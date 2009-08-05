Главное на 5 августа (вечер)

Новости ТЭК

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассчиталась с российским ОАО «Газпром» за газ, закачанный в июле в подземные хранилища, сумма платежа составляет 605 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Сегодня, подчеркиваю – досрочно, правительство рассчиталось за закачку природного российского газа в газовые хранилища Украины. Мы проплатили 605 млн. долларов и полностью рассчитались за закачанный газ в украинские газовые хранилища», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что до конца года правительство обеспечит успешную работу «Нафтогаза» и своевременную оплата за газ, закачиваемый в ПХГ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что до конца года в ПХГ будет закачано 27 млрд. кубометров газа, что обеспечит энергетическую независимость Украины.

Отвечая на вопрос УНИАН, за счет каких средств была проведена оплата закачанного в июле газа, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что это средства из госбюджета, возвращенные «Нафтогазу» в качестве компенсации НДС за транзит газа.

«Это средства государственного бюджета, которые были возвращены НАК «Нафтогазу» в качестве возмещения НДС по экспорту, который проводит НАК «Нафтогаз». То есть, другими словами, задолжали НАК «Нафтогазу» возвращение НДС по экспорту (транзит газа). Мы вернули это НДС, и за счет этого рассчитались с Российской Федерацией», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на уточняющий вопрос, были ли использованы кредитные средства Международного валютного фонда для расчета за газ, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Это за счет средств бюджета. У нас не разделяются деньги в бюджете по источникам – у нас есть общий казначейский счет, с которого мы платим, тут сложно разделить, за счет каких средств».

НАК «Нафтогаз Украины» 4 августа 2009 года в соответствии с уставом компании и по согласованию с Министерством топлива и энергетики Украины завершила создание дочернего предприятия (ДП) «Нафтогазмережи».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины», ДП создано во исполнение постановления Кабинета Министров Украины №775 от 10 июня 2009 года «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей».

В сообщении отмечается, что согласно положениям Постановления №775 имущество газораспределительных сетей (распределительные газопроводы, сооружения на них, транспортные средства специального назначения, а также проектно-сметная и исполнительная документация), которое согласно законодательству Украины находится в государственной собственности и не подлежит приватизации, передается на баланс указанного предприятия.

В настоящее время государственное имущество в виде распределительных газовых сетей и сооружений и технической документации находится на балансе 43 региональных предприятий по газораспределению и газоснабжению, а также дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины».

Таким образом, обеспечением бесперебойной и безаварийной поставки и транспортировки природного газа населению, бюджетным учреждениям и субъектам хозяйственной деятельности будут заниматься ДК «Газ Украины» и ДП «Нафтогазмережи» при условии строгого соблюдения требований ст. 41 Конституции Украины.

Руководителем ДП «Нафтогазмережи» назначен заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Виталий ГНАТУШЕНКО. Кроме того, в НАК «Нафтогаз Украины» функционирует рабочая группа под председательством первого заместителя председателя правления компании Андрея ЛОПУШАНСКОГО по воплощению механизмов действенной реализации положений, изложенных в Постановлении Кабмина №775.

НАК «Нафтогаз Украины» надеется, что создание предприятия ДП «Нафтогазмережи» будет способствовать эффективному использованию и развитию газораспределительных сетей, улучшению финансово-расчетной дисциплины в сфере газораспределения и газоснабжения и создаст условия прозрачного функционирования внутреннего газового рынка.

В подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины сегодня находится около 22,7 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

«На сегодня мы накопили где-то около 22,7 млрд. кубометров», - сказал он.

Министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН возглавил межведомственную координационную группу по реализации совместного заявления по результатам международной инвестиционной конференции Евросоюза и Украины относительно модернизации газотранспортной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Олег БУГАЕВ.

Также на сегодняшнем заседании Кабинета министров был принят план мер по реализации этого соглашения до конца текущего года.

Согласно документу, в структуре НАК «Нафтогаз Украины» будет создана рабочая группа по вопросам технической координации работ по модернизации ГТС, которая на основе мастер-плана модернизации должна будет разработать и подать в межведомственную координационную группу по вопросам реализации совместного заявления план соответствующих мер на период до 2016 года. Документом Минтопэнерго и НАК «Нафтогазу Украины» поручено подготовить и утвердить технико-экономическое обоснование и уточнить смету расходов для реализации проекта по модернизации ГТС.

Также «Нафтогазу», Минтопэнерго, Минфину, Минэкономики и МИД поручено обеспечить подготовку инвестиционных проектов по модернизации ГТС, а также подготовить проект закона «о принципах функционирования рынка природного газа» с учетом предложений директивы ЕС от 26 июня 2003 года №2003/55.

Кроме того, выше названым ведомствам, кроме МИД, поручено подготовить программу реформирования газового сектора национальной экономики на 2010-2011 годы.

Хозяйственный суд Киева прекратил производство по делу о банкротстве НАЭК «Энергоатом» в связи с отсутствием кредиторских требований к компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, соответствующие постановления суд вынес во вторник, 4 августа.

