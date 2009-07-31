Ющенко 4 августа посетит Херсонскую область
14:33, 31 июля 2009Разное
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C рабочей поездкой
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во вторник, 4 августа планирует посетить Херсонскую область с однодневной рабочей поездкой.
Об этом УНИАН сообщили в Херсонской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, В.ЮЩЕНКО, возвращаясь из отпуска в Крыму, планирует посетить Генический район, где ознакомится с работой филиала бальнеологической клиники профессора Владимира КОЗЯВКИНА и других медучреждений района.
В ходе визита ожидается пресс-конференция главы государства для представителей местных СМИ.
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