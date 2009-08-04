ГЛАВНОЕ на 4 августа (вечер)

Хроника дня

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Главные новости второй половины дня: В Украине обмолочено 80% площадей зерновых; на ОПЗ есть 10 потенциальных покупателей; в январе-июле доходы Госбюджета составили 103,6%; Пенсионного Фонда - 105,9%; банкам отменили обязательное участие в НМЭП

Бюджет: В январе-июле доходы Госбюджета составили 103,7 млрд. грн. или 103,6% от плана - Госказначейство

Доходы Государственного бюджета Украины (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений) в январе-июле т.г. составили 103,7 млрд. грн. или 103,6% плановых показателей на данный период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам председатель Государственного казначейства Украины Татьяна СЛЮЗ.

По ее словам, в частности, в общий фонд Госбюджета за семь месяцев текущего года мобилизированы 83,2 млрд. грн. или 100,2% от плана. В специальный фонд – 20,5 млрд. грн. или 121,3% от плана.

В июле доходы Госбюджета составили 13,2 млрд. грн. или 100,2% от плана, в том числе в общий фонд мобилизировано 11,3 млрд. грн. или 100,3% от плана.

По данным Госказначейства, в январе-июле т.г. из Госбюджета возмещено НДС на 18,9 млрд. грн., что составляет 100,5% от плана на январь-июль, в том числе в июле возмещено 3,378 млрд. грн. или 102,7% от плана.

Финансы: Поступления в Пенсионный фонд за 7 месяцев составили 105,9%

Объемы собственных поступления в Пенсионный фонд за 7 месяцев 2009 года (январь-июль) составили 105,9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления Пенсионного фонда Алексей ЗАРУДНЫЙ сегодня на брифинге.

«Выполнение по собственным поступлениям составило 105,9%. И у нас нет уменьшения собственных доходов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал А.ЗАРУДНЫЙ.

Он также сообщил, что в конце прошлой недели Пенсионный фонд начал финансирование выплат пенсий, и в августе, как и в предыдущие месяцы, выплата пенсий начинается в срок – с 4 числа. Поэтому все пенсионеры получат свои пенсионные выплаты в установленный срок – до 25 августа.

Как сообщал УНИАН, по данным министра труда и социальной политики Людмилы ДЕНИСОВОЙ, план поступлений в Пенсионный фонд Украины в первом полугодии текущего года перевыполнен на 7%, всего поступило 71,2 млрд. грн.

Справка УНИАН. По итогам текущего года дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины составит 13 млрд. 53 млн. 39,7 тыс. грн.: доходная часть – 151 млрд. 89 млн. 52,8 тыс. грн., расходная часть – 164 млрд. 142 млн. 92,5 тыс. грн.

Бюджет Пенсионного фонда Украины утвержден постановлением Кабинета Министров №235 от 11 марта 2009 г. «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2009 год» и размещен в газете «Урядовый курьер» (№52 от 24 марта 2009 г.).

Согласно постановлению правительства, покрытие дефицита бюджета фонда на выплату пенсий будет осуществлено за счет средств государственного бюджета.

Банки: Минфин отменил обязательное требование участия банков в НСМЭП Министерство финансов Украины во исполнение рекомендаций Антимонопольного комитета (АМКУ) отменило обязательное требование относительно участия банковских учреждений в Национальной системе массовых электронных платежей (НСМЭП) для выдачи заработной платы работникам бюджетных учреждений и государственной социальной помощи.

Об этом сказано в сообщении АМКУ, переданном УНИАН.

Согласно утвержденным Минфином изменениям в «Условиях проведения открытого конкурса по определению уполномоченных банков Украины», отныне банки самостоятельно могут выбирать, в какую многоэмитентную карточную платежную систему украинских резидентов вступать.

На сегодня такими системами являются НСМЭП и Укркарт (ЗАО «Украинская национальная расчетная карта»).

Следовательно, в результате выполнения Министерством финансов требований АМКУ привилегированное положение НСМЭП относительно других платежных систем устранено, что во время встречи в Комитете по этому поводу засвидетельствовали представители Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «ЕМА», Ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз», ИзАО КБ «Приватбанк», АКБ «Укрсоцбанк», ОАО «Райффайзен Банк Аваль» и ПАБ «Государственный экспортно-импортный банк Украины».

«Выполнение Министерством финансов требований Комитета имеет позитивное значение для последующего развития конкуренции в банковском секторе, который является чрезвычайно важным при существующих сегодня кризисных явлениях в финансовой сфере», – подчеркнул и.о. председателя АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО, комментируя результаты дела.

Как сообщал УНИАН, в феврале т.г. Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Министерству финансов в его нормативных документах отменить обязательность участия банковских учреждений в НСМЭП при предоставлении указанных услуг.

