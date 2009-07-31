ГЛАВНОЕ на 31 июля (вечер)

Хроника дня

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Главные новости второй половины дня: Тимошенко обвинила «Укргазбанк» в злоупотреблении с рефинансированием; КМУ прогнозирует увеличение до конца года госдолга на 6%; НБУ сегодня на спецаукционе продал 57 тыс. евро; Президент запретил «Нафтогазу» привлекать кредиты без тендера; КМУ разрешил Аграрному фонду закупать дизтопливо для аграриев

Финансы: Правительство прогнозирует увеличение до конца года госдолга с 30% до 36,6% ВВП

Правительство Украины прогнозирует увеличение до конца этого года уровня государственного долга с 30% до 36,6% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на встрече с вкладчиками «Родовид Банка».

Такой уровень обязательств премьер назвала приемлемым.

Справка УНИАН. По состоянию на 30 июня 2009 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 218,861 млрд. грн., или 28,683 млрд. долл.

В бюджете на 2009 год номинальный ВВП предусмотрен в размере 1,062 трлн. грн.

Нацбанк сегодня на спецаукционе продал 57 тыс. евро Национальный банк Украины сегодня на специальном аукционе продал 57 тыс. евро. по курсу 11 грн./евро.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие 4 банка: АКИБ «УкрСиббанк», ОАО «Мегабанк», ОАО «Ощадбанк» и ОАО «Фольксбанк».

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

ВВП США во 2-м квартале снизился в годовом исчислении на 1%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) США во втором квартале 2009 года снизился в годовом исчислении на 1% по сравнению с 6,4% в первом, заявило в пятницу Министерство торговли США.

Как передает РИА Новости, оно пересмотрело свою оценку для второго показателя в сторону увеличения с прежней в 5,5% - до рекордно большой величины с начала 1982 года. Таким образом, ВВП США падал четыре квартала подряд, что стало самым большим сроком с начала учета правительством этого показателя в 1947 году.

Опрошенные Bloomberg News аналитики в среднем ожидали спада ВВП на 0,7% в годовом исчислении, тогда как опрос агентства Рейтер дал оценку в 1,5%. Вместе с тем, Минтруда специально предупредило, что первичная оценка ВВП во втором квартале основывается на неполных и требующих дальнейшего пересмотра данных. Валовой внутренний продукт (совокупная стоимость товаров и услуг, созданных внутри страны за определенный период времени) является одним из самых основополагающих и всеобъемлющих макроэкономических показателей. Применительно к США, публикующее его ежемесячно Бюро экономического анализа Минторговли рассчитывает этот показатель как в номинальных, так и реальных (с учетом инфляции) долларах, а также индексирует. Доклад о ВВП рассчитывается по кварталам года и публикуется впервые в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка еще два раза пересматривается по истечении месяца.

Банки: Президент подписал закон об оздоровлении банковской системы в условиях кризиса Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал принятый 24 июля 2009 года Верховной Радой закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков”.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, положения закона касаются, в частности, упрощенного порядка реорганизации банков, передачи их активов и пассивов, уменьшения уставного капитала банка при выполнении плана финансового оздоровления в рамках процедуры временной администрации, особенностей действия моратория на выполнение обязательств перед кредиторами.

Установлено, что НБУ назначает временную администрацию банка на срок до одного года.

Законом предусматривается, что с целью обеспечения капитализации банка при участии государства временный администратор обязан получить материалы диагностического обследования, заключение общепризнанной аудиторской компании о результатах оценки капитала банка, проведенной по методике, утвержденной Национальным банком Украины, и в случае необходимости по согласованию с НБУ принять решение о соответствующей коррекции (увеличении или уменьшении) уставного капитала банка.

Также предусмотрено, что в случае, если размер капитала банка, определенный по результатам аудита, меньше, чем размер уставного капитала, временный администратор обязан в течение трех дней от даты согласования Нацбанком решения временного администратора об уменьшении уставного капитала такого банка внести соответствующие изменения в устав банка, участие в капитализации которого принимает государство.

Законом устанавливается особый порядок уменьшения уставного капитала банка, если размер капитала, определенный общепризнанной аудиторской компанией, меньше уставного и в капитал банка планируется вхождение государства.

