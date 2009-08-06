Тигипко: парламент надо переформатировать

Бывший советник премьер-министра Сергей ТИГИПКО, заявивший о намерении баллотироваться на пост Президента Украины, отмечает необходимость конструктивного переформатирования парламентского большинства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО сказал на пресс-конференции в Житомире.

«Я выступаю за то, чтобы украинский парламент был конструктивно переформатирован», - отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, нужно, чтобы в парламенте было большинство. Он подчеркнул, что в Украине сегодня нет политической силы, которая взяла бы на себя ответственность за ситуацию в стране. При этом С.ТИГИПКО отметил, что Верховная Рада и правительство практически не работают. «Правительство ТИМОШЕНКО не может проголосовать за нужных министров. Разве это хорошо?» - спросил он.

С.ТИГИПКО отметил, что если в Украине объединятся люди, способные нести ответственность за кризис и ситуацию в государстве, - политическую и экономическую, - «это будет очень хорошо для страны и удастся достичь конструктивного переформатирования парламентского большинства».

«Работы без власти нет. В Житомирской области, например, все говорят, что основной проблемой является оторванность власти от людей, когда власть сама по себе, а люди - сами по себе. Власть не консолидировалась. Если будет создана опять широкая коалиция, которая законсервирует общественные проблемы и которая скажет, что хочет Президента в парламенте избирать, развития в стране не будет», - заявил С.ТИГИПКО.