Анонс на 4 августа

Пресс-конференция на тему: «Во всех кафе, барах и ресторанах Украины можно будет дышать воздухом, свободным от табачного дыма». Речь пойдет, о том, что Госпотребстандарт Украины согласно новым нормам законодательства будет иметь право штрафовать хозяев заведений общественного питания - баров, кафе, ресторанов, если те не сделали в своем заведении не меньше 50% площади абсолютно свободной от табачного дыма. Участники: Юрий Ширко, первый заместитель председателя Госпотребстрандарта Украины; Константин Красовский, зав.отделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований МОЗ Украины; Галина Кащеева, директор по маркетингу одной из украинских сетей ресторанов.

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11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция представителей ОАО “АК “Киевводоканал”. Участники: первый заместитель ген.директора ОАО “АК “Киеводоканал” Вячеслав Бинд; первый заместитель ген. директора по экономике и финансам Виталий Найдюк, первый заместитель директора Расчетного департамента Валерий Люблин. Вопросы: Критическая ситуация, возникшая из-за ненадлежащего выполнения договорных обязательств и возникновение задолженности КП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг», КП «УЖХ» Оболонского района г. Киева, КП «УЖХ» Святошинского района г. Киева, и «Подол-жилье» Подольского района г. Киева; Порядок начисления средств за услуги водоснабжения и водоотвода; Куда исчезают средства, которые платят киевляне за коммунальные услуги?; Требования ОАО «АК «Киевводоканал» перед коммунальными предприятиями относительно прозрачных взаимоотношений (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) . Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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12-30 - в НИАН состоится пресс-конференция на тему: “Инвестиционная привлекательность Украины для стран арабского мира: современное состояние и перспективы, опыт украинских компаний”. Речь пойдет о потенциале Украины для арабских инвесторов, а также об отраслях промышленности, которые вызывают наибольшую заинтересованность инвесторов с Ближнего Востока, об опыте сотрудничества с арабскими партнерами. Компания UDC Holding представит результаты международного украино-арабского Бизнес Форума «Украина -2009 - удачное время для инвестиций», который состоялся в Кувейте. Участники: Константин Бондарев, народный депутат Украины, зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики, инициатор и координатор Бизнес Форума «Украина - 2009 - удачное время для инвестиций»; Леонид Богданов, ген.директор компании UDC Holding, выступившей официальным организатором Бизнес Форума в Кувейте; представители украинских компаний, принимавшие участие в Форуме (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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У прес-центрі Кабінету міністрів відбудеться брифінг першого заступника голови Державної податкової адміністрації Олександра БУХАНЕВИЧА на тему: „Виконання планових показників надходжень до державного бюджету у липні 2009 року”. О 13.15 у прес-центрі відбудеться брифінг голови правління Пенсійного фонду Олексія ЗАРУДНОГО на тему: „Виконання планових показників надходжень до Пенсійного фонду у липні 2009 року”.

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Відбудеться брифінг голови Державного казначейства Тетяни СЛЮЗ на тему: „Виконання планових показників бюджету у липня 2009 року”. Вхід до Будинку уряду (вул. Грушевського, 12/2) через 1-й під’їзд. ТА ГОЛОВИ РОДОВІД БАНКУ.

Брифинг на тему: «Инновационная политика Укрзалізниці” по внедрению региональных поездов» при участии первого заместителя начальника Главного пассажирского управления Игоря Бреуса и первого заместителя начальника Главного управления пригородных пассажирских перевозок Александра Гудкова.

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13-30 - в УНИАН состоится пресс конференция на тему: "Кризис в Банковской системе Украины вследствие нарушения банками прав и финансовой независимости вкладчиков". Участники: Нелли Босиева, председатель "Союза защиты интересов вкладчиков и потребителей банковских услуг" г. Запорожье; Александр Прядко, зам.председателя "Союз защиты интересов вкладчиков и потребителей банковских услуг", Инициативная группа вкладчиков АКБ "Европейский" г.Запорожье; Наталия Андрущенко, Инициативная группа вкладчиков АКБ "Европейский" г.Киев; Ольга Котик, инициативная группа вкладчиков АКБ "Европейский" г.Киев (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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В Кабинете Министров Украины будет работать «горячая» телефонная линия при участии министра аграрной политики Украины Юрия Мельника.

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На портале ЛІГА.net состоится Интернет-конференция и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Парфененко на тему: "Большая приватизация в условиях кризиса - "за" и "против".

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