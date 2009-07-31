Ющенко 4 августа посетит Херсонскую область

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во вторник, 4 августа планирует посетить Херсонскую область с однодневной рабочей поездкой.

Об этом УНИАН сообщили в Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, В.ЮЩЕНКО, возвращаясь из отпуска в Крыму, планирует посетить Генический район, где ознакомится с работой филиала бальнеологической клиники профессора Владимира КОЗЯВКИНА и других медучреждений района.

В ходе визита ожидается пресс-конференция главы государства для представителей местных СМИ.