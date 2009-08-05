ВОЗ: грипп A/H1N1 может поразить до 2 млрд. человек
13:50, 05 августа 2009Разное
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В легкой форме
Заболевание гриппом A/H1N1/, по прогнозу экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), затронет в общей сложности до 2 млрд. человек в мире. По данным ВОЗ, болезнь уже унесла жизни 816 человек, сообшают информагентства, передает k2kapital..
В сообщении ВОЗ отмечается, что новый грипп продолжает распространяться быстрыми темпами, но в подавляющем большинстве случаев проходит в легкой форме и многие инфицированные переносят его на ногах, что затрудняет получение точных данных о числе больных.
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