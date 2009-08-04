Главное на 4 августа (день)

Финансы

Министерство финансов Украины вчера, 3 августа, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 11 млн. 593,67 тыс. грн. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, Минфин разместил 10 тыс. облигаций на сумму 7 млн. 469,97 тыс. грн. с доходностью на уровне 29% годовых и погашением 28 апреля 2010 г., а также 5 тыс. облигаций на сумму 4 млн. 123,7 тыс. грн. с уровнем доходности 28% годовых и погашением 11 апреля 2012 г.

В ближайшее время Харьков получит из государственного бюджета почти 400 млн. грн. на подготовку к проведению матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Сергея СТОРОЖЕНКО.

По его словам, подписано соответствующее распоряжение Кабинета министров Украины, в соответствии с которым в ближайшее время Харьков получит из госбюджета почти 400 млн. грн. на подготовку к Евро-2012.

С.СТОРОЖЕНКО заметил, что эти средства будут направлены на реконструкцию стадиона «Металлист» и Харьковского аэропорта.

«На реконструкцию Харьковского аэропорта будет направлено 187 млн. грн., на реконструкцию стадиона «Металлист» - 206,6 млн. грн. В целом стоимость строительных работ на стадионе «Металлист» оценивается в полмиллиарда гривень», - сказал С.СТОРОЖЕНКО.

Полностью работы на стадионе «Металлист», по его словам, планируется завершить нынешней осенью.

Национальная акционерная страховая компания (НАСК) «Оранта» по итогам первого полугодия 2009 года получила убыток 70,777 млн. грн. против 15,973 млн. грн. убытка за аналогичный период 2008 года.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, собственный капитал компании за апрель-июнь т.г. уменьшился на 18% – до 337,398 млн. грн., уставный фонд на 1 июля 2009 года составлял 175,032 млн. грн.

Страховые резервы компании во втором квартале уменьшились на 7,2% – до 376,771 млн. грн.

В «Родовид Банке» внедрена и круглосуточно работает система электронного управления очередями вкладчиков, которая регистрирует клиентов банка для получения ими депозитов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, зарегистрироваться в электронной очереди можно по телефонам: 8 800 50 8888 0 или 8 044 200 10 90 (звонки со стационарных телефонов бесплатны по всей Украине).

Кроме того, зарегистрироваться для получения своего депозитного вклада клиенты могут через сайт банка или непосредственно в отделениях.

В пресс-службе банка также сообщили, что выдача депозитов будет происходить поэтапно: в первую очередь, вклады получат люди преклонного возраста (старше 70 лет), лица, которым требуются средства на лечение и после смерти родных. После этого выплаты по депозитам смогут получить все остальные вкладчики банка. «Получить денежные средства можно в любом отделении или через сеть банкоматов «Родовид Банка» и банков-партнеров», - сказано в сообщении пресс-службы банка.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,92 грн./долл., продают – по 8,02 грн./долл. (курс незначительно повысился, по сравнению с 3 августа).

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,96 грн./долл., по продаже – 7,97-8,08 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 1,1%, по сравнению с 3 августа и составляет 11,29 грн./евро, продажи – на 0,9%, до 11,56 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,00-11,40 грн./евро, по продаже – в пределах 11,33-11,80 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 3 августа, повысился на 0,8% и составляет в среднем 0,2390 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2564 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,253 грн./рубль, по продаже – 0,25-0,265 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 7,92 грн./долл., продажи – 8,01 грн./долл. Курс незначительно повысился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,95 грн./долл., по продаже – 7,99-8,08 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 1,1%, по сравнению с 3 августа, и составляет 11,32 грн./евро, продажи – на 0,7%, до 11,55 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,00-11,40 грн./евро, по продаже – в пределах 11,47-11,80 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 4 августа, повысился на 1,4% и составляет в среднем 0,2368 грн./рубль, курс продажи – немного снизился, до 0,2579 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,248 грн./рубль, по продаже – 0,252-0,26 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Правэкс-Банк»: доллар США – 7,85/8,03 грн., евро – 11,20/11,60 грн., рубль – 0,21/0,255 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,85/8,05 грн., евро – 11,00/11,80 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 7,80/7,90 грн., евро – 11,10/11,35 грн., рубль – 0,245/0,255 грн.

