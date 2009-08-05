Главное на 5 августа (день)

Хроника дня

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Экономика

Тимошенко: рейтинговые агентства улучшат рейтинги Украины

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО ожидает, что в ближайшее время вслед за рейтинговым агентством Standard & Poor’s другие рейтинговые агентства также будут улучшать рейтинги Украины.

Об этом она заявила сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

Улучшение агентством S&P прогноза по суверенным кредитным рейтингам Украины с «негативного» на «позитивный» Ю.ТИМОШЕНКО назвала серьезным сигналом, подтверждающим, что правительственная антикризисная программа действует и решения, которые принимает правительство, эффективны.

«Рост рейтингов (Украины – УНИАН), я думаю, в ближайшее время будет проходить по всем всемирно известным рейтинговым агентствам», - сказала премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, рейтинговая служба Standard & Poor’s в конце июля т.г. пересмотрела прогноз по суверенным кредитным рейтингам Украины с «негативного» на «позитивный». В то же время подтверждены долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Украины: по обязательствам в иностранной валюте — на уровне «CCC+/С»; по обязательствам в национальной валюте — на уровне «В-/С». Кроме того, подтвержден рейтинг по национальной шкале — на уровне «uaBBB».

S&P сообщает, что пересмотр прогноза отражает недавний прогресс в реализации структурных реформ в бюджетном и финансовом секторах в соответствии с условиями программы Международного валютного фонда (МВФ) о предоставлении Украине стабилизационного кредита в размере 16 млрд. долл., что привело к выплате третьего кредитного транша объемом 3,3 млрд. долл.

Финансы

Украина получила третий транш МВФ

Средства третьего транша кредита stand-by Международного валютного фонда (МВФ) уже поступили в Украину.

Как передает корреспондент, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

При этом он отметил, что средства поступили еще в пятницу, 31 июля.

«Средства поступили в прошлую пятницу», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 28 июля т.г. Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Украине третьего транша кредита stand-by в размере 3,3 млрд. долл.

ТЭК

Уманский: Украина своевременно рассчитается за российский газ

И.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявляет, что НАК «Нафтогаз Украины» в полном объеме и своевременно рассчитается за потребленный в июле российский природный газ.

Об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве в кулуарах Кабинета министров.

«Рассчитаемся в полном объеме», - сказал он.

При этом и.о. министра финансов не уточнил, сколько средств НАК «Нафтогаз Украины» уже аккумулировал для оплаты за июльский газ.

Общество

Кучеренко советует киевлянам платить по старым тарифам

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО советует киевлянам продолжать оплату жилищно-коммунальных услуг по старым тарифам. Об этом он сказал сегодня журналистам.

Министр отметил, что сам оплачивает услуги также по старым тарифам. «Я думаю, что нужно просто спокойно платить по старым тарифам», - сказал А.КУЧЕРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Киевский апелляционный административный суд 27 июля т.г. отменил определение райсуда об остановке действия новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее Шевченковский райсуд Киева своим определением по делу №2а-57/09 остановил действие распоряжений КГГА от 29 апреля 2009 г. о повышении коммунальных тарифов. Суд принял это решение по иску правозащитника Виктора КУЛИ.

Согласно вышеуказанным распоряжениям КГГА, с 1 июня в Киеве тарифы на воду и отопление были увеличены приблизительно вдвое. Тарифы на услуги за содержание домов, сооружений и придомовых территорий, которые предоставляются ЖЭО, определены по каждому дому отдельно.

17 июля Кабинет Министров приостановил действие распоряжений Киевской городской государственной администрации №№516, 518, 520 от 29 апреля 2009 года о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Комментируя это решение правительства, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назвал действия правительства незаконными. “Приостановление Кабинетом Министров Украины действия новых тарифов исполнительного органа Киевсовета является незаконным и осуществлено накануне президентских выборов в Украине”, - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Промышленность

Производство на предприятиях ГМК в июле выросло на 16%

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что, по предварительным данным, в июле текущего года рост производства по предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК) составил около 16%.

Об этом она сказала сегодня в Киеве, открывая заседание Кабинета министров.

По ее словам, с первых дней кризиса правительство приняло антикризисные меры в горно-металлургическом комплексе Украины.

В частности, по ее словам, были снижены ж/д тарифы на перевозку продукции ГМК, снижена в три раза цена на коксующийся уголь для металлургических комбинатов, цена на газ для предприятий ГМК и своевременное возвращение НДС экспортерам.

«Сейчас наблюдаем результаты: себестоимость продукции снизилась, и с начала второго квартала, где-то в июне-июле, цены на украинские полуфабрикаты и прокат выросли на 15%», - отметила она.

При этом премьер-министр добавила, что это хороший сигнал для всей экономики.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров пролонгировал действие Меморандума по предоставлению преференций предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК) до конца текущего года, одновременно ужесточив условия их предоставления. Обязательным условиями предоставления преференций для предприятий ГМК в рамках пролонгированного Меморандума предусмотрены: запрет реализации продукции на внутреннем рынке по ценам, превышающим экспортные, отсутствие задолженности по заработной плате и социальным отчислениям, а также отсутствие задолженности за поставленный газ перед НАК «Нафтогаз Украины».

Агро

В Украине построят элеваторы мощностью от 1 до 10 тыс. тонн зерна

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что до конца года будет построено необходимое количество элеваторов мощностью от 1 до 10 тыс. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об она сообщила сегодня на заседании правительства.

«До конца года мы построим достаточное количество элеваторов, чтобы крестьяне могли почувствовать себя хозяевами своего урожая», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, инвестиционные проекты по строительству малых элеваторов будут осуществляться с участием иностранных компаний. Премьер-министр уточнила, что такие пункты хранения зерна будут создаваться непосредственно в местах сбора урожая.

«На частные элеваторы такие мелкие сельскохозяйственные производители пробиться совсем не могут, потому что цены на хранение зерна просто заоблачные, а во-вторых, требуют от крестьян продавать свое зерно за бесценок в обмен на доступ к элеваторам. Мы уничтожим эту абсолютно нерыночную группировку и до конца года предоставим крестьянам возможность пользоваться малыми элеваторами», - подчеркнула премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что строительство малых элеваторов будет осуществляться в рамках реализации государственной программы по созданию сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,94 грн./долл., продают – по 8,04 грн./долл. (курс незначительно повысился, по сравнению с 4 августа).

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,80-7,98 грн./долл., по продаже – 7,98-8,08 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,3%, по сравнению с 4 августа и составляет 11,36 грн./евро, продажи – незначительно повысился, до 11,59 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,20-11,45 грн./евро, по продаже – в пределах 11,47-11,75 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 4 августа, немного повысился и составляет сегодня в среднем 0,2402/0,2565 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,25 грн./рубль, по продаже – 0,25-0,265 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 7,94 грн./долл., продажи – 8,04 грн./долл. Курс незначительно повысился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,80-7,96 грн./долл., по продаже – 8,00-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,4%, по сравнению с 4 августа, и составляет 11,37 грн./евро, продажи – на 0,3%, до 11,58 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,30-11,45 грн./евро, по продаже – в пределах 11,52-11,75 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 4 августа, повысился на 0,6% и составляет в среднем 0,2382 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2588 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,215-0,25 грн./рубль, по продаже – 0,255-0,265 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 5 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,6815, к евро – 11,04907, к российскому рублю – 0,2474.