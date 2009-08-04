ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 августа

Украинские СМИ

"Дело" в публикации "Мнение: Инвестировать в Украину - как пить водку в первый раз" отмечает, что глава Telenor Group в Украине Тронд Моэ сравнивает инвестирование в Украину с первым опытом употребления водки...

http://delo.ua/mneniya/kommentarii/mnenie-investirovat-v-ukrainu-kak-pit-vodku-v-pervyj-118336/

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«Дело» также сообщает в статье "Цены на квартиры в новостройках продержатся высокими до осени" о том, какую скидку при покупке квартиры реально получить сегодня, сколько стоит самое доступное жилье и почему осенью цены на недвижимость снизятся...

http://delo.ua/dengi/lichnye-finansy/ceny-na-kvartiry-novostrojkah-proderzhatsja-vysokimi-do-oseni-118335/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации "Больше стали" сообщает, что предприятия горно-металлургического комплекса Украины выходят из кризиса. Четвертый месяц подряд заводы наращивают объемы производства стали. Но сами металлурги осторожны в прогнозах...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1215759

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Также «Коммерсант-Украина» в статье "Коммерческое предложение" отмечает, что Президент Виктор Ющенко вчера ветировал закон, предусматривающий выделение Национальным банком средств на подготовку к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. В Кабинете министров Ъ сообщили, что предвидели такое развитие событий и подготовили альтернативный механизм финансирования строительства объектов Евро-2012. Впрочем, он может не понадобиться – в Верховной раде заявляют, что вето будет преодолено...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1215753

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«Газета по-киевски» в статье "Те же автоматы, но уже в Интернете" пишет, что после вступления в силу запрета на азартные игры владельцы залов игровых автоматов ищут лазейки в законе. Одна из них – азартные он-лайн игры...

http://mycityua.com/articles/city/2009/08/04/093640.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации "Ratio economica: Цена репутации" сообщает, что ручное управление экономикой приводит к непоследовательности в экономической политике, а в конце концов и к потере репутации. Недавний выход из переговоров по вступлению в ВТО, а потом заявление об их возобновлении — это лишь одно из многих напоминаний о том, что российское правительство все реже вспоминает о таких вещах, как последовательность, предсказуемость и репутация...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/04/208180