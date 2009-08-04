Визиту Патриарха был придан ненужный политический характер

Бывший советник премьер-министра Сергей ТИГИПКО, который заявил о намерении баллотироваться на пост Президента Украины, считает, что украинские политики принимали слишком активное участие в визите Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА в Украину и тем самым придали ему ненужный политический характер.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.ТИГИПКО.

«Политикам не нужно мирить наши епархии, они сами разберутся. Пусть люди по своей совести решают, в какую церковь ходить. Чем больше политики будет вмешиваться в эти вопросы, тем больше проблем там будет», - убежден он.

При этом С.ТИГИПКО отметил, что выступает за многоконфессионную Украину, подчеркнув при этом: «Мне не нравится, когда политика разделяет украинцев».