ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 августа

Украинские СМИ Портал Дело в статье “Странам G20 прогнозируют дефицит бюджета” сообщает, что правительства "двадцатки" смогут вернуть часть из 10 трлн долл., потраченных на антикризисные программы средств после восстановления экономики.

http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/stranam-g20-prognozirujut-deficit-bjudzheta-118286/

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«Коммерсант-Украина» в публикации “Украина получила позитивную установку” рассказывает, что предоставление Украине третьего транша кредита МВФ и реализация правительством реформ в бюджетной и финансовой сферах позволили рейтинговому агентству Standard & Poor`s повысить прогноз кредитных рейтингов Украины с "негативного" до "позитивного". Первая с начала кризиса внешняя позитивная оценка экономической ситуации в Украине вызвала рост фондового рынка на 0,02-0,28% и укрепила гривню к доллару...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1215229

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«Коммерсант-Украина» сообщает, что “Нацбанк запутался в банкоматных сетях”. Регулятор насчитал 7 тыс. лишних терминалов. Финансовый кризис не помешал банкам нарастить сеть банкоматов во II квартале сразу на 7,7 тыс. – до 36,1 тыс., сообщил в пятницу Нацбанк. Все остальные показатели рынка платежных карт продолжали ухудшаться – из обращения изъято свыше 1 млн карт, а количество POS-терминалов сократилось на 5,4 тыс. Но данные НБУ вызвали сомнение у участников рынка – ПриватБанк категорически опроверг зафиксированное регулятором увеличение своей сети банкоматов вдвое, на 7,99 тыс. штук.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1215230

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Сайт УНИАН-Экономика публикует репортаж встречи премьер-министра с вкладчиками «Родовід Банка” -

“Тимошенко vs вкладчики: “все буде «Родовід”?

http://economics.unian.net/rus/detail/18315

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«Сегодня» изучила все возможности кризисной миграции из больших городов и делится мнением в материале “Как пересидеть кризис в селе”. Выход — продать дорогое жилье, переехать в провинцию, дышать свежим воздухом и пить домашнее молоко.

http://www.segodnya.ua/news/14069494.html

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Российские СМИ “Ведомости” в публикации “Государство бережет газ и водку” сообщает, что двум состоятельным отраслям России удалось ускользнуть от повышения налогов. Трудно поверить, что бюджет не нуждается в дополнительных поступлениях.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/03/207971

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“Известия” в материале “Банкиры будут жить на одну зарплату” сообщает, что американский конгресс готовится урезать бонусы.

http://www.izvestia.ru/economic/article3131369/

УНИАН