«Принятие Хозяйственным судом Киева постановления - это окончательная победа юридической службы НАЭК «Энергоатом» над попытками незаконного завладения государственными активами», - отмечается в сообщении.

Финансы

Правительство Украины сегодня оплатило 0,5 млрд. долл. суверенного долга Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Сегодня правительство провело проплату 0,5 млрд. долл. суверенного долга, сократив на 0,5 млрд. государственный долг Украины», - сказала премьер.

Она подчеркнула, что таким образом Украина начала сокращать госдолг. «Это уже тот случай, когда мы сокращаем внешние долги Украины, и дальше будем их системно сокращать по мере того, как Украина будет выходить из кризиса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На сегодняшний день в правительстве Украины рассматривают вариант перевода счетов вкладчиков «Укрпромбанка» в «Ощадбанк» либо в «Родовид Банк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«По «Укрпромбанку» мы будем забирать пассивы и соответствующие активы, и передавать их в другой банк. Нацбанк предлагает «Ощадбанк». Возможно, это будет «Родовид Банк», так как у него очень неплохая система и программное обеспечение», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Казахстанский «БТА Банк» уже в течение августа поддержит свою долю в акционерном капитале НАСК «Оранта». Об этом говорится в сообщении пресс-службы страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в конце прошлой недели, 31 июля, «БТА Банк» (Казахстан), по итогам проведенного в НАСК «Оранта» компанией Deloitte (Deloitte&Touche) due diligence, еще раз заявил руководству «Оранты» свое решение поддержать собственную акционерную долю в крупнейшей украинской страховой компании в размере 35,17% уже в августе.

«Мы считаем важным и необходимым решением поддержать свою долю в НАСК «Оранта», так как это оправданная инвестиция. Нет сомнений в том, что «Оранта» - перспективный актив - исходя из отчетности компании за последние несколько лет, - заявил представитель «БТА Банка» (Казахстан) Павел ПРОСЯНКИН. – Кроме того, поддержка акционеров необходима компании в период кризиса, чтобы обеспечить бесперебойную работу с клиентами и выполнение утвержденного с акционерами стратегического плана развития компании на 5 лет. «БТА Банк» же, как крупнейший акционер страховой компании, считает себя, в первую очередь, ответственным за положение дел в компании и ее будущее».

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Индустриалбанка" с уровня "B-" до "CCC". Прогноз по рейтингу – "негативный".

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Одновременно рейтинговое агентство подтвердило долгосрочные РДЭ "ПриватБанка" - "B", банка «Хрещатик» и банка «Пивденный» - "B-" и национальный долгосрочный рейтинг "Диамантбанка" - "B+(ukr)". Прогноз по перечисленным рейтингам – "негативный".

В сообщении отмечается, что при анализе указанных пяти частных банков, имеющих украинских владельцев, Fitch принимало во внимание резкое ухудшение качества активов в течение 1 полугодия 2009 г., вызванное обесценением гривни в 4-м квартале 2008 г. и резким экономическим спадом, а также учитывало вероятное дальнейшее увеличение отчислений под обесценение кредитов.

По информации Fitch, аналогично другим банкам в стране, каждый из пяти рассматриваемых банков сообщил о существенном росте проблемных кредитов (с просрочкой более 90 дней) и/или пролонгации и реструктуризации кредитов в 1 полугодии 2009 г. Это оказывает заметное давление на капитал банков и, поскольку способность абсорбировать убытки остается умеренной, Fitch полагает, что вероятно возникнет потребность в поддержке капитала.

Ситуация с ликвидностью остается сложной, хотя отток депозитов ослаб во 2-м квартале 2009 г. как в секторе в целом, так и в рассматриваемых банках (за исключением "Индустриалбанка") после значительного оттока в 4-м квартале 2008 г. – 1-м квартале 2009 г. Краткосрочные риски рефинансирования являются умеренными в каждом из рассматриваемых банков.

В ближайшее время Fitch рассмотрит рейтинги украинских банков, находящихся в государственной собственности, а в сентябре планирует провести анализ по банкам Украины с иностранными владельцами, уделяя особое внимание индивидуальным рейтингам.

Правительство приняло отставку Виктора ИВЧЕНКО с должности главы Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр Кабинета Министров Украины Петр КРУПКО.

Как сообщал УНИАН, 3 августа глава Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям В. ИВЧЕНКО подал заявление об отставке.

По информации источников, близких к правительству, В.ИВЧЕНКО подал заявление об отставке, ссылаясь на ч. 1 ст. 31 Закона “О государственной службе”, в которой указано такое основание для отставки, как “принципиальное несогласие с решением государственного органа или должностного лица, а также этические препятствия для нахождения на государственной службе...”.

В.ИВЧЕНКО возглавлял агентство со дня его создания в 2005 г.

