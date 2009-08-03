Главное на 3 августа (вечер)

Рейтинги

Вслед за пересмотром прогноза по суверенным кредитным рейтингам Украины с «Негативного» на «Позитивный» рейтинговое агентство Standard & Poor’s может повысить суверенный рейтинг Украины.

Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

В своем отчете эксперты «Сократа» не исключают, что после успешных осенних погашений (в следующие два месяца Украина должна будет погасить два суверенных и два квази-суверенных выпуска еврооблигаций) и возможного предоставления Украине четвертого транша от МВФ в 4 квартале 2009 года (около 3,8 млрд. долларов) S&P повысит суверенный рейтинг Украины.

Как отмечается в отчете, пересмотр S&P своего прогноза, а также подтверждение суверенного рейтинга Украины – безусловно, позитивный сигнал для держателей суверенных еврооблигаций. «Решение S&P является оптимистическим сигналом для иностранных инвесторов и кредиторов, и будет иметь серьезное психологическое значение», - говорится в аналитическом отчете.

Как сообщал УНИАН, рейтинговая служба Standard & Poor’s пересмотрела прогноз по суверенным кредитным рейтингам Украины с «Негативного» на «Позитивный». S&P подтвердила также долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Украины: по обязательствам в иностранной валюте — на уровне «CCC+/С»; по обязательствам в национальной валюте — на уровне «В-/С». Кроме того, подтвержден рейтинг по национальной шкале — на уровне «uaBBB».

Сегодня рейтинговая служба Standard & Poor’s пересмотрела прогнозы по рейтингам Автономной Республики Крым, Днепропетровска, Луганска, Ивано-Франковска, Одессы и Львова.

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, данное рейтинговое действие обусловлено пересмотром прогноза по суверенным рейтингам Украины с «Негативного» на «Позитивный», отражающим прогресс в реализации структурных реформ в бюджетном и финансовом секторах в соответствии с условиями программы Международного валютного фонда (МВФ) о предоставлении Украине стабилизационного кредита.

При этом сообщается, что прогноз по рейтингам Киева остается «Негативным».

Рейтинги по обязательствам в национальной и иностранной валюте, а также по национальной шкале семи региональных и местных органов власти Украины были подтверждены.

«Рейтинги отражают очень высокую зависимость РМОВ (региональных местных органов власти – УНИАН) от решений суверенного правительства в отношении их доходных и расходных полномочий, а также подверженность РМОВ рискам, связанным с перечислениями из центрального бюджета и казначейскими ссудами для поддержания ликвидности», - отметил кредитный аналитик Standard & Poor’s Борис КОПЕЙКИН.

Прогнозы по рейтингам Автономной Республики Крым, городов Днепропетровска, Луганска и Ивано-Франковска, имеющих нулевой или умеренный уровень долга и расходов на его обслуживание в 2009-2010 гг., пересмотрены на «Позитивные».

Прогнозы по рейтингам РМОВ, проводящих более агрессивную долговую политику, в том числе по рейтингам Одессы, прямой долг которой подвержен валютному риску, и Львова, который имеет агрессивные планы наращивания долга в национальной валюте (гривне) в целях подготовки к чемпионату Евро-2012, пересмотрены до уровня «Развивающийся».

Прогноз «Негативный» по рейтингам Киева отражает структуру долга с высоким уровнем риска, слабые показатели ликвидности и снижение бюджетных показателей.

«В нашем рейтинговом сценарии для Киева учитываются ожидания того, что центральное правительство предоставит городу своевременную и достаточную поддержку для пролонгирования, рефинансирования или погашения кредита в размере 750 млн. грн. сроком погашения в декабре 2009 г.» - говорится в сообщении S&Р.

Финансы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О ратификации Соглашения о займе (Проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития”.

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон “О ратификации Соглашения о займе (Проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития” 16 июля.

Соглашение касается улучшения состояния автомобильных дорог и безопасности движения в Украине.

Соглашением предусмотрено, что МБРР предоставляет Украине ссуду в сумме 400 млн. долларов для реализации соответствующего проекта. Источником возврата кредитов будут средства, которые ежегодно будут предусматриваться в государственном бюджете Украины на соответствующие цели.

Соглашение было подписано 21 апреля 2009 года в Киеве.

Генеральный Совет Всемирной организации торговли утвердил отчет Комитета по ограничениям платежного баланса ВТО от 26 июня 2009 года, согласно которому введение в Украине 13-процентной надбавки к таможенной пошлине не может быть оправдано ухудшениям платежного баланса и противоречит правилам ВТО.

О принятии такого решения Генсоветом ВТО 28 июля УНИАН сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

Он отметил, что решение Генсовета ВТО обязательно для выполнения всеми странами-членами организации.

«Решения Генсовета обязательно для выполнения странами-членами, поэтому мы будем выполнять это решение с учетом того, что есть отчет Комитета, в котором написано, что мы обязались до 7 сентября эти меры, которые применяются по отношению к экспортируемым холодильникам и автомобилям, отменить», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Тем временем, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект народного депутата Сергея ТЕРЕХИНА №4767, которым предлагается продлить действие 13% надбавки к пошлине на импорт до 12 месяцев.

Новости ТЭК

Польша оставила строительство нефтепровода «Броды-Плоцк» в списке ключевых энергетических проектов, софинансированных за средства Европейского Союза в рамках программы «Инфраструктура и окружающая среда» до 2013 года.