По заключению АМКУ, требования Минфина являются неправомерными по отношению к банкам, которые могут самостоятельно выбирать, в какие платежные системы вступать.

Национальная система массовых электронных платежей (НСМЭП) создана по инициативе Национального банка, работает в режиме промышленной эксплуатации с 2004 года.

На 1 февраля 2009 года членами НСМЭП являлись 52 учреждения, из них 50 банков (включая Нацбанк) и 2 небанковских учреждения.

На 1 января 2009 года количество платежных карт НСМЭП составило более 1,402 млн. штук, MasterCard – почти 12,526 млн. карт, VISA – более 22,159 млн. карт, Укркарт – более 145 тыс. карт.

Вкладчикам «Родовид-банка» выплачено 29 млн. грн.

Вкладчикам «Родовид-банка» на сегодняшний день выплачено 29 млн. грн., из которых на 10 млн. грн. были переоформлены новые депозиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления «Родовид-банка» Сергей ЩЕРБИНА во вторник.

По его словам, не удалось избежать очередей, поскольку многие отделения банка были закрыты. В связи с этим в ближайшее время банк намерен возобновить работу еще двух отделений в Киеве.

С.ЩЕРБИНА сообщил, что выплачиваются как гривневые, так и валютные вклады. Валюту банк покупает на межбанке.

АПК: Аграрии обмолотили 80% площадей под зерновыми, собрав 29,5 млн. тонн зерна

На сегодняшний день аграрии обмолотили 10,5 млн. га площадей под зерновыми, что составляет 80% всех площадей, и намолотили 29,5 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Роман ШМИДТ сегодня на брифинге.

По его словам, средняя урожайность зерновых - 28,1 центнер с гектара, что ниже аналогичного показателя прошлого года (34,1 центнер с га).

По словам Р.ШМИДТА, уже намолочено более 18 млн. тонн пшеницы, средняя урожайность около 31 ц/га; 10,2 млн. тонн ячменя, средняя урожайность 25,1 ц/га.

Он напомнил, что всего уборке подлежит 13,2 млн. га зерновых и зернобобовых.

По словам замминистра, на сегодня аграрии обеспечены топливом, необходимым на август, на 100%.

Он также сообщил, что сельхозпроизводители начинают подготовку к проведению осенне-полевых работ.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики Украины, в текущем году урожай зерновых и зернобобовых культур ожидается на уровне 42-43 млн. тонн.

В первом полугодии госпрограммы в АПК профинансированы на 87% - МинАП

В первом полугодии 2009 г. государственные программы в агропромышленном комплексе профинансированы на 87%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве заместитель министра аграрной политики Украины Роман ШМИДТ.

«Из предусмотренных ассигнований за счет общего фонда Госбюджета за первое полугодие т.г. на поддержку развития предприятий агропромышленного комплекса в объеме 731 млн. грн. профинансировано 638 млн. грн., что составляет 87% плана», - сказал он.

По словам замминистра, средства направлены, в первую очередь, на погашение кредиторской задолженности за прошлый год, на удешевление стоимости кредитов – 188 млн. грн., доплату за реализованный молодняк КРС, свиней и птицы – 165 млн. грн., компенсацию электроэнергии, использованной для полива сельхозкультур на орошаемых землях – 13,5 млн. грн., на селекцию в растениеводстве – 5,4 млн. грн., на поддержку производства продукции животноводства: дотация за поголовье КРС мясного направления – 26,3 млн. грн., экологически чистое молоко – 5,6 млн. грн., проведение идентификации животных – 10 млн. грн. и т.д.

Р.ШМИДТ добавил, что в первом полугодии произошла задержка по финансированию других бюджетных программ, в частности, льготного кредитования индивидуальных сельских застройщиков.

РФ в 2009 г. недополучит 11 млн. т зерна из-за засухи Россия в этом году недополучит 11 миллионов тонн зерна из-за засухи, которая стала самой масштабной за последние 10 лет, сообщила во вторник журналистам министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник, передает РИА Новости.

"Суммарный недобор зерна составит 11 миллионов тонн", - сказала она по итогам совещания в Оренбурге по вопросам уборки урожая под председательством премьер-министра РФ Владимира Путина.

По предварительным данным, в девяти российских регионах погибло зерно на 3,6 миллиона гектаров, пострадало более 5 тысяч хозяйств. По прогнозам министерства, в 2009 году в России должны собрать 85-90 миллионов тонн зерна.

ТЭК: АЭС Украины за 7 месяцев сократили производство электроэнергии на 11,8%

Киев. 4 августа. УНИАН. По оперативным данным, в январе-июне текущего года атомные электростанции Украины сократили производство электроэнергии на 11,8%, или 6,369 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 47,647 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, по сравнению с июнем текущего года в июле АЭС Украины увеличили производство электроэнергии на 5,7% или 355 млн. кВт/ч – до 6,194 млрд. кВт/ч.

