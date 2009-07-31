КГГА хочет взять 100 млн. грн. кредита под гарантии правительства

Мэрия Киева планирует под гарантии правительства взять 100 млн. грн. кредита на реконструкцию Бортничской станции аэрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил и.о. председателя столичной горгосадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Он отметил, что за проведенные работы по ликвидации последней аварии на полях Бортничской станции Киев должен заплатить 5 млн. грн., и заверил, что эти средства есть и будут выплачены.

“Чтобы продлить работу иловых полей Бортничской станции аэрации еще на 5-6 лет, необходимо приблизительно 100 млн. грн. Такое продление работы полей даст нам возможность завершить комплексную реконструкцию станции аэрации. На днях будет создана рабочая группа Кабинета министров, которой мы планируем до ноября текущего года представить наши предложения по проекту реконструкции и по сумме кредита, которую необходимо направить на реконструкцию станции аэрации в Бортничах под гарантию правительства», – сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он также сообщил, что столичная власть отказалась от идеи выкупа новых земель под создание новых очистительных сооружений и иловых полей.

“Чтобы выкупить землю, которую нам предложила область, необходимо приблизительно 6 млрд. грн. Чтобы увеличить существующие поля и насыпать дамбу, нужен миллиард гривен, – это в 6 раз меньше”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, утром 21 июля произошел локальный прорыв дамбы илового поля № 1 на Бортничской станции аэрации.

По информации Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА, в результате прорыва дамбы произошла утечка осадка до 1 тыс. куб. м.

На 10.00 авария была локализована - утечка затампована мешками с песком и осыпана глиной. Этот случай - первый в 2009 году, тогда как в прошлом произошло 29 подобных случаев.

Справка УНИАН. Бортничская станция аэрации - единственная система очистительных сооружений сточных канализационных вод Киева. По данным Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, все три блока очистки сточных вод и вспомогательных цехов станции отработали свой амортизационный ресурс в среднем на 90% и нуждаются в глубокой реконструкции и модернизации.

Первая очередь БСА была введена в эксплуатацию в 1965 году.

В КГГА информируют, что за два последних года на БСА проведен ряд важных мероприятий. В частности, разработано технико-экономическое обоснование реконструкции станции, установлена значительная часть оборудования в грабельном отделении ІІ и ІІІ блоков станции.

Ранее А.ГОЛУБЧЕНКО отмечал, что в проекте плана социально-экономического развития г. Киева на 2009 год на реконструкцию БСА предусмотрено 62 млн. грн. Из них – 32 млн. грн. для ГУ капитального строительства под стадию проектирования, и 30 млн. грн. – для ГУ коммунального хозяйства на завершение первоочередных текущих работ и на покрытие долгов предыдущих лет за выполненные работы.

В связи с экономическим кризисом существует проблема с финансированием реконструкции БСА.