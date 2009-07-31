Главное на 31 июля (день)

Хроника дня

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ТЭК

Fitch понизил рейтинг "Нафтогаза"

Международное рейтинговое агентство понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" с В- до СС. Об этом говорится в сообщении Fitch.

Оба рейтинга остаются под наблюдением в список Rating Watch "Негативный".

Агентство также понизило приоритетный необеспеченный рейтинг еврооблигаций "Нафтогаза" на 500 млн. долларов с погашением в сентябре 2009 года с В до СС.

Рейтинг возвратности активов по облигациям - RR4.

В марте Fitch заявил, что допускает снижение рейтингов "Нафтогаза", сообщает Finance..

Напомним, в феврале Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг НАК "Нафтогаз Украины" с В до В-.

Еврокомиссия проведет технический аудит ПХГ Украины

Миссия Европейской комиссии проведет технический аудит системы подземных хранилищ газа НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

Во исполнение положений трехстороннего меморандума от 12 января 2009 года между Европейской комиссией, Украиной и Российской Федерацией и условий Европейской комиссии и международных финансовых институтов относительно получения кредита руководство НАК «Нафтогаз Украины» 30 июля т.г. провело встречу с представителями Еврокомиссии, которые прибыли для проведения аудита материального баланса компании и ознакомления с техническими показателями хранения природного газа в подземных хранилищах газа (ПХГ).

Представители Еврокомиссии проинформировали украинскую сторону, что соответствующий уполномоченный орган РФ послал письмо о начале работы миссии.

По словам представителей Еврокомиссии, основным заданием миссии является проверка качества данных, которые были предоставлены компанией европейской стороне, в частности, объемы природного газа в украинских ПХГ, процесс закачивания и выкачивания природного газа, а также уровень рабочего давления в газотранспортной системе.

По результатам встречи представители Еврокомиссии выразили благодарность руководству НАК «Нафтогаз Украины» за предоставленную возможность работы миссии и отметили, что будут способствовать углублению хороших отношений с Еврокомиссией.

Кроме того, представители миссии согласились ознакомить руководство НАК «Нафтогаз Украины» с результатами работы экспертов для предоставления возможности их совместного обсуждения и объективного освещения.

По окончанию встречи с руководством НАК «Нафтогаз Украины» миссия Еврокомиссии отбыла в ДК «Укртрансгаз» для последующего детального ознакомления с технической документацией относительно отмеченных выше вопросов.

За неделю розничные цены на нефтепродукты выросли в среднем на 0,9% С 24 по 31 июля 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты выросли на 0,8-0,9% (в среднем на 0,9%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Киев). По данным мониторинга компании UPECO, с 24 по 31 июля 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-76 – выросли на 0,9%, с 5,80 до 5,85 грн./л; на бензин А-92 – на 0,8%, с 6,23 до 6,28 грн./л; на бензин А-95 – на 0,9%, с 6,55 до 6,61 грн./л, на дизельное топливо – на 0,9%, с 5,27 до 5,32 грн./л.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Финансы

"Родовид Банк" дополнительно получит 1,8 млрд гривен

Кабинет министров Украины достиг соглашения с Национальным банком о дополнительном рефинансировании Родовид Банка на сумму 1,8 млрд грн. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в пятницу в ходе встречи с вкладчиками банка.

По словам Тимошенко, с 3 августа 2009 г. в Родовид Банк будут переведены все зарплатные счета чиновников Кабинета министров.

Также премьер сообщила, что никаких реальных причин для возникновения проблем в банках, которые обратились за рекапитализацией к правительству, не было. По словам премьер-министра, все проблемы возникли исключительно из-за злоупотреблений в этих банках кредитными ресурсами. "Для прекращения выплаты депозитов не было ни одной причины, к этому привели злоупотребления во всех этих банках, в том числе, и в "Родовиде", - сказала Тимошенко.

Вкладчики «Родовид Банка» получат доступ к своим вкладам

С понедельника, 3 августа, все вкладчики «Родовид Банка» будут иметь свободный доступ к своим вкладам.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на встрече с вкладчиками банка.

Она также сообщила, что уже сегодня будут начислены все проценты по вкладам и в понедельник эти суммы также будут доступны вкладчикам.

«Все банкоматы, которые есть, - 226 банкоматов у банка и плюс все банкоматы, которые использует банк - они будут открыты с понедельника для снятия денег без ограничения и лимитов… Можно будет снять столько, сколько вы захотите», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она подчеркнула, что деньги можно будет снять во всех отделениях банка.

Вместе с этим Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на сегодняшний день работа «Родовид Банка», который находится в государственной собственности, будет проходить нормально, и поэтому призвала вкладчиков не спешить отказываться от услуг банка, а оставить свои вклады на его счетах, поскольку выплаты по депозитам банка составляют до 20%.

