Анонс на 5 августа

11-30 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины (вход в Дом Правительства - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж).

10-00 - Пресс-конференция председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины П.Вербицкого на тему: «Место и роль государственной ветеринарной службы в обеспечении продовольственной безопасности государства» (Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, ул. Донецкая, 30).

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11-00 - Состоится конференция: «Проблемы развития предпринимательства в Украине и пути их решения». Организатор: Институт Горшенина. Вопросы к обсуждению: Доступ предпринимателей к кредитно-финансовым ресурсам во время экономического кризиса; Налоговая политика государства во время кризиса; Защита отечественного бизнеса от рейдерства во время кризиса; Государственная поддержка предпринимательства во время экономического кризиса. Участники: Александра КУЖЕЛЬ, председатель Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства; представители малого и среднего бизнеса. Ведущий - Кость Бондаренко, директор Института Горшенина (Институт Горшенина, ул. Чапаева 4, 3-й этаж, оф.14

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11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Итоги работы Страховой Группы «ТАС» за 1 полугодие 2009 года. Позиционирование Страховой Группы «ТАС» на страховом рынке Украины». Участники: Дмитрий Грицута, председатель Правления СГ «ТАС»; Сергей Попенко, председатель Совета Директоров Группы «ТАС»; глава Наблюдательного Совета СГ «ТАС» и ряда других компаний Группы (ул.Крещатик, 4 конференц-зал).

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12-00 - Состоится пресс-конференция на тему: «Кредит МВФ: целесообразность получения, эффективность использования». Участники: директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский; президент Украинской ассоциации экономистов-международников Антон Филипенко (медиа-холдинг «Главред-медиа», ул. Сретенская, 2/8). Телефон: 8(068) 346-39-41. Аккредитация представителей СМИ на месте по редакционным удостоверениям.

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14-00 - Состоится брифинг на тему: „Борьба с теневой экономикой в ходе операции ГНА Украины „Курорт”. Участники: первый заместитель начальника налоговой милиции - начальник Главного управления налоговой милиции ГНА Украины Геннадий Лисовый, начальник УНМ ГНА в АР Крым Мирослав Свистун и начальник УНМ ГНА в Одесской области Степан Богля (Пресс-центр ГНА Украины, Львовская пл., 8, 3-й этаж).

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14-30 - В УНИАН состоится круглый стол на тему: «Хаос и мошенничество в сфере молодежного строительства». Дом в г. Буча, ул. Тарасовская, 8-А, построенный по Госпрограмме содействия молодежному строительству, уже 2 года не вводится в эксплуатацию. Вместо выдачи ордеров застройщик вдвое поднял стоимость жилья и требует от инвесторов доплатить двойную стоимость квартиры. Между тем молодые семьи с маленькими детьми живут в несданном доме без света, газа и воды. Участники: Валерий Омельчук, председатель Государственного Фонда содействия молодежному жилищному строительству; Ростислав Драпушко, заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта; Сергей Галушко, директор компании «Укржилкомплекс»; Татьяна Монтян, адвокат и общественный деятель; Татьяна Шальман, президент Ассоциации частных инвесторов и владельцев; Дмитрий Штадлер, руководитель юридического департамента компании «Евроконсалтинг» в г. Киеве и группа инвесторов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.