За семь месяцев т.г. Ривненская АЭС (РАЭС) сократила выработку электроэнергии на 22,7% – до 7,996 млрд. кВт/ч; Запорожская АЭС (ЗАЭС) – на 4,2%, до 23,046 млрд. кВт/ч; Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС), с учетом Александровской ГЭС и Ташлыкской ГАЭС, – на 23,4%, до 9,7 млрд. кВт/ч; Хмельницкая АЭС (ХАЭС) – на 0,7%, до 6,904 млрд. кВт/ч.

По оперативным данным, в январе-июле т.г. АЭС Украины отпустили ГП «Энергорынок» 44,669 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 12% или 6,095 млрд. кВт/ч, меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Доля атомных электростанций в отечественном производстве электроэнергии в январе-июле т.г. составила 48,7% от общего объема выработки, в июле – 48,4%.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в январе-июле т.г. составил 67,5% против 76,2% за семь месяцев 2008 года. При этом по итогам января-июля наибольший КИУМ был зафиксирован на ЗАЭС – 75,5%, наименьший – на ЮУАЭС – 62,6%.

В январе-июле текущего года на АЭС произошло 7 учетных нарушений в работе, за аналогичный период 2008 года – 18 нарушений.

Недовыработка электроэнергии из-за нарушений в работе АЭС, по предварительным данным, составила 43,536 млн. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, АЭС Украины в 2008 году сократили производство электроэнергии на 2,82% или 2,622 млрд. кВт/ч по сравнению с 2007 годом – до 90,111 млрд. кВт/ч.

"Сербиягаз" и "Газпром" зарегистрируют СП по строительству "Южного потока" Сербская государственная компания "Сербиягаз" и российский "Газпром" до 15 сентября зарегистрируют совместное предприятие по строительству газопровода "Южный поток" на территории Сербии, сообщает РИА Новости со ссылкой на белградское информационное агентство "Танюг".

По словам гендиректора "Сербиягаза" Душана Баятовича, СП будет называться "Южный поток" Сербия" со штаб-квартирой в Швейцарии. "Мы рассмотрели непосредственно вопросы расходов на технико-экономическое обоснование проекта в Сербии, которое разработает объединенная группа экспертов "Газпрома"и "Сербиягаза", объемы и способ функционирования фирмы в Швейцарии, а также возможное создание дочерней фирмы в Сербии, которая бы занималась техническими вопросами", - сообщил Баятович после переговоров с представителями российской компании.

Он уточнил, что дочерняя фирма может заниматься сбором разрешений для прокладки трассы, а также информированием о деятельности предприятия. Для управления СП будет сформирован совет директоров и совместный административный совет.

Баятович отметил, что объем инвестиций в сербский участок "Южного потока"будет определен не позже июня следующего года, когда, как ожидается, все заинтересованные стороны согласуют вопросы своего участия в проекте.

Сербия является участницей российско-итальянского газового проекта "Южный поток" (South Stream). Газопровод мощностью до 63 миллиардов кубометров в год планируется запустить в 2015 году. "Южный поток"пройдет по дну Черного моря из Новороссийска в болгарский порт Варна. Далее две его ветви пройдут через Балканский полуостров в Италию и Австрию. "Газпром"подписал 15 мая 2009 года в Сочи пакет документов по реализации проекта "Южный поток"с болгарской, греческой и сербской энергетическими компаниями. Тогда же с итальянской Eni было подписано второе дополнение к меморандуму о взаимопонимании, касающееся дальнейших шагов по реализации проекта. Москва еще не пришла к окончательному соглашению по реализации проекта со Словенией и Австрией.

Транспорт: «Укрзализныця» к Евро-2012 закупит 17 двухсистемных межрегиональных поездов

Киев. 4 августа. УНИАН. «Укрзализныця» к Евро-2012 закупит 17 двухсистемных (работа от постоянного и переменного электротока) межрегиональных поездов с тем, чтобы организовать движение дневных поездов со скоростью до 160 км/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель начальника Главного управления пригородных пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр ГУДКОВ.

«Этот поезд еще не создан, его в природе нет – на колею 1520 мм двухсистемные региональные поезда, под наши условия, еще просто не созданы. Мы пока что подготовили технические условия и отправили производителям», - сказал А.ГУДКОВ. По его словам, осенью «Укрзализныця» ожидает предложений относительно производства такого подвижного состава от ведущих производителей. В частности, среди производителей подобной техники такие компании, как немецкий Siemens, канадский Bombardier, французский Alstom, корейский Hyundai. Из украинских объявляют о намерениях такого производства «Лугансктепловоз», Крюковский вагоностроительный завод.

