V2, W2). Облигации Государственного ипотечного учреждения пятого, шестого и седьмого выпусков размещены в полном объеме.

Таким образом, как отметили в ПФТС, по результатам аукционов 19 июня и 30 июля т.г. были размещены облигации третьего – седьмого выпусков общей номинальной стоимостью 1 млрд. грн.

План приватизации на 2009 год можно выполнить

Исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявляет о возможности выполнения плана поступления от приватизации на этот год.

Об этом он заявил сегодня журналистам.

По словам Д.ПАРФЕНЕНКО, выполнение плана приватизации на этот год станет возможным в случае успешной продажи Одесского припортового завода, реализационную цену которого он оценил в 6-7 млрд. грн.

Также Д.ПАРФЕНЕНКО отметил, что до конца года он рассчитывает на продажу блокирующих госпакетов «Суммыоблэнерго», «Полтаваоблэнерго» и «Прикарпатьеоблэнерго», которая, по его оценке, должна принести еще суммарно 700 млн. грн.

По информации и.о. председателя Фонда госимущества, сумма поступлений от приватизации на сегодняшний день составляет 525,5 млн. грн.

На ОПЗ претендуют девять компаний

Документы для участия в конкурсе по продаже Одесского припортового завода (ОПЗ) запросили девять компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, среди проявивших интерес к ОПЗ есть крупные компании-нерезиденты.

«Если ранее были "разведчики", то теперь появились и "тяжеловесы", в частности, нерезиденты», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод». Согласно сообщению, начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления.

Напомним, конкурс по продаже 99,52% акций Одесского припортового завода ранее планировали провести 20 мая 2008 года. Однако Совет национальной безопасности и обороны Украины 16 мая 2008 г. запретил правительству и Фонду государственного имущества осуществлять его приватизацию.

7 июля 2008 года Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие распоряжения Кабмина о приватизации Одесского припортового завода.

В ноябре 2008 г. В.ЮЩЕНКО признал утратившим силу свой указ от 7 июля.

ФГИУ начал подготовку к продаже облэнерго

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) начал подготовку к продаже контрольных пакетов акций облэнерго, входящих в НАК «Энергетическая компания Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, подготовка к продаже пакетов облэнерго не означает, что все 15 контрольных госпакетов облэнерго будут одновременно выставлены на продажу.

При этом Д.ПАРФЕНЕНКО отметил, что госпакеты будут выставляться поочередно после прохождения всей процедуры подготовки к приватизации.

По его прогнозам, первый контрольный госпакет облэнерго может быть выставлен на продажу уже в сентябре этого года.

Напомним, избавиться от блокирующих пакетов акций шести энергоснабжающих компаний, в которых государство фактически не имеет влияния, правительство Украины пытается с 2007 года. В сентябре 2007 года, согласно постановлению правительства (№1105), пакеты акций указанных облэнерго были изъяты из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» и переданы ФГИ. Однако в дальнейшем их продажа блокировалась Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, который предостерегал правительство относительно попыток «карманных» договоренностей в ходе их реализации. Тем не менее, в декабре 2008 года своим распоряжением (№1517-р) правительство внесло указанные госпакеты в список предприятий, подлежащих продаже в 2009 году.

Валютный рынок

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1265/8,1830, к 12:00 цены упали до 8,0860/8,1280. К закрытию торгов котировки достигли уровня 8,0050/8,0520 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16:00 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по покупке и продаже долларов по курсу 7,7300/7,7500.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2555/0,2575, к 12:00 цены снизились до 0,2542/0,2557. К закрытию цены достигли минимума – 0,2530/0,2545. В России курс доллар-рубль продолжает расти, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6700 (+0,3220).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,4010/1,4095. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4240/11,4880, к 12:00 цены вслед за долларом ушли вниз – 11,3540/11,4020. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли значений 11,2570/11,3260.