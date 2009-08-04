PepsiCo покупает двух боттлеров за 7,8 млрд. долл.

Второй по величине мировой производитель безалкогольных напитков PepsiCo подписала соглашение о покупке двух крупнейших боттлеров Pepsi Bottling Group и PepsiAmericas, сообщает Рейтер.

PepsiCo заплатит по $36,5 за каждую акцию PBG и $28,5 за акцию PAS - в сумме сделка обойдется ей в $7,8 миллиарда. Ранее PepsiCo предлагала $6 миллиардов, но не смогла договориться.

PBG и PAS занимаются розливом и дистрибуцией напитков PepsiCo.

Покупка этих компаний позволит PepsiCo ежегодно экономить $300 миллионов в течение трех лет, после чего прибыль на одну акцию PepsiCo увеличится на 15 центов.

Консолидация боттлеров поможет PepsiCo ускорить процессы принятия решений, отмечается в сообщении.

После объявления о сделке котировки акций PepsiCo выросли на 5,3 процента до $59,2.

В России работает совместное предприятие PepsiCo и PBG - Пепсико Холдингс, поэтому сделка не окажет влияния на работу компании на российском рынке, сказал Рейтер представитель PepsiCo Александр Костиков.