АНОНС на 5 августа 2009 г.

Пресс-конференция председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Павла Вербицкого на тему: «Место и роль государственной ветеринарной службы в обеспечении продовольственной безопасности государства» ..

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Итоги работы Страховой Группы «ТАС» за 1 полугодие 2009 года. Позиционирование Страховой Группы «ТАС» на страховом рынке Украины». Участники: Дмитрий Грицута, председатель Правления СГ «ТАС»; Сергей Попенко, председатель Совета Директоров Группы «ТАС»; глава Наблюдательного Совета СГ «ТАС» и ряда других компаний Группы (ул.Крещатик, 4 ,конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8-067-328-35-16 или по e-mail: o.melnik@tas-insurance.com.ua с 10-00 до 17-00 4 августа.

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Состоится заседание Кабинета Министров Украины..

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Пресс-конференция на тему: «Кредит МВФ: целесообразность получения, эффективность использования». Участники: директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский; президент Украинской ассоциации экономистов-международников Антон Филипенко..

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Брифинг на тему: „Борьба с теневой экономикой в ходе операции ГНА Украины „Курорт”. .

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Состоится пресс-конференция на тему: "Как спецслужбы борются против матерей и их больных детей. Парадоксы украинского законодательства". .

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14-30 в УНИАН состоится круглый стол на тему: «Хаос и мошенничество в сфере молодежного строительства». Дом в г. Буча, ул. Тарасовская, 8-А, построенный по Госпрограмме содействия молодежному строительству, уже 2 года не вводится в эксплуатацию. Вместо выдачи ордеров застройщик вдвое поднял стоимость жилья и требует от инвесторов доплатить двойную стоимость квартиры. Между тем молодые семьи с маленькими детьми живут в несданном доме без света, газа и воды. Участники: Валерий Омельчук, председатель Государственного Фонда содействия молодежному жилищному строительству; Ростислав Драпушко, заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта; Сергей Галушко, директор компании «Укржилкомплекс»; Татьяна Монтян, адвокат и общественный деятель; Татьяна Шальман, президент Ассоциации частных инвесторов и владельцев; Дмитрий Штадлер, руководитель юридического департамента компании «Евроконсалтинг» в г. Киеве и группа инвесторов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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