«Ориентировочные сроки подготовки документов (от производителей – УНИАН) - это осень т.г. Как показывает мировая практика, от момента запуска документов до выдачи готового продукта на испытания – где-то 1,5 года, с испытанием полностью готового продукта – до 2 лет. Этот отсчет пошел», - отметил А.ГУДКОВ.

При этом он подчеркнул, что «Укрзализныця» изучает возможных поставщиков подвижного состава, ориентируясь на три основных параметра: качество подвижного состава, температурный режим, комфорт подвески, безопасность, стоимость. Кроме того, производитель должен предоставить также финансовый механизм, по которому будет приобретена техника: кредит, лизинг или другое.

Как сообщил первый заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь БРЕУС, поезда будут задействованы на направлениях Киев-Львов, Киев-Одесса, Киев-Харьков, Киев-Донецк, Киев-Днепропетровск. «В последующем, с повышением скоростей, на перспективу будут разрабатываться направления другие», - отметил он. Как добавил А.ГУДКОВ, «17 машин на таких скоростях – это, как минимум, маршрут туда и обратно в день, то есть 17 машин – это 34 поезда в сутки, это достаточно много в условиях Украины».

ТВ: И.о. гендиректора КРРТ назначен Олег Копейка Министерство транспорта и связи Украины назначило и.о. генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Олега КОПЕЙКУ.

Об этом говорится в сообщении Минтранссвязи, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, О.КОПЕЙКА с 2001 по 2004 год работал заместителем генерального директора по вопросам управления сетями и новыми технологиями ОАО «Укртелеком».

О.КОПЕЙКА родился в 1962 году в Днепропетровске. В 1984 году закончил Днепропетровский государственный университет (механико-математический факультет). Кандидат технических наук. Автор свыше 70 научных публикаций, в том числе 13 монографий.

В 2008 году признан лучшим ІТ-директором Украины в отрасли транспорта и связи.

Концерн РРТ — государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи; осуществляет трансляцию государственных теле- и радиоканалов по всей территории Украины, а также спутниковое вещание в европейских странах.

Промышленность: У ФГИ уже есть 10 потенциальных покупателей ОПЗ

На сегодняшний день в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обратилось уже 10 потенциальных покупателей Одесского припортового завода с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием для принятия окончательного решения о приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сегодня в ходе Интернет-конференции на портале ЛІГА.net.

По его словам, «мы не знаем, кто придет на конкурс, который состоится 29 сентября». Для государства выгоднее продать Одесский припортовый завод тому участнику конкурса, который возьмет на себя обязательство выполнить все условия продажи и заплатит за пакет акций наибольшую цену, считает Д.ПАРФЕНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод». Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления.

Напомним, конкурс по продаже 99,52% акций Одесского припортового завода ранее планировали провести 20 мая 2008 года. Однако Совет национальной безопасности и обороны Украины 16 мая 2008 г. запретил правительству и Фонду государственного имущества Украины осуществлять приватизацию государственных пакетов акций энергокомпаний, Одесского припортового завода и некоторых других предприятий. Решение СНБО было введено в действие указом Президента.

7 июля 2008 года В.ЮЩЕНКО своим указом снова приостановил действие распоряжения Кабмина о приватизации Одесского припортового завода.

В ноябре 2008 г. В.ЮЩЕНКО признал утратившим силу свой указ от 7 июля.

Харьковский тракторный завод в 1-м полугодии сократил производство на 87%

ОАО “Харьковский тракторный завод” в первом полугодии т.г. сократило производство на 87% - до 220 тракторов.

Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН сообщил директор по персоналу завода Виктор ЛАГАЧОВ.

«Фактически мы работали май-июнь и изготовили 220 тракторов, продали 259, из них 68 в Украине. Сейчас производство продукции приостановлено», - сказал он.

Также В.ЛАГАЧОВ сообщил, что большая часть их тракторов заявлена в финансовый лизинг. «На Украине сейчас наших тракторов заявлено в лизинг 340, мы готовы продать 390. У нас есть что продавать, и как только пойдут деньги, мы возобновим производство», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, «Харьковский тракторный завод» вновь остановил производство до 1 сентября из-за отсутствия средств.

"Харьковский тракторный завод им. С.Орджоникидзе" начал работу в 1931 году. На сегодняшний день это крупнейшее и единственное в Украине и странах СНГ предприятие по производству унифицированных гусеничных и колесных сельскохозяйственных тракторов общего назначения. За годы работы ХТЗ выпустил более 2,5 млн. тракторов различных моделей и модификаций.

В 2007 году основным акционером ХТЗ стала группа "ГАЗ" (Россия), принадлежащая российскому бизнесмену Олегу ДЕРИПАСКЕ.

Государственный пакет акций ОАО «ХТЗ» составляет 27,3%.