Национальный банк Украины сегодня на специальном аукционе продал 34,059 млн. долл. по курсу 7,75 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие 69 банков.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту снова росли: торги по доллару США открылись котировками 7,9450/7,9830 грн./долл., к закрытию ценовые показатели достигли максимума – 8,0430/8,0770 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 7,75 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2553/0,2565 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись - 0,2563/0,2578 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2581/0,2591 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 31,1250 рублей за доллар (-0,01).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4370/1,4435 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4280/11,4860 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх - 11,4850/11,5510 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили - 11,5950/11,6450 грн./евро.

НБУ установил на 6 августа следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 768.3000 (на 5 августа – 768.1500)

100 EUR – 1107.1203 (на 5 августа – 1104.9070)

10 RUR – 2.4678 (на 5 августа – 2.4740)

Сельское хозяйство

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что в ближайшее время цена на сахар будет стабилизирована.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Цену на сахар регулирует рынок, и я убеждена, что в ближайшее время цена стабилизируется», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, по данным АМК, в последнее время в Украине наблюдается рост цен на сахар в розничной торговле. С начала года темпы роста цен превысили средние темпы роста потребительских цен почти в 1,2 раза.

Специалисты Генерального директората Европейской комиссии по здравоохранению и защите прав потребителей (САНКО) осенью текущего года намерены провести повторное инспектирование украинских молочных предприятий и первое инспектирование производителей говядины для рассмотрения возможности предоставления им права на поставки продукции в ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Петр ВЕРБИЦКИЙ.

"Мы ожидаем еще два визита специалистов САНКО в сентябре и октябре", - сказал он, уточнив, что в сентябре ожидается визит на молокоперерабатывающие предприятия, а в октябре – на предприятия по мясу говядины.

По словам П.ВЕРБИЦКОГО, окончательный список предприятий, которые пройдут инспектирование, еще уточняется, но, по предварительным данным, это может быть 8-10 молокоперерабатывающих предприятий. Предварительных данных о производителях говядины еще нет.

Напомним, эксперты ЕС уже проводили инспектирование молокоперерабатывающих предприятий Украины в 2008 году.

Промышленность

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил государственную целевую экономическую Программу развития внутреннего рынка на период до 2012 года, разработанную Минэкономики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономики.

По словам министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, программа направлена на создание институционной среды и условий для развития добросовестной конкуренции, улучшения предпринимательского климата, повышения конкурентоспособности отечественной продукции и усовершенствования организационно-экономических принципов функционирования внутреннего рынка.

Реализация программы направлена на реформирование таможенно-тарифной политики, налоговой системы, приведение системы предоставления государственной поддержки хозяйствующим субъектам в соответствии с международной практикой.

«В результате выполнения программы предусматривается привести законодательство Украины по вопросам развития внутреннего рынка в соответствие с законодательством Европейского Союза, обеспечить стабильное функционирование товарных рынков и равновесие спроса и предложения на них, предотвратить реализацию недоброкачественной продукции, повысить уровень правовой ответственности товаропроизводителей, поставщиков и дистрибьюторов за качество товаров, которые реализуются на внутреннем рынке», - цитирует пресс-служба Б.ДАНИЛИШИНА.

По итогам первого полугодия 2009 года чистая прибыль компании Ferrexpo plc (владеет контрольным пакетом акций Полтавского ГОКа) составила 28,7 млн. долл., что более чем в 5 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (157,6 млн. долл.). Об этом сообщается в финансовом отчете компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно финотчету, доход Ferrexpo plc по итогам января-июня текущего года сократился на 42% — до 301,7 млн. долл., EBITDA - почти в четыре раза - до 60,295 млн. долл.

В сообщении Ferrexpo plc говорится, что результаты работы компании за первое полугодие 2009 года отображают ослабление глобальной сталелитейной промышленности. Вместе с тем, в финотчете отмечается, что по итогам первого полугодия т.г. компании удалось сохранить объемы продаж и постоянную позитивную маржу (рентабельность).

Строительство

Соглашения о закупке Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) недостроенных квартир у строительных организаций для передачи их очередникам-льготникам будут заключены до конца текущей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

Она сообщила, что на сегодняшнем заседании Кабмина было принято решение о закупке недостроенных квартир ГИУ в 17-ти домах в разных областях Украины.

Она уточнила, что квартиры будут выкупаться в домах в Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Стоимость квадратного метра жилья будет колебаться от 2,5 тыс. грн. до 4,2 тыс. грн. за кв. м.

«Все документы, а собственно, соглашения со строителями, будут составлены до конца недели, до конца недели строителям будет отправлено более 200 млн. грн. финансовых ресурсов. В то время, когда банки не кредитуют строителей, правительство обеспечивает выполнение антикризисной программы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр пообещала, что до тех пор, пока ГИУ не использует 2 млрд. грн., предусмотренные на закупку жилья очередникам, имеющим льготы, правительство будет на каждом заседании принимать такие решения.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ УНИАН-ЭКОНОМИКА НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:

Газовые кредиты: бессрочные обязательства в обмен на бесконечные обещания

http://economics.unian.net/rus/detail/18519

СБУ в посудной лавке

http://economics.unian.net/rus/detail/18531

(УНИАН)