По данным Министерства регионального развития Польши, которыми располагает агентство УНИАН, проект, стоимость которого оценена в 1,8 млрд. злотых (440 млн. евро по нынешнему курсу 4,1), может получить дофинансирование из средств Евросоюза в объеме около 120 млн. евро.

Достройка нефтепровода из украинских Брод в польский Плоцк занимает второе место среди 13 записанных в основном списке ключевых энергетических проектов по уровню дофинансирования после «энергомоста» между Польшей и Литвой, для которого зарезервировано 170 млн. евро (по текущему курсу).

Еще 4 энергетических проекта записаны в резервные.

Общая стоимость энергетических проектов, записанных в программе, составляет 2,25 млрд. евро, около 640 млн. евро из которых предоставит Евросоюз.

Куратором проекта «Броды-Плоцк», названного в описании «стратегическим», выступает Министерство экономики Польши, а реализатором - польско-украинско-азербайджанско-грузинско-литовская компания «Сарматия».

«Сарматия» сможет воспользоваться средствами, зарезервированными для проекта, в 2012-2014 годах.

В Министерстве регионального развития Польши сообщили, что следующая проверка состояния реализации проектов, на основании которой принимаются решения о том, оставить или исключить проект из списка ключевых, будет через полгода.

В министерстве не уточнили, что до этого времени должна сделать «Сарматия» для того, чтобы проект не был исключен из списка.

Угледобывающие предприятия Украины, по оперативным данным, в январе-июле 2009 года сократили добычу рядового угля на 8,9%, или на 4,105 млн. тонн, - до 41,939 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве угольной промышленности Украины.

Добыча коксующегося угля за семь месяцев т.г. сократилась на 10,4%, или 1,736 млн. тонн, – до 14,879 млн. тонн, энергетического – снизилась на 8,1%, или 2,370 млн. тонн, – до 27,060 млн. тонн.

Угледобывающие предприятия сферы управления Минуглепрома в январе-июне 2009 года перевыполнили установленное министерством плановое задание по добыче угля на 3,7%, или на 795,2 тыс. тонн, в том числе по добыче коксующегося угля - на 5,9% (на 300,8 тыс. тонн), энергетического – на 3% (на 494,4 тыс. тонн).

Предприятия Минуглепрома в январе-июле т.г. добыли 22,523 млн. тонн рядового угля, в том числе коксующегося – 5,432 млн. тонн, энергетического – 17,091 млн. тонн.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в июле текущего года вновь увеличила объемы добычи нефти, что происходит уже четвертый месяц подряд. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

В июле 2009 года 11 стран ОПЕК без учета Ирака добывали 26,035 миллиона баррелей нефти в сутки, превысив установленную квоту на 1,19 миллиона баррелей. Общая суточная добыча нефти в июле составила в среднем 28,39 миллиона баррелей, что на 45 тысяч баррелей больше, чем месяцем ранее.

Сильнее всех увеличили добычу нефти Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Суточная добыча нефти ОАЭ выросла на 40 тысяч баррелей - до 2,27 миллиона баррелей. В то же время Саудовская Аравия, Кувейт и Катар, наоборот, снизили добычу нефти.

Приватизация

Фонд государственного имущества Украины, по предварительным данным, в январе-июле (по состоянию на 30 июля) получил от приватизации 563,6 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в ФГИУ.

Поступления от аренды по итогам января–июля т.г. составили 394,6 млн. грн., за этот же период перечислено 399,4 млн. грн. дивидендов.

Кабинет министров Украины поручил Министерству топлива и энергетики изъять из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» государственные пакеты акций 15 энергоснабжающих компаний и передать их Фонду государственного имущества для их последующей продажи.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 29 июля №894-р, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, в частности, ФГИ будут переданы пакеты размером 60%+1 акция ОАО «Винницаоблэнерго» (1 858 421 акций номинальной стоимостью 18,584 млн. грн.), ОАО «Волыньоблэнерго» (286 365 601 акций номинальной стоимостью 14,318 млн. грн.), ОАО «Днепрооблэнерго» (3 594 971 акций, 35,949 млн. грн.), ОАО «Закарпатьеоблэнерго» (74 761 946 акций, 18,690 млн. грн.), ОАО «Хмельницкоблэнерго» (80 730 817 акций, 20,182 млн. грн.), ОАО «Крымэнерго» (103 780 513 акций, 25,945 млн. грн.), ОАО «Николаевоблнерго» (95 184 001 акций, 23,796 млн. грн.), ОАО «Николаевоблнерго» (95 184 001 акций, 23,796 млн. грн.), ОАО «Черновцыоблэнерго» (34 068 409 акций, 8,517 млн. грн.), ОАО «Донецкоблэнерго» (39 310 306 акций, 49,137 млн. грн.), ОАО «Харьковоблэнерго» (153 924 457 акций, 38,481 млн. грн.), 60,25% акций ОАО «Запорожьеоблэнерго» (108 060 002 акции, 27,015 млн. грн.), 60,06% акций ОАО «Луганскоблэнерго» (125 001 287 акций, 31,250 млн. грн.), 51% акций ОАО «Тернопольоблэнерго» (31 154 360 акций, 7,788 млн. грн.), 50%+1 акция ОАО «Киевэнерго» (54 182 141 акция, 13,545 млн. грн.), 46% акций ОАО «Черкассыоблэнерго» (68 260 989 акций, 17,065 млн. грн.)

(УНИАН)