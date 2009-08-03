Главное на 3 августа (день)

Хроника дня

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Финансы

Новое рефинансирование «Укрпромбанка» и банка «Надра» невозможно Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что новое рефинансирование «Укрпромбанка» и банка «Надра» невозможно до реструктуризации их внешних долгов.

Об этом А.ТУРЧИНОВ сказал в интервью газете «Коммерсант-Украина» (№130 от 3 августа).

«Сложность заключается в том, что финансовые ресурсы правительства не безграничны. Проблема усугубляется и тем, что, например, у банка «Надра» огромные долги перед зарубежными кредиторами, около 1 млрд. долл., у «Укрпромбанка» – немногим меньше. И пока Нацбанк не реструктуризирует внешние долги, правительство не сможет заводить бюджетные средства в эти банки. Но это не значит, что тема вкладчиков этих и других проблемных банков будет вне нашего внимания. Думаю, мы сможем убедить НБУ активизировать работу в этом направлении», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Ранее директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК собщил, что первые представления на рекапитализацию «Укрпромбанка» и банка «Надра» были переданы в правительство еще 17 апреля т.г., после чего они периодически обновлялись. В том числе, несколько дней назад были поданы обновленные представления на рекапитализацию банков.

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ заявлял о возможности перевода вкладов физических лиц из «Укрпромбанка» в один из государственных банков.

C 20 января 2009 года введена временная администрация Национального банка в «Укрпромбанке», а с 10 февраля - в банке «Надра».

В «Родовид Банке» сегодня начали выдавать депозитные вкладыклиентам, под отделениями в Киеве образовались толпы, передает корреспондент УНИАН.

Представители банка формируют списки вкладчиков и назначают день и время получения депозитов, однако многие клиенты остаются ждать под отделениями возможности забрать вложенные средства, не дожидаясь оговоренного срока.

Как сообщил УНИАН представитель отделения «Родовид Банка» по ул. П. Сагайдачного, 17, вышедший для формирования списка вкладчиков, депозиты выдают в полном объеме, учитывая проценты по ним, однако забрать вклад досрочно пока нельзя.

Взять комментарии в пресс-службе банка на данный момент не удалось.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал закон о внесении изменений в Государственный бюджет Украины, которым предусматривалось повышение перечислений Национальным банком Украины в Госбюджет Украины на 9,8 млрд. грн. с использованием этих средств на финансирование подготовки к чемпионату Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ.

По его словам, свое решение Президент мотивировал тем, что Национальному банку, как и коммерческим банкам, необходимо сформировать резервы под свои кредитные операции. Кроме того, в Секретариате не исключают, что по итогам 2009 года Нацбанк может задекларировать убыток. Также в Секретариате сомневаются насчет целевого использования средств, которые могли бы быть перечислены Нацбанком.

Глава Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям Виктор ИВЧЕНКО подал заявление об отставке. Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к правительству, а впоследствии подтвердили в отделе по регистрации заявлений Кабинета министров.

Согласно информации, заявление об увольнении В.ИВЧЕНКО поступило сегодня и сейчас направлено на рассмотрение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

В то же время, как сообщил руководитель пресс-службы Госинвестиций Павел БОГДАН, В.ИВЧЕНКО с 20 июля по 17 августа находится в отпуске.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,89 грн./долл., продают – по 8,03 грн./долл. (курс почти не изменился по сравнению с 2 августа).

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,84-7,95 грн./долл., по продаже – 7,97-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,4% по сравнению с 2 августа и составляет 11,20 грн./евро, продажи – на 0,9%, до 11,47 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,10-11,31 грн./евро, по продаже – в пределах 11,35-11,56 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 2 августа снизился на 1,2% и составляет в среднем 0,2383 грн./рубль, курс продажи – повысился на 0,3%, до 0,2567 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,205-0,25 грн./рубль, по продаже – 0,25-0,27 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 7,86 грн./долл., продажи – 8,02 грн./долл. Курс незначительно изменился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,84-7,90 грн./долл., по продаже – 7,97-8,05 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,8% по сравнению с 2 августа и составляет 11,19 грн./евро, продажи – на 1,3%, до 11,46 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,15-11,29 грн./евро, по продаже – в пределах 11,40-11,53 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 2 августа снизился на 2,4% и составляет в среднем 0,2342 грн./рубль, курс продажи – незначительно снизился, до 0,2598 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,205-0,25 грн./рубль, по продаже – 0,255-0,27 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 3 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,6991, к евро – 10,884988, к российскому рублю – 0,24714.

Новости ТЭК

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 31 июля, повысились на фоне информации о том, что снижение реального ВВП США во втором квартале 2009 года оказалось меньше, чем прогнозировалось, сообщает РИА Новости cо ссылкой на агентство Рейтер.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 1,59 доллара - до 71,70 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 2,51 доллара, или 3,75%, - до 69,45 доллара за баррель, продолжив тенденцию к росту цен накануне.

