АНОНС на 3 августа 2009 г.

Состоится Заключительное мероприятие Проекта ЕС «Поддержка развития деловой возможности украинских малых и средних предприятий - международный аспект».

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Пресс-конференция на тему: «Российский газ за европейские деньги. Получит ли Украина кредит?».

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Как власть имущие путем обмана оперируют средствами сельскохозяйственных предприятий Украины?” Речь пойдет о ситуации, сложившейся вокруг одного из крупнейших предприятий по производству куриного мяса и связанных с ним компаний. Станет ли банкротство предприятия путем к избежанию ответственности перед фирмами-партнерами и государством? Как помогает в этом депутатская неприкосновенность? Кому это нужно и для чего? Будет обнародовано обращение ко всем ветвям власти от предприятий, чьи денежные ресурсы связаны с вышеупомянутым комплексом. Участники: директор ООО "КАЛВЕР-ТОН" Николай Прима; заместитель директора ООО "КАЛВЕР-ТОН" Юрий Чепиль; директор ПП "Агро-транс Индустрия" Игорь Чубин; председатель правления ФХ "Агропродукт КС” Сергей Коваленко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8-067-899-11-03. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится 133-е заседание Украинского клуба на тему: "Президентские выборы. Какой стране нужен Литвин-2? Эффективность работы на своих должностях людей Литвина: “Укрзалізниця”, Укравтодор, Госкомзем». Организаторы: Киевский институт проблем управления имени Горшенина, общество “Украинский клуб”, Центр "Свобода слова", Институт украинской политики, Международный Центр национального возрождения, Украинская община (ул. Ярославов вал, 9, конференц-зал Международного Центра национального возрождения). Регистрация участников: info@litforum.org. Телефон: 237-44-40.

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