Предусматривается, что в отличие от общего порядка, такое уменьшение капитала не нуждается в согласии кредиторов и не влечет за собой возникновения у них права требовать досрочного прекращения или выполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им ущерба.

Законом уточняется перечень информации, которая должна содержать предложения Национального банка Украины по капитализации банков и заключение общепризнанной аудиторской компании.

Законом установлено, что обмен информацией между НБУ и Министерством финансов Украины в отношении банков, участие в капитализации которых принимает государство, осуществляется без учета порядка раскрытия банковской тайны, определенного статьей 62 Зкона Украины «О банках и банковской деятельности». В то же время регулируется вопрос защиты работников центрального аппарата Минфина, которые непосредственно принимают участие в решении вопроса относительно участия государства в капитализации банка.

Законом до 1 января 2013 года продлено действие нормы о необложении налогом вкладов физических лиц в банковских и небанковских финансовых учреждениях.

"Укргазбанк" злоупотребляет рефинансированием - Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в «Укргазбанке» имеются злоупотребления при использовании средств рефинансирования, и к этому причастна Партия регионов (недавно государство стало основным акционером "Укргазбанка" - УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время встречи с вкладчиками «Родовид-банка» в пятницу.

«Именно эта политическая сила, Партия регионов, позаботилась о том, чтобы рефинансирование, которое предоставили «Укргазбанку» - а это миллиарды гривень - было переведено в их маленький банк под проценты: 1% годовых. Таких злоупотреблений в банках сегодня множество. И с этими злоупотреблениями должна работать прокуратура», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО (УНИАН: Тимошенко не уточнила название "маленького банка").

При этом она отметила, что правительство сделает все для того, чтобы уголовные дела были возбуждены уже сейчас.

ОАО АБ "Укргазбанк" (Киев) создано в 1993 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 12,140 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,059 млрд. грн., обязательства – 10,767 млрд. грн., уставный капитал – 700 млн. грн., собственный капитал – 1,373 млрд. грн.

В I квартале 2009 года чистая прибыль банка составила 4,162 млн. грн., за 2008 год – 204 млн. грн. Первое полугодие 2009 года банк закончил с убытком 76 млн. грн. против 64 млн. грн. прибыли годом ранее.

По результатам докапитализации "Укргазбанка" при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789% акций банка.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, "Укргазбанк" до рекапитализации при участии государства банк контровался депутатом Верховной Рады Василием ГОРБАЛЕМ (39%) и депутатом Киевсовета Алексеем ОМЕЛЬЯНЕНКО (29%).

Правительство не будет национализировать «Укрпромбанк» Правительство не намерено проводить рекапитализацию при участии государства «Укрпромбанка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на встрече с вкладчиками «Родовид-банка».

«Для того чтобы «Укрпромбанк» привести в порядок, сегодня необходимо около 9 млрд. грн. На сегодняшний день государству, правительству войти в этот банк невозможно, поскольку таких объемов денег у нас нет», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она добавила, что вопрос вкладов физических лиц в «Укрпромбанке», как и в банке «Надра», будет решен в ближайшую неделю.

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ заявлял о возможности перевода вкладов физических лиц из «Укрпромбанка» в один из государственных банков.

Кабмин с августа переводит зарплатные счета в “Родовид Банк” Кабинет министров Украины с 3 августа переводит счета, на которые перечисляются зарплаты чиновникам, в “Родовид Банк”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на встрече с вкладчиками “Родовид Банка”.

«Мы сделаем еще одну важную вещь для того, чтобы продемонстрировать, что этот банк надежен, и в нем можно хранить деньги. Мы переведем счета Кабинета министров по выплате заработной платы всем чиновникам Кабинета министров также в “Родовид Банк”. Это мы сделаем с понедельника (3 августа - УНИАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, следующую зарплату чиновники Кабмина будут получать в “Родовид Банке”.

ТЭК: Ющенко приостановил действие постановления Кабмина, разрешающее «Нафтогазу» привлекать кредиты без тендера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом приостановил действие п.2 постановления Кабинета министров Украины от 11 марта 2009 года №237 «Некоторые вопросы стабилизации финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году» и п.3 утвержденных постановлением Кабмина от 24 июля 2009 года №767 изменений, которые вносятся в постановления Кабинета министров Украины, согласно которым компании разрешалось привлекать кредиты без проведения тендера.