Транспорт/связь

По оценкам экспертов, в год на дорогах Германии образуется в среднем 160 тыс. пробок. Участники дорожного движения, вернее, дорожного стояния, бессмысленно теряют в пробках 320 тыс. часов в год. Эксперты Федерального объединения немецкой промышленности подсчитали, что ежегодный народнохозяйственный ущерб от пробок составляет около 100 млрд евро, передает Deutsche Welle.

Ученые кельнского университета для решения этой проблемы предлагают позаимствовать опыт природы. Андреас Шадшнайдер, профессор теоретической физики, считает, что людям надо учиться у муравьев, для которых главное - не быстрое продвижение вперед отдельной особи, а общее благо всей колонии. Поэтому на муравьиных тропинках в отличие от автобанов нет особей, которые, поджимая сзади других, рвутся всех обогнать.

Используя видеосъемку и специальные счетчики на фотоэлементах, профессор и его коллеги собрали огромную базу данных об организации "дорожного движения" муравьев. Оказалось, например, что муравьям неведом такой широко применяемый водителями маневр как обгон. Да и вообще больших различий в скорости передвижения на муравьиных тропах исследователи не обнаружили, а ведь именно такие различия и являются одной из главных причин образования пробок на автотрассах.

Муравьи перемещаются цепочками в колонну по одному и каждый приноравливает свою скорость к скорости остальных. Благодаря такой тактике средняя скорость перемещения колонны не снижается, даже если плотность движения возрастает.

Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) в первом полугодии 2009 года выявил более 156 тыс. нарушений в телекоммуникационных сетях операторов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГЦР.

Согласно сообщению, УГЦР выполнил в первом полугодии все мероприятия по измерению параметров телекоммуникационных сетей в полном объеме. Специалистами УГЦР проведено 480 мероприятий, связанных с измерением параметров телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе, относительно маршрутизации международного и междугородного трафика.

Во время измерений телекоммуникационных сетей операторов связи обнаружено 156,1 тыс. нарушений, из них 70,1 тыс. – во втором квартале 2009 года. Основная часть нарушений касается использования телефонных номеров.

Документы о несоблюдении операторами связи требований действующего законодательства в телекоммуникационной сфере направлены для принятия решения в контрольные и правоохранительные органы Украины.

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) пока не имеет никакой договоренности с мобильными операторами о переносе сроков внедрения системы мониторинга мобильных телефонов по их кодам IMEI.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член НКРС Владимир ОЛИЙНЫК, комментируя появившуюся в СМИ информацию о таком переносе.

Он отметил, что НКРС и мобильные операторы «пока ни о чем не договорились», и «никто ничего не переносил».

В.ОЛИЙНЫК сообщил, что речь идет просто о том, что операторы обратились в НКРС по поводу того, что они не успевают к сроку, определенному комиссией (30 сентября т.г. - УНИАН), внедрить систему мониторинга. Он отметил, что «имеются определенные опасения, что операторы не смогут» к этому сроку внедрить у себя решения мониторинга IMEI, что связано с «покупкой и внедрением программного обеспечения» и др.

Это, по его словам, может привести к тому, что «задержится внедрение автоматического режима» взаимодействия базы данных IMEI Украинского государственного центра радиочастот и операторов.

Как сообщалось сегодня в некоторых СМИ со ссылкой на В.ОЛИЙНЫКА, в этом году операторы мобильной связи не будут отключать нелегальные телефоны, так как мобильные операторы договорились с НКРС о переносе сроков внедрения системы мониторинга мобильных телефонов по IMEI-кодам.

В частности, как отмечается в «Коммерсантъ Украина», операторы «Астелит» и «Украинские радиосистемы» будут готовы к реализации проекта до конца этого года, а «Украинская мобильная связь» и «Киевстар» – не ранее начала, а то и середины следующего года.

Информация для киевлян

Руководство ОАО «Акционерная компания «Киевводоканал»заявляет об угрозе прекращения подачи услуг водоснабжения в столице из-за просроченной задолженности коммунальных жилищно-эксплуатационных организаций.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил первый заместитель генерального директора предприятия по экономике и финансам Виталий НАЙДЮК.