ВВП США во втором квартале 2009 года снизился в годовом исчислении на 1% по сравнению с 6,4% в первом, сообщило в пятницу министерство торговли США.

Опрошенные Bloomberg News аналитики в среднем ожидали спада ВВП на 0,7% в годовом исчислении, результаты опроса агентства Рейтер давали оценку в 1,5%.

В европейских продажах "Газпрома" — переломный момент: после чудовищного падения в январе — марте экспорт вновь начал расти. Но теперь концерн рискует столкнуться с новой угрозой — падением спроса на газ в ЕС, сообщает Дело.

В I квартале у "Газпрома" было рекордное падение продаж. "Худший квартал за всю историю", — констатирует менеджер компании: в Европе была самая холодная зима за последние 10 лет, спрос на газ почти не упал, несмотря на кризис, но поставки "Газпрома" на самый доходный рынок рухнули на 39%. Сам концерн еще в июне называл три причины: январский конфликт с Украиной, большие запасы газа у европейцев в подземных хранилищах (сделанные прошлым летом при относительно низкой цене "Газпрома") и высокие цены на российский газ в начале года. На них еще влияла дорогая нефть: европейские цены "Газпрома" меняются вслед за нефтяными с отставанием в 6-9 месяцев.

Но во II квартале, похоже, наступил перелом. Экспорт в Европу далек от докризисного уровня (хотя в июне гендиректор "Газпром экспорта" Александр Медведев говорил, что тот восстанавливается). Однако к I кварталу был небольшой рост — 7,6% до 31,3 млрд куб. м (раньше такого роста не было из-за сезонности). Это следует из предварительных итогов полугодия, которые "Газпром" раскрыл в меморандуме к недавнему выпуску еврооблигаций.

Поставки в СНГ и Прибалтику подросли в апреле — июне на 26% (к I кварталу), следует из меморандума. Есть ли рост российских продаж, не ясно. Представитель "Газпрома" цифры не раскрывает и рост экспорта не комментирует до публикации отчета по РСБУ за II квартал, которая состоится до 15 августа.

Пока "Газпром" объявил лишь о росте чистой прибыли по РСБУ — до 136 млрд руб. во II квартале (+3,6% к 2008 г. и вчетверо больше I квартала).

Главный же конкурент "Газпрома" в ЕС — норвежская StatoilHydro только завтра отчитается за полугодие. Но из отчетов других поставщиков следует, что спрос в Европе начал снижаться: пропал эффект холодной зимы, который компенсировал спад производства. Низкий спрос в ЕС констатирует Shell, объясняя падение добычи (в I квартале было минус 0,04% к 2008 г., во II — минус 2,3%). Хуже показатели и у Eni — добыча газа снизилась к 2008 г. на 3,4% (в I квартале было минус 2,3%). Особняком стоит лишь BP. Ее добыча выросла на 3,58% в I квартале и на 4% — во втором.

Выходит, "Газпром" будет ограничен в росте, констатирует директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин: из-за низкого спроса в Азии и США на рынке Европы будет высокое предложение СПГ по более низким спотовым ценам. Но провалов больше не будет, уверен сотрудник группы "Газпром": сработает принцип "бери или плати", прописанный в контрактах с европейцами. Его суть такова: потребитель должен купить минимальный объем газа, записанный в договоре.

Если выберет меньше, то по итогам года оплатит разницу между фактом и лимитом как аванс будущих поставок по средней цене 2009 г. — около $280 (в размере до 80% этой цены), объясняет собеседник. Выходит следующее: в III-IV кварталах "Газпром" прогнозирует среднюю европейскую цену в $240-250 за 1000 куб. м, спотовая цена может составить примерно $150. Но, купив чужой газ, клиент "Газпрома" заплатит одновременно и российской монополии за невыборку — почти $220. То есть в сумме за каждую 1000 куб. м отдаст уже под $370. И нет гарантии, что аванс за российский газ не пропадет: в 2010 г. будет свой лимит с теми же условиями, напоминает сотрудник "Газпрома".

Сам концерн собирался поставить в Европу почти 82 млрд куб. м газа во втором полугодии (+36% к первому и 17% — к уровню 2008 г.); по году должно выйти около 142 млрд куб. м (-10,5% к 2008 г.). Расчет — на поставку дополнительных 11 млрд куб. м газа, которые нужны европейцам, чтобы восполнить запасы в ПХГ, говорил Медведев. У аналитиков пока более консервативные оценки: у Альфа-банка прогноз европейского экспорта — 127 млрд куб. м (и $40 млрд выручки против $75 млрд в 2008 г.), но есть вероятность, что поставки будут выше, признает начальник аналитического отдела банка Рональд Смит.

Социальная политика

В российских регионах усилен миграционный контроль.

Как передает радио «Свобода», Федеральная миграционная служба отмечает рост числа иностранцев, приезжающих летом на поиски работы.

По словам представителя ФМС, в Московском регионе были задержаны и оштрафованы около 350 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство России.

(УНИАН)