Соответствующий Указ Президента (№579/2009 от 31 июля) опубликован на сайте главы государства.

В документе отмечается, что отмеченные положения постановлений Кабмина от 11 марта 2009 года №237 и от 24 июля 2009 года №767 не отвечают Конституции Украины, исходя из следующего:

Конституцией Украины установлено, что законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны отвечать ей, органы исполнительной власти обязаны осуществлять свои полномочия в установленных Конституцией границах и в соответствии с законами Украины, действовать лишь на основании, в пределах полномочий, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, а также Кабинет Министров Украины обязан руководствоваться в своей деятельности Конституцией и законами Украины.

В то же время, Конституцией Украины установлена обязанность государства относительно обеспечения защиты прав всех субъектов права собственности и ведения хозяйства, их равенство перед законом, а также обязанность государства обеспечивать защиту конкуренции в предпринимательской деятельности.

Следовательно, предоставив НАК «Нафтогаз Украины» право осуществлять закупку финансовых услуг по предоставлению кредитов для проведения расчетов за природный газ в пределах показателей финансового плана компании, включая газ, который будет закачиваться в ПХГ, и услуг по его транспортировке, закачиванию и хранению в ПХГ, а также рефинансированию кредитов, которые привлекались для финансирования отмеченных расходов в прошлых годах, без применения процедур, которые предусматривают конкуренцию участников, Кабинет Министров Украины нарушил отмеченные конституционные предписания.

Вместе с тем, Президент Украины обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности отмеченных положений постановлений Кабмина от 11 марта 2009 года №237 и от 24 июля 2009 года №767.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кабмин утвердил перечень химпредприятий, которые могут закупать импортный газ у нерезидентов в 2009 г. Кабинет Министров Украины утвердил перечень предприятий-производителей азотных минеральных удобрений, которым предоставлена возможность закупать импортный газ у нерезидентов в 2009 году.

Это закреплено в распоряжении КМУ №881-р от 29 июля 2009 г., опубликованном на сайте правительства.

Согласно документу, предприятия будут иметь возможность закупать газ в объеме, не превышающем потребности их собственного потребления, для использования как технологического сырья без права реализации такого газа.

Перечень самих предприятий еще не опубликован.

АПК: Кабмин разрешил Аграрному фонду закупать дизтопливо для аграриев

Киев. 31 июля. УНИАН. Кабинет Министров Украины постановлением №778 от 29 июля 2009 г. для обеспечения в условиях финансового кризиса сельскохозяйственных товаропроизводителей дизельным топливом разрешил Аграрному фонду закупать дизтопливо за средства специального фонда Госбюджета, которые, согласно ЗУ «О Государственном бюджете на 2009 год» предусмотрено направить на формирование государственного интервенционного фонда Аграрным фондом, совершение государственных форвардных и залоговых закупок, товарных и финансовых интервенций на организованном аграрном рынке, у отечественных производителей с учетом сумм НДС на условиях поставки «склад производителя» в объеме 70 тыс. тонн по цене 1 тонны не выше 4,9 тыс. грн.

Постановление опубликовано на сайте правительства.

Предусмотрено, что Аграрный фонд будет реализовывать дизтопливо сельскохозяйственным товаропроизводителям на условиях предварительной оплаты.

Документом также утвержден порядок закупки и реализации Аграрным фондом дизельного топлива для проведения осенне-полевых работ в 2009 году. Порядком предусмотрено, что Аграрный фонд на основе заказов аграриев закупает на Аграрной бирже у предприятий-поставщиков дизельное топливо в объеме, который не превышает 70 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Кабмин достиг договоренности с ЗАО «Укртатнафта» о закупке для аграриев 70 тыс. тонн дизельного топлива на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе (НЗП) по цене 4,9 тыс. грн. за тонну с учетом НДС.

Промышленность: Кабмин закрепил в госсобственности акции «Хартрона» на три года Кабинет министров Украины закрепил в государственной собственности на новый трехлетний срок пакет акций ОАО “Хартрон” (г. Харьков) в размере 50% уставного капитала плюс одна акция.

Соответствующее распоряжение №885 принято на заседании Кабмина 29 июля и размещено на сайте правительства.

Согласно документу, решение принято в соответствии с пунктом 35 Государственной программы приватизации на 2000—2002 годы.

