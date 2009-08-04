Тимошенко находится в двухдневном отпуске

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 3-4 августа взяла отпуск за свой счет.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

“Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в этом году не брала ежегодного отпуска. 3 и 4 августа премьер-министр имела два свободных дня за свой счет по семейным обстоятельствам”, - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 5 августа, Ю.ТИМОШЕНКО проведет очередное заседание Кабинета министров, начало которого запланировано на 11.30.