«Сегодня «Родовид Банк» платит 20% годовых, этот банк государственный и имеет на своих счетах полный баланс обеспечения, и поэтому я хотела бы, зная, что у вас есть полная возможность в любую минуту снять деньги, в тоже время, чтоб вы думали о том, что этот банк будет дальше жить, работать надежно также, как сегодня работают два других государственных банка («Ощадбанка» и «Укрэксимбанк» - УНИАН). И поэтому, если мы думаем о банковской системе, о стране, о сбережении и увеличении ваших вкладов, то сегодня есть путь оставить деньги, если вы захотите, на счетах («Родовид Банка» - УНИАН)", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Транспорт

АМК рекомендует ввести госрегулирование заправки самолетов в аэропортах Антимонопольный комитет Украины (АМК) рекомендует ввести государственное регулирование цен на услуги по заправке самолетов в аэропортах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании АМК.

Как сообщил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО, Министерство транспорта и связи должно внести на рассмотрение Кабинета Министров ряд проектов нормативно-правовых актов, чтобы упростить доступ компаний к обслуживанию в аэропортах. В частности, это проекты относительно введения государственного регулирования цен на рынке услуг по заправке воздушных судов, который по признакам находится в состоянии природной монополии; относительно утверждения перечня специализированных услуг аэропортов; относительно обеспечения технологического единства функционирования инфраструктуры аэропорта «Борисполь»; относительно обеспечения процедуры отбора поставщиков горючего в аэропорты на конкурентной основе, а также относительно обеспечения равных условий доступа к инфраструктуре аэропортов компаний, которые осуществляют реализацию горючего и заправку самолетов.

Кроме того, по словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, Минтранс должен разработать и утвердить нормативно-правовой документ, регулирующий условия доступа компаний на рынок услуг по наземному обслуживанию воздушных судов и по обслуживанию пассажиров. Все эти рекомендации Минтранс должен выполнить в месячный срок.

Как отмечалось на заседании комитета, в связи с отсутствием перечня специализированных услуг аэропортов на сегодняшний день невозможно установить четкие границы монополии на этом рынке. По данным АМК, к специализированным услугам аэропортов относятся услуги по обеспечению взлета и посадки самолетов, по обеспечению авиабезопасности, услуги по заправке. В то же время прочие услуги, отмечают в АМК, кроме аэропортов, могут предоставлять другие предприятия на конкурентной основе – к примеру, разгрузку багажа, уборку самолетов, обслуживание пассажиров на перроне и прочее.

При этом в АМК подчеркивают, что даже наличие сертификата не гарантирует компании возможность доступа к использованию инфраструктуры аэропортов, поскольку в Украине до сих пор отсутствует порядок вхождения на рынки по наземному обслуживанию в аэропортах. По мнению АМК, отсутствие такого порядка, разработанного Минтрансом, приводит к злоупотреблениям аэропортами своим монопольным положением.

Как напомнил А.МЕЛЬНИЧЕНКО, сейчас АМК расследует дело о злоупотреблении аэропортом «Борисполь» монопольным положением, которое привело к необоснованной рентабельности свыше 230% на услуги по терминальному обслуживанию и пр.

Присутствующий на заседании исполняющий обязанности главы Госавиаадминистрации (на период отпуска главы – УНИАН) Алексей ОВЧИННИКОВ отметил, что Минтранс поддерживает озвученные рекомендации АМК и понимает их необходимость. По его словам, Госавиаадминистрация занимается адаптацией работы аэропортов к требованиям Евросоюза, а это сложный и длительный процесс.

Валютный рынок

Средний курс покупки-продажи доллара в украинских банках установился на уровне 7,9747/8,1205 грн./долл.

Киев. 31 июля. УНИАН. Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,9747 грн./долл., что на 0,5% меньше вчерашнего курса, продают – по 8,1205 грн./долл. (меньше на 0,4%).

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,900-8,055 грн./долл., по продаже – 8,05-8,20 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках снизился на 0,5% по сравнению с 30 июля и составляет 11,2158 грн./евро, продажи – на 0,4%, до 11,5112 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,12-11,35 грн./евро, по продаже – в пределах 11,38-11,59 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 30 июля снизился на 1,4% и составляет в среднем 0,2376 грн./рубль, курс продажи – на 0,9%, до 0,2569 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2150-0,246 грн./рубль, по продаже – 0,25-0,275 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева снизился на 0,2% по сравнению с 30 июля и составляет 7,9608 грн./долл., продажи – на 0,4%, до 8,1115 грн./долл. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,9-8,02 грн./долл., по продаже – 8,08-8,2 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева снизился на 0,3% по сравнению с 30 июля и составляет 11,2415 грн./евро, продажи – на 0,4%, до 11,495 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,05-11,3 грн./евро, по продаже – в пределах 11,4-11,59 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 30 июля снизился на 0,3% и составляет в среднем 0,2366 грн./рубль, курс продажи – на 1%, до 0,2595 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2150-0,2460 грн./рубль, по продаже – 0,2540-0,2750 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 31 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,7, к евро – 10,82, к российскому рублю – 0,2424.