Предприятие «Хартрон» было основано в г. Харькове в 1959 году как научно-производственное объединение по разработке, производству и эксплуатации автоматических систем управления ракетно-космическими комплексами. В бывшем СССР (единственное в Украине) предприятие входило в тройку ведущих фирм, создававших системы управления для ракетно-космической техники (в том числе для межконтинентальных баллистических ракет SS-18 и SS-19).

Ракеты-носители с системами управления разработки «Хартрона» («Циклон», «Энергия» и др.) вывели на орбиту около 1000 космических аппаратов серии «Космос», «Целина», «Океан», «Коронас», «Купон» и др. Опыт создания систем управления для модулей «Квант», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр», «Природа» космического комплекса «Мир» позволил «Хартрону» разработать и успешно применить системы автоматической стыковки для функционально-грузового блока «Заря» международной космической станции (МКС).

Уставный фонд ОАО «Хартрон» составляет 21 млн. 367,6 тыс. грн. (85,4 млн. простых акций номинальной стоимостью 0,25 грн.).

Контрольным пакетом - 50% плюс 1 акция «Хартрона» владеет Фонд госимущества Украины (распоряжением Кабинета министров этот пакет передан в управление НКАУ). 20% акций принадлежат ЗАО «Асконд», 4,56% - ЗАО «НПП «Конверс-электроприбор» (Россия). Остальные акции (25,44%) принадлежат другим юридическим и физическим лицам

Транспорт: АМКУ разрешил «Генавиа-инвест» приобрести блокпакет акций «АэроСвита» Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение ООО «Генавиа-инвест» (г. Днепропетровск) на приобретение блокирующего пакета акций ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» (с. Гора, Киевская обл.).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, приобретение в совокупности с имеющимися у покупателя акциями обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления эмитента.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в марте 2009 г. объявил конкурс на приватизацию государственного пакета акций ЗАО "Авиакомпания "АэроСвит" в размере 22,3941% уставного фонда. Номинальная стоимость госпакета из 96,83 тыс. акций составляет 4 млн. 336 тыс. грн.

Генеральный директор ЗАО "Авиакомпания "АэроСвит" Костандин БОТЕВ сообщил, что акционеры ЗАО "Авиакомпания "АэроСвит" рассматривают возможность приобретения государственного пакета акций компании. Напомним, до проведения конкурса 62% акций «АэроСвита» принадлежали украинским собственникам, в частности, Фонду госимущества Украины - 22,4%, компаниям “ГенАвиа-Инвест” - около 25%, “Укринфоконсалт” - 9,8% и “Бюро” - 4,8%. Доля акций нидерландской компании Gilward Investments B. V. составляет около 38%.

Гендиректор «Укрзализныци» считает нецелесообразным реформирование отрасли в нынешних экономических условиях Гендиректор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК считает нецелесообразным реформирование железнодорожной отрасли в нынешних экономических условиях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«Нынешнее приостановление этого процесса, сохранение центрального управления, четких хозяйственных и финансовых отношений дают возможность железным дорогам достойно переживать кризис», - отметил он.

По словам гендиректора предприятия, оптимальным вариантом реформирования отрасли является образование Государственного концерна с соответствующими юридическими лицами, которые существуют и сегодня. По мнению М.КОСТЮКА, также следует оставить региональный принцип управления, учитывая территорию Украины и различия между регионами. Как отметил он, необходимо создать Государственный концерн, и поэтапно, по запросам общества, реформировать и отдавать на корпоратизацию отдельные отрасли, которые не будут влиять на общий уровень ликвидности или конкурентоспособности всей системы.

«Допустим, что мы можем начать реформу, которой, для примера, предусматривается сектор пригородных перевозок отделить в отдельную компанию. Это очень просто сделать. Но этот сектор, будучи крайне убыточным, прекратит свое существование через несколько месяцев. Реформу нужно планировать тогда, когда для этого есть благоприятные экономические и технологические условия», – отметил генеральный директор ведомства.

По его словам, сегодня необходимо изучать пути реформирования железных дорог всех государств – во избежание ошибок. «Придет время, когда экономика заработает на полную мощность, когда пассажир будет более платежеспособный – тогда можно идти на реформу», - отметил М.КОСТЮК.