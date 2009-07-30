АНОНС на 31 июля 2009 г.

Состоится брифинг на тему: «Повлияет ли третий транш кредита МВФ на стоимость доллара в Украине?» В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра «FOREX CLUB».

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В Антимонопольном комитете Украины состоится заседание, посвященное урегулированию проблем сферы услуг наземного обслуживания в аэропортах Украины пассажиров и самолетов международных и внутренних сообщений. Комитет намерен принять на заседании решение относительно Министерства транспорта и связи, из-за бездеятельности которого в Украине до сих пор не обеспечено прозрачное функционирование инфраструктуры аэропортов и т.п..

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Рекламная кампания «Арсений» vs. рекламная кампания «Онаний». Украинские рекламисты против одиозных российских политтехнологов». В работе примет участие Дмитрий Витык, генеральный директор Медиа Дома «РАВА» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится встреча премьер-министра Юлии Тимошенко с вкладчиками “Родовид Банка”.

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Главное управление по вопросам защиты прав потребителей проведет выездную проверку качества продовольственных товаров на рынках г. Киева.

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Состоится расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Вопросы: О состоянии выполнения Указа Президента Украины «О некоторых мероприятиях по сохранению и воссозданию лесов и зеленых насаждений» и состоянии подготовки городских лесопарковых хозяйств к пожароопасному периоду 2009 года; «О развитии сферы бытового обслуживания населения в г. Киеве».

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