ВОЗ: грипп A/H1N1 может поразить до 2 млрд. человек

Заболевание гриппом A/H1N1/, по прогнозу экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), затронет в общей сложности до 2 млрд. человек в мире. По данным ВОЗ, болезнь уже унесла жизни 816 человек, сообшают информагентства, передает k2kapital..

В сообщении ВОЗ отмечается, что новый грипп продолжает распространяться быстрыми темпами, но в подавляющем большинстве случаев проходит в легкой форме и многие инфицированные переносят его на ногах, что затрудняет получение точных данных о числе больных.