«Водоканал юридически не может прекратить предоставлять услуги водоснабжения, однако в связи с растущей задолженностью ЖЭКов у нас могут закончиться средства на покупку реагентов (для очистки воды - УНИАН), и тогда мы не будем иметь права подавать воду, не отвечающую ГОСТам», - сказал замгендиректора предприятия.

Он уточнил, что по состоянию на 1 июля задолженность коммунальных объединений ЖЭКов за все периоды достигла 410 млн. грн., при этом ежемесячный прирост долгов составляет, в среднем, 10 млн. грн. Наиболее критическая ситуация с неоплатой услуг сложилась по ЖЭКам Облонского, Святошинского и Подольского районов Киева.

В.НАЙДЮК пояснил, ситуация усугубляется тем, что райадминистрации инициировали процесс перевода коммунального жилищного фонда на баланс вновь создаваемых коммунальных предприятий, при том что задолженность по услугам водоснабжения продолжает числиться за старыми ЖЭКами.

«Те предприятия, на которых остались долги, практически ничего не имеют на сегодняшний день. Никакого имущества, жилой фонд отсутствует на их балансе, и неизвестно, что на них происходит. Ясно одно - жилищная система хочет похоронить долги на этих старых предприятиях», - отметил В.НАЙДЮК.

В то же время, по словам замгендиректора, вновь созданные предприятия отказываются подписывать договоры с «Киевводоканалом», а чиновники районных администраций предлагают поставщику услуг работать на основе договоров, заключенных со старыми ЖЭКами.

«На наши неоднократные обращения, в том числе и в судебные инстанции, о заключении договоров районы не реагируют. Ситуация катастрофическая – все это может привести к огромным проблемам в городе», - отметил В.НАЙДЮК.

Замгендиректора также добавил, что в данной ситуации водоканал будет настаивать на заключении трехсторонних договоров на предоставление услуг между поставщиком, ЖЭКами, и Главным информационно-вычислительным центром для установления прозрачных отношений в сфере платежей за услуги водоснабжения и водоотведения в столице.

4 августа 2009 года в 8.54 в тупике на станции «Лыбидская» Куреневско-Красноармейской линии вышел из строя пункт питания контактного рельса. Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, в 9.00 было организовано движение поездов только между станциями «Героев Днепра» и «Республиканский стадион».

С целью перевозки пассажиров в 9.08 было организовано челночное движение поездов между станциями «Лыбедская» и «Дворец Украина».

После проведения аварийными формированиями восстановительных работ в 10.34 было подано напряжение и возобновлено движение поездов по линии.

В то же время, по данным некоторых СМИ, в высковольтном ящике на Лыбедской произошло возгорание.

Международные новости

Сомалийские пираты полностью освободили немецкий контейнеровоз Hansa Stavanger, на борту которого в числе 24 члена экипажа находятся украинские граждане, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя ВМС Великобритании.

"Судно вышло в море своим ходом и продолжает движение под охраной военных кораблей Евросоюза", - сказал агентству капитан британских ВМС Джон Харбор (John Harbour) в антипиратском центре ЕС под Лондоном.

Он добавил, что по его данным на борту судна нет пострадавших.

Ранее сообщалось, что пираты получили за освобождение контейнеровоза 2,7 миллиона долларов.

Немецкий контейнеровоз Hansa Stavanger был захвачен сомалийскими пиратами 4 апреля в 400 километрах от портового города Кисмайо (Kismayu). Его экипаж состоит из трех российских граждан, двух граждан Украины, пятерых граждан Германии и 14 филиппинцев, напоминает РИА "Новости".

С сегодняшнего дня контингент российской военной базы, расположенной на территории Южной Осетии, будет проводить "мероприятия по безопасности в связи с годовщиной грузинской агрессии", в том числе и учения на территории непризнанной республики.

Об этом сообщил президент Южной Осетии Эдуард Кокойты на совещании с членами правительства.

Он подчеркнул, что это профилактические мероприятия.

"Все прекрасно слышали и заявления Минобороны РФ, и настрой России по этому поводу очень жесткий", - передает заявление Э.Кокойты министерство печати и массовых коммуникаций.

Напомним, что в прошлую субботу официальные лица России и Грузии обменялись обвинениями